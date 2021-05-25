جوري دي فريس ينضم إلى جلوباليزيشن بارتنرز كمدير عام لمنطقة الشرق الأوسط

محترف في الصناعة لقيادة العلاقات الحكومية والشراكات العالمية

بوسطن ودبي، 25 مايو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Globalization Partners (جلوباليزيشن بارتنرز)، الذي يمكّن الشركات من توظيف أي شخص، في أي مكان، بسرعة وسهولة، عبر منصتها العالمية لأصحاب العمل (EOR) المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمؤتمتة والمتوافقة، انضمام جوري دي فريس إلى الشركة كمدير عام لمنطقة الشرق الأوسط مع التركيز على العلاقات الحكومية والشراكات العالمية.

يتمتع دي فريس، وهو خبير في هذا المجال، بخبرة واسعة في قيادة وتنامي الامتثال الحكومي وأنظمة الموارد البشرية. بعد مسيرة مهنية ناجحة في سلاح الجو الملكي الهولندي ومجموعة إي إن خي (ING Group)، واصل تأسيس شركته توتال سوليوشنز الشرق الأوسط (Total Solutions Middle East)، وهي شركة تقدم خدمات الحوكمة والمخاطر والامتثال والموارد البشرية ومقرها مركز دبي للخدمات المالية (DIFC)، دبي، الإمارات العربية المتحدة وأسواق أبوظبي العالمية (ADGM)، أبو ظبي. باعها فيما بعد لشركة فيسترا (Vistra) وأصبح المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط، ثم تم تعيينه كعضو في مجلس إدارة فيسترا آسيا والشرق الأوسط (Vistra Asia-ME).

صرحت نيكول شاهين، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة جلوباليزيشن بارتنرز: “يمثل الشرق الأوسط فرصة كبيرة بالنسبة لنا، وستكون قيادة جوري لا تقدر بثمن لجهودنا هناك. كما يسعدنا انضمامه إلى فريقنا لمساعدتنا في إقامة شراكات رئيسية من شأنها توسيع نطاق حلولنا التي تمكن الشركات من تحقيق أهداف نموها بشكل أسرع مما كان يمكن تخيله”.

وصرحت ديان ألبانو، رئيسة قسم الإيرادات بشركة جلوباليزيشن بارتنرز: “أمضى جوري العقد الماضي في بناء معرفة دقيقة بتعقيدات الشرق الأوسط وهو رصيد لا يُصدق. وستكون معرفته وخبرته مفيدة بينما نوسع بصمتنا وفرص الإيرادات في الشرق الأوسط”.

كما صرح جوري دي فريس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط: “يبدو الانضمام إلى جلوباليزيشن بارتنرز كتطور وظيفي طبيعي. وأتطلع إلى تعزيز وجودنا في المنطقة والعمل مع الفريق لدعم أهداف النمو على نطاق واسع في مثل هذه اللحظة الحاسمة في الوقت المناسب للشركة”.

بصفتها أحد أصحاب سجلات الأعمال، تسمح شركة جلوباليزيشن بارتنرز للشركات بالتوظيف في أي مكان في العالم من خلال العمل كصاحب عمل قانوني، وضمان الامتثال لقوانين ولوائح التوظيف المحلية، وتحرير الشركات لإدارة وتوجيه العمل اليومي لأعضاء فريقهم. لرؤية البيان العملي، يرجى مشاهدة هذا الفيديو.

نبذة عن جلوباليزيشن بارتنرز

وظف أي شخص في أي مكان بسرعة وسهولة. استخدم منصة صاحب العمل (Employer of Record) العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمؤتمتة والمتوافقة تمامًا والمدعومة من قبل خبراء الموارد البشرية الداخليين لدينا في جميع أنحاء العالم. اترك تعقيدات التوظيف العالمي لقائد الصناعة المحدد الذي يحقق باستمرار 97٪ من تقييمات رضا العملاء. مع جلوباليزيشن بارتنرز، يمكنك النجاح بشكل أسرع.

جلوباليزيشن بارتنرز: تُقرب الجميع من أي مكان

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: globalization-partners.com أو التواصل معنا عبر تويتر، لينكدإن، فيسبوك، أو الاطلاع على المدونة الخاصة بنا.

الاتصال:

كارين بانتيناس

Kpantinas@globalization-partners.com

617-729-4466

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/723356/Globalization_Partners_Logo.jpg