جمهورية دومينيكا تطلق رسميًا جواز سفر إلكترونيًا جديدًا لتعزيز الأمن القومي وإدارة الحدود

لندن،29 يوليو/تمّوز، 2021/PRNewswire/ — أطلق كومنولث دومينيكا، يوم الاثنين، جواز سفره الإلكتروني الجديد. قال المسؤولون إن الوثيقة الجديدة آمنة للغاية وستحمي حامليها من التعرض لسرقة الهوية، وستكون مكونًا أساسيًا لأنظمة إدارة الحدود. ووفقًا لتصريح الموقر/ رايبورن بلاكمور، وزير الأمن القومي والشؤون الداخلية، يحتل جواز سفر دومينيكا مرتبة قوية على مستوى العالم. وأضاف أن كتاب جواز السفر الإلكتروني الجديد تم تصميمه بواسطة شركة الأوراق النقدية الكندية (CBN)، وهي شركة مقرها كندا.

سوف يعمل جواز السفر البيومتري لدومينيكا على تخزين المعلومات الشخصية لحامله على شريحة إلكترونية مضمنة في المستند. ويتضمن ذلك بيانات الاستدلال على الوجه وبصمات الأصابع وقزحية العين، وكلها يمكن أن تؤكد من هوية حاملها أثناء السفر. أشارت حكومة الدومينيكان سابقًا إلى أن الوثيقة متوافقة مع البوابات الإلكترونية الجديدة للبلاد، مما يعني أن حامليها سيكونون قادرين على استخدامها للمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية بسرعة أكبر. وكانت البوابات الإلكترونية جزءًا من مشروع بقيمة 13 مليون دولار لتحديث حدود الدومينيكان تحسبًا لجوازات السفر البيومترية.

في حفل الإطلاق، قالت وزيرة السياحة دينيس تشارلز إن “جوازات السفر الإلكترونية يجب أن تجعل إجراءات نقطة تفتيش الهجرة أسرع وستسمح لموظفي الهجرة بتوثيق السفر بسرعة، وتوفير الحماية أولاً ضد سرقة الهوية والاحتيال”. وقالت الوزيرة أيضًا إن المشروع الجديد سيحسن الروابط مع مركز الاتصالات الإقليمي المشترك للمجتمع الكاريبي (CJRRCC) وكذلك الشرطة الدولية (الإنتربول).

سوف يصدر جواز السفر البيومتري أيضًا لأولئك الذين يحصلون على الجنسية من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) في دومينيكا. والبرنامج يقدم الجنسية للمواطنين الأجانب الذين يقومون باستثمار مؤهل في صندوق التنويع الاقتصادي بالجزيرة أو يختارون المشاريع العقارية.

المتقدمون للبرنامج الذين يجتازون فحوصات العناية الواجبة يحصلون على جنسية دومينيكا ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر الدولة، والذي يكفل لهم التنقل عالميًا إلى أكثر من 140 وجهة عبر القارات السبع. أن تكون مواطنًا في دومينيكا يعني أيضًا أن تكون قادرًا على العيش والعمل والسفر في الجزيرة الكاريبية وقتما تشاء ونقل الجنسية لأجيال قادمة.

برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا راسخ قانونًا في القانون، وبما أن القانون المحلي لا يحتوي على أي قيود على حمل الجنسية المزدوجة، فإن الحصول على جنسية ثانية من خلال الاستثمار في البلد هو عملية سرية. بالإضافة إلى عدم وجود التزام بإقامة فعلية، فإن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا ليس له لغة أو عمر أو خبرة تجارية أو متطلبات تعليمية، ولا توجد مقابلة إلزامية.

[email protected] , www.csglobalpartners.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1582810/Dominica_Biometric_Passports.jpg