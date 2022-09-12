‫جون بورتر ينضم إلى “دلما كابيتال” ليترأس قسم الصيرفة الاستثمارية فيها انطلاقاً من دبي

تُعلن “دلما كابيتال” اليوم عن انضمام جون بورتر إلى الشركة ليترأس قسم الصيرفة الاستثمارية فيها.

وكان جون بورتر قد أمضى 25 عاماً من مسيرته المهنية في “مورغان ستانلي” و”رينيسانس كابيتال”، حيث شغل عدة مناصب قيادية بما في ذلك رئيس قسم التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بنك وول ستريت الشهير “مورغان ستانلي”، فضلاً عن إنشاء فرع للبنك في مومباي بالهند. كما سبق له أن شغل منصب مدير الأنشطة التجارية في “رينيسانس كابيتال” حيث عمل على توسيع قدرات الشركة في مجال جمع الأموال، وأسواق رأس المال، والاستشارات المالية، والاكتتابات العامة الأولية، والأسواق الناشئة.

وفي “دلما كابيتال”، سيقود بورتر فريقاً متنامياً من المتخصصين بالصيرفة الاستثمارية مع مواصلة تركيز الشركة على التوسع على نطاق أكبر، وعلى صفقات التمويل الدولية في عدد من القطاعات المختلفة.

وتعليقاً على هذا التعيين قال ميشال كانو، عضو مجلس إدارة “دلما كابيتال” والناطق الرسمي باسمها: “قسم الصيرفة الاستثمارية لدينا هو أحد الركائز الأساسية لشركة “دلما كابيتال” وللمجموعة. وهذا التعيين سيساعد “دلما” على الاستفادة من قدراتها العالمية مع تزايد أهمية دور دبي كمركز للصيرفة الاستثمارية”.

نبذة عن “دلما كابيتال”:

“دلما كابيتال مانجمنت المحدودة” هي منصة عالمية لإدارة الاستثمارات البديلة، كما أنها شركة استشارات تتمتع بقدرات بارزة في مجال الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول. وكانت “دلما كابيتال” التي تأسست عام 2011 في مركز دبي المالي العالمي حيث يقع مكتبها الرئيسي واحدة من أسرع شركات الخدمات المالية المستقلة نمواً في مركز دبي المالي العالمي. كما أن “دلما كابيتال” حاصلة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية وتعمل تحت إشرافها بموجب ترخيص من النمط ( 3c ).

نبذة عن جون بورتر

عمل جون بورتر لدى “مورغان ستانلي” في كل من لندن، ونيويورك، وآسيا بين 1991 و2008 وشغل عدة مناصب من بينها عضو منتدب، ورئيس قسم التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ورئيس قسم أسواق رأس المال في المملكة المتحدة، ونائب رئيس قسم الصيرفة الاستثمارية في المملكة المتحدة، ورئيس قسم أفريقيا. كما أنشأ مكتب “مورغان ستانلي” تحت إشراف فكيرام بانديت الذي تولّى لاحقاً منصب الرئيس التنفيذي لكل من “مورغان ستانلي” و”سيتي غروب”.

انضم جون إلى “رينيسانس كابيتال” في 2008 لينتقل لاحقاً إلى موسكو بين 2008 و2017. وقد أدار المجموعة المالية حيث قاد أكثر من 100 صفقة لصالح الشركة خلال تلك الفترة. وفي الآونة الأخيرة، حصل على لقب مدير الأنشطة التجارية. كما عمل على عدد من الاكتتابات العامة الأولية والاكتتابات الثانوية مثل “ديبا”، وصكوك “تبريد” القابلة للتحويل، و( lasminute.com )، أول شركة تبلغ قيمتها مليار دولار قبل تحقيق الإيرادات تدرج في بورصة لندن، و”بربري وكارفون ويرهاوس” في بورصة لندن، و”سافاريكوم”، وهي تظل أكبر صفقة اكتتاب عام أولي مدرج محلياً من أفريقيا، وأول شركة تكنولوجيا مالية في أسواق المال على خلفية شركة “إم بيزا” الواعدة.

جون أيضاً هو عضو مجلس إدارة والخازن في منظمة “هارم ريداكشن إنترناشيونال” منذ 2021، وهي منظمة غير حكومية بارزة في المملكة المتحدة معنية بشؤون الصحة العامة والرعاية الصحية.

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