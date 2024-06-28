‫جوليبي ضمن أفضل 10 علامات تجارية في الكويت من حيث رضا العملاء

خدمة ودودة ومبهجة. حققت جوليبي انتصارًا آخر بإدراجها مؤخرًا ضمن أفضل 10 علامات تجارية من حيث رضا العملاء في الكويت. أجرى برنامج الجوائز التابع لسيرفيس هيرو استطلاعًا للرأي على أكثر من 500 علامة تجارية في البلاد.

مدينة الكويت، دولة الكويت 28 يونيو 2024 – حصلت العلامة التجارية المحبوبة للمطاعم جوليبي على التقدير كواحدة ضمن أفضل 10 علامات تجارية لرضا العملاء في الكويت من خلال جوائز مؤشر رضا العملاء (CSI) لعام 2023 برعاية سيرفيس هيرو.

تُكرّم جوائز مؤشر رضا العملاء من سيرفيس هيرو الشركات في الكويت التي تقدم خدمة عملاء استثنائية، حيث يقيس هذا المؤشر العوامل الرئيسية مثل التوقعات والرضا واحتمالية التوصية. كما أنه يقيس أبعاد الخدمة المختلفة مثل الموظفين والموقع وجودة المنتج والقيمة مقابل المال والسرعة والموثوقية. أُجري استطلاع الرأي على أكثر من 500 علامة تجارية ضمن 20 فئة.

وقال جوزيف تانبونتيونج، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة جوليبي ورئيس شركة جوليبي جلوبال: “إن إدراجنا ضمن أفضل 10 علامات تجارية في الكويت من حيث رضا العملاء من بين أكثر من 500 علامة تجارية هو دليل على التزامنا بتزويد العملاء بطعام رائع المذاق يقدم مع الخدمة الودودة والمبهجة التي تشتهر بها علامة جوليبي التجارية. وأضاف “إن هذا ليس مجرد وسام شرف بالنسبة لنا، ولكنه يعني أيضًا أننا نفي بوعدنا لعملائنا”.

وقد هنأ دينيس فلوريس، رئيس أعمال مجموعة جوليبي في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا (EMEAA)، فريق جوليبي الكويت والحائز على الامتياز على هذا الإنجاز، قائلاً: “إننا نحتفل بهذا الإنجاز مع جميع فرق المتاجر والعمليات لدينا في الكويت، الذين ساهم شغفهم وتفانيهم في مهمتنا المتمثلة في تقديم طعام رائع المذاق وجلب متعة الأكل للجميع في جعل هذا التكريم ممكنًا. كما أننا ممتنون لعملائنا في الكويت لدعمهم المستمر وولائهم لجوليبي”.

وأضاف فلوريس: “نعرب عن عميق امتناننا لصاحب الامتياز يعقوب الهاجري لإيمانه الراسخ بعلامتنا التجارية. إن أسلوبه العملي لا يضمن التميز التشغيلي فحسب، بل يعزز أيضًا ثقافة الشغف والالتزام، مما يجعل خدمة العملاء الاستثنائية في جوليبي الكويت ممكنة”.

افتتحت مجموعة جوليبي أول متجر جوليبي في الوطية بمدينة الكويت في فبراير 2012 من خلال صاحب الامتياز يعقوب الهاجري من شركة المسيفرة لخدمات تقديم الطعام. واليوم، أصبح لدى جوليبي سبعة متاجر في الكويت، حيث يتوق المعجبون الأوفياء إلى المنتجات الأكثر مبيعًا مثل تشيكن جوي وجولي سباغيتي.

جوليبي مانح الامتياز المفضل

وسلط الهاجري الضوء على العوامل الكامنة وراء نجاح جوليبي في الكويت، بما في ذلك الاعتراف القوي بعلامتها التجارية ونظام الدعم الشامل لديها. وقال الهاجري: “اخترت جوليبي كامتياز بسبب شهرة علامتها التجارية القوية، وعروض قوائمها اللذيذة، وفرصة تقديم جوليبي للعملاء العرب والكويتيين، وهو ما أثبت أنه مشروع ناجح”. “إنني أقدر نظام الدعم الشامل الذي تقدمه جوليبي، بما في ذلك المساعدة التسويقية، والتوجيه التشغيلي المستمر، وبرامج التدريب التي كان لها دور فعال في نمو ونجاح عمليات الامتياز لدينا في الكويت.

وأضاف: “إن تصنيفنا كواحدة من أفضل 10 علامات تجارية في الكويت هو اعتراف بتفانينا وعملنا الجاد في التمسك بمعايير وقيم جوليبي. كما تعتبر هذه الجائزة مصدر فخرنا وتحفيزنا لمواصلة تقديم خدمة استثنائية وجودة عالية لعملائنا في الكويت.

لدى جوليبي أيضًا متاجر في دول الشرق الأوسط الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعمان.

الاعتراف والنمو العالمي

تم تصنيف جوليبي مؤخرًا ضمن أقوى 5 علامات تجارية للمطاعم في العالم، متجاوزة العلامات التجارية الأكثر رسوخًا لمطاعم الخدمة السريعة، وفقًا لأحدث تقرير سنوي لتصنيف العلامات التجارية من براند فاينانس، وهي وكالة مستقلة ورائدة عالميًا لتقييم العلامات التجارية. ورفعت جوليبي تصنيفها من AA- إلى AAA. بالإضافة إلى ذلك، جوليبي هي العلامة التجارية الفلبينية الوحيدة المدرجة في قائمة أفضل 25 علامة تجارية للمطاعم من حيث القيمة في عام 2024 وضمن أقوى 10 علامات تجارية للمطاعم.

تم الاستشهاد بالعلامة التجارية أيضًا باعتبارها ثاني أسرع علامة تجارية نموًا بين المطاعم في العالم. وارتفعت قيمة العلامة التجارية جوليبي بنسبة مذهلة بلغت 51% لتصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي، وصعدت من المرتبة 20 إلى المرتبة 17 في تصنيفات المطاعم العالمية لهذا العام.

تواصل جوليبي اكتساب القوة الجاذبة بين المستهلكين الرئيسيين في بلدان خارج الفلبين؛ ففي فيتنام وبروناي، يشكل السكان المحليون الرئيسيون غير الفلبينيين نحو 100% من العملاء؛ وفي ماليزيا 81%؛ وفي المملكة المتحدة 80%؛ وفي سنغافورة 70%؛ وفي هونغ كونغ 60%. وهذا دليل على الجاذبية العالمية للعلامة التجارية.

العلامات التجارية الرائدة في مجموعة جوليبي من حيث الترتيب

كما أدرجت علامة تجارية أخرى مملوكة لمجموعة جوليبي، وهي ذا كوفي بين آند تي لييف® (The Coffee Bean and Tea Leaf)، ضمن قائمة أفضل 10 علامات تجارية من حيث رضا العملاء في الكويت. كما برزت كأفضل علامة تجارية في فئة المقاهي. وتعد هي العلامة التجارية الرائدة في مجموعة جوليبي في مجال القهوة والشاي.

نهديكم البهجة. لقد أظهر فريق جوليبي الكويت شغفًا وتفانيًا في تقديم خدمة عملاء استثنائية للعملاء الذين يتوقون إلى أكثر الأطباق مبيعًا؛ تشيكن جوي وجولي سباغيتي.

حول مجموعة جوليبي

تعد شركة جوليبي فودز (JFC) (والمعروفة أيضًا باسم مجموعة جوليبي) واحدة من أسرع شركات المطاعم نموًا في العالم. وتتمثل مهمتها في تقديم طعام رائع المذاق وإدخال متعة الأكل للجميع من خلال علاماتها التجارية البالغ عددها 18 علامة تجارية والتي تضم أكثر من 6,900 متجرًا في 33 دولة.

تمتلك مجموعة جوليبي ثماني علامات تجارية مملوكة لها بالكامل (جوليبي، تشاوكينغ، غرينتش، ريد ريبون، مانغ إيناسال، يونغ كينغ، هونغ تشوانغ يوان، سماشبرغر)؛ وأربع علامات تجارية حاصلة على امتياز (برجر كينج، وباندا إكسبريس، ويوشينويا في الفلبين، وتيم هو وان في مناطق معينة في الصين)؛ وتتمتع بملكية 80% من شركة ذا كوفي بين آند تي لييف؛ وملكية 60% في مجموعة سوبرفودز التي تمتلك هايلاندز كوفي؛ وملكية 51% في ميلكشا، العلامة التجارية التايوانية الشهيرة لشاي الفقاعات. وتمتلك المجموعة أيضًا مشروع تجاري مع الشيف ريك بايليس الحائز على جوائز لصالح شركة تورتازو، وهي شركة مكسيكية للمطاعم السريعة في الولايات المتحدة.

تمتلك مجموعة جوليبي، من خلال شركتها الفرعية جوليبي وورلد وايد بي تي إي المحدودة (JWPL)، حصة مشاركة بنسبة 92% في تيتان ديننج إل بي، وهو صندوق أسهم خاص يمتلك العلامة التجارية تيم هو وان. كما تمتلك مجموعة جوليبي مشروع مشترك مع مجموعة تيم هو وان لفتح مطاعم تيم هو وان وتشغيلها في البر الرئيسي للصين. كما أنشأت الشركة أيضًا شركة مشروع مشترك ستمتلك وتدير بموجبه مخبز تيونج باهرو وكومن مان كوفي روسترز في الفلبين. ومؤخرًا، وقعت مجموعة جوليبي اتفاقيات لامتلاك 10% من شركة بوتريستا، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المشروبات. وتمتلك الشركة أيضًا حصة مشاركة بنسبة 90% في تيتان ديننج بارتنرز II المحدودة لمواصلة نمو العلامات التجارية للخدمات الغذائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ و/أو جلب علامات تجارية عالمية قوية لخدمات الطعام إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أطلقت مجموعة جوليبي أجندة الاستدامة العالمية التي أطلق عليها اسم جوي فور تومورو (Joy for Tomorrow)، والتي تهدف إلى تعزيز التزام الشركة بممارسات الأعمال المستدامة. تركز الأجندة على الركائز الأساسية للغذاء والناس والكوكب، وتتكون من 10 مجالات تركيز، وهي: سلامة الأغذية، وجودة الأغذية، والتغذية والشفافية، ورفاهية الموظفين، وسبل عيش المزارعين، ودعم المجتمع، والحوكمة الرشيدة، والتعبئة والتغليف وإعادة التدوير، وتخفيض النفايات، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه. ويحدد كل مجال تركيز الأهداف والمبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs) وتتوافق معها.

حصلت مجموعة جوليبي على لقب الشركة الأكثر إثارة للإعجاب في الفلبين من صحيفة وول ستريت جورنال الآسيوية لمدة عشر سنوات. كما تم تكريمها كواحدة من أفضل 50 شركة في آسيا ومن بين أفضل أصحاب العمل في العالم وأفضل الشركات الصديقة للنساء في العالم من قبل فوربس. وحصلت الشركة أيضًا على جائزة مكان العمل الاستثنائي من غالوب ثلاث مرات وتم إدراجها مؤخرًا في قائمة تايم لأفضل الشركات في العالم.

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