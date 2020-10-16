جمعية فناني الرسم بالفم والقدم توجه رسالة خاصة حول يوم غسل اليدين

– تتعاون مع برنامج سافلون سواست الهند لتقديم حركة #NoHandUnwashed movement

نيودلهي16 أكتوبر / تشرين أول 2020 /PRNewswire/ — يعتبر يوم غسل اليدين العالمي السنوي يوما فريدا بطرق عديدة هذا العام. ففي ظل الوضع الحالي غير المسبوق الناجم عن الوباء شهدت أهمية نظافة اليدين زيادة كبيرة لناحية الوعي بها وممارستها. غير أنه بسبب إعادة فتح البلدان وإلغاء القيود التي كانت مفروضة سابقا، خفف كثيرون من صرامة تصرفاتهم الشخصية تجاه النظافة العامة وباتوا أقل اهتماما بغسل اليدين. وتبدأ جمعية فناني الرسم بالفم والقدم بالتعاون مع برنامج سافلون سواسث الهند حركة لغسل اليدين بإطلاق الهاشتاغ #NoHandUnwashed.

تعتبر نظافة اليدين من أهم العناصر لمنع انتشار العدوى. تؤكد حركة#NoHandUnwashed على أهمية نظافة اليدين وتقر بأن النظافة غير تمييزية. جمعية فناني الرسم بالفم والقدم، الهند، معبرنامج سافلون سواست الهند،تحتفلان بهذا الموضوع العالمي هذا العام لنظافة اليدين للجميع في تعاون فريد وملهم.

تقدم السيدة سوابنا أوغسطين، فنانة الأقدام الشهيرة فيجمعية فناني الرسم بالفم والقدم فيالهند منظورًا محفزا للتفكير للكشف عن حركة#NoHandUnwashed . وكمدافعة قوية، تقدم السيدة أوغسطين رسالة قوية وملهمة. كونك قادرة بشكل مختلف لا يمنع الفنانة من ممارسة النظافة الجيدة لليدين وإلقاء نظرة على حياتها اليومية يعزز الشيء نفس. يستحضر الفيلم استجابة عاطفية للنداء البسيط للشرب وجعل غسل اليدين عادة.

شاهد الفيلم هنا: https://www.youtube.com/watch?v=Rl5Nb3wcgVU&feature=youtu.be

هذه الشراكة هي خطوة إلى الأمام لإعادة التأكيد على ثقافة نظافة اليدين من أجل أمة أكثر صحة وتعزيز المعتقد الأساسي لمهمةسافلون سواسث الهندفي مواصلة تشجيع التغيير السلوكي تجاه غسل اليدين. يقوم 10 من فناني الرسم المشهورين بالفم والقدم في جميع أنحاء الهند بطرح تفسيرهم الفريد لحركة#NoHandUnwashed وسيتم عرض ذلك على المنصات الاجتماعية ابتداءً من 15 تشرين الأول/أكتوبر. تدعمسافلون سواسث الهندمجموعة الفنانين وتقدم الموارد أيضًا لجمعية فناني الرسم بالفم والقدم، وهي مؤسسة تدريب الفنانين في الهند.

وفي حديثه عن هذا النهج الفريد لتشجيع عادة غسل اليدين، قال السيد بوبي توماس، الرئيس القطري لـجمعية فناني الرسم بالفم والقدم، الهند، “هذا هو العمل الأول ويسعدنا أننا تعاونا مع برنامج ملتزم مثلبرنامج سافلون سواست الهندلمشاركة منظور مختلف في هذا اليوم العالمي لغسل اليدين. يتحد مجتمع فنانيجمعية فناني الرسم بالفم والقدممع بقية العالم في هذه المعركة ضد الوباء ويشجعون الجميع على جعل غسل اليدين عادة لا يمكن الاستغناء عنها. يؤكد هذا الفيلم المعبر عنه بشكل جميل على أهمية غسل اليدين للجميع”.”

وأضاف سمير ساتباثي، الرئيس التنفيذي لقسم منتجات العناية الشخصية، آي تي سي المحدودة، “إن الفنانين فيجمعية فناني الرسم بالفم والقدمموهوبون بشكل استثنائي وهذا التعاون يعزز مهمةبرنامج سافلون سواست الهندفي تثقيف وتشجيع وإلهام التغيير السلوكي تجاه غسل اليدين. وسواء عبر إنتاج أصابع طباشير الأيدي الصحية المعترف بها لتشجيع عادة غسل الأيدي لدى الأطفال أو تقديم حزم بريل الأولى على الإطلاق لضمان سهولة الوصول، يلتزمبرنامج سافلون سواست الهند ببناء عالم يتساوى فيه الجميع. وحركة #NoHandUnwashed تواصل هذه الرحلة الشاملة والداعمة لجعل نظافة اليد أولوية للجميع”.

جمعية فناني بالفم والقدم

جمعية فناني الرسم بالفم والقدمهي جمعية دولية للفنانين المعاقين، الذين يصنعون الفن بفمهم أو أقدامهم بسبب إعاقة في أيديهم. ومع أكثر من 800 فنان في 74 دولة، تعمل الجمعية كمنصة لتزويد أعضائها بفرصة فريدة لكسب عيش مستقل وشريف وآمن من خلال بيع أعمالهم الفنية. لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة https://imfpa.org/

مهمةبرنامج سافلون سواست الهند

كان برنامج سافلون سواست الهندالذي أطلقته شركة آي تي سي في مقدمة قيادة التغيير السلوكي نحو غسل اليدين والنظافة منذ إطلاقه في العام 2016. وقد وصل إلى أكثر من 15,000 مدرسة في 82 مدينة وما يقرب من 5.6 مليون طفل من خلال التوعية المبتكرة. حقق البرنامج المستمر نجاحًا ملموسًا في فعاليته للمساعدة في غرس عادات نظافة اليدين لدى أطفال المدارس الابتدائية. مع الابتكار في التصميم والتواصل في جوهره، أطلق سافلون آي تي سي العديد من المبادرات على مر السنين مثل”سافلون الصحي”، “أصابع طباشير اليد الصحية” و”حارس هوية سافلون” تثقيف وتشجيع نظافة اليدين.

اتصالات الإعلام:

ساهلي تشاترجي

آي تي سي المحدودة

Saheli.chatterjee@itc.in

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