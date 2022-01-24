جيه دبليو ايه دبي تكشف عن لجنة التحكيم الافتتاحية

Press Release

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هونغ كونغ – Media OutReach – 24 يناير 2022 – عينت JWA Dubai الحكام في نسختها الافتتاحية، تماشياً مع هدفها المتمثل في الاعتراف بالأهمية المتزايدة لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات في الشرق الأوسط.

نيروبا بهات، مدرب أعمال ومستشار استراتيجي لصناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات، شغل منصب العضو المنتدب لـ GIA India والشرق الأوسط. “الشرق الأوسط منطقة فريدة ومثيرة للاهتمام للغاية تقدم خدماتها للمستهلكين المحليين والدوليين. وأود أن أعرب عن تحياتي لفريق JWA لإطلاق JWA دبي تقديراً لهؤلاء الشركات المتميزة”، قال بهات.

بينما قام أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، بتنمية أعمال تجارية تضم حاليًا أكثر من 20000 شركة عضو في 180 دولة منذ عام 2003، وأضاف بن سليم، رئيس بورصة دبي للماس (DDE) وبورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) قائلًا: “إنه لشرف كبير دعوتي إلى لجنة التحكيم في JWA Dubai “.

يترأس بهات وبن سليم لجنة التحكيم بوصفهما قضاة رئيسيين.

رئيس CIBJO Gaetano Cavalieri هو أيضا قاضٍ. قال كافالييري: “في أقل من عقدين من الزمن، تطورت دبي لتصبح مبتكرًا رئيسيًا في الصناعة كمدينة أصبح اسمها مرادفًا للتميز في التصميم – تمامًا كما أصبح الشرق الأوسط أحد أهم الأسواق في التجارة العالمية” .

كما انضم إلى اللجنة مدير المعرض العالمي في مجموعة المعارض الإيطالية S.P.A (IEG) ماركو كارنييلو، الذي عمل أيضًا في الاستشارات الإستراتيجية مع Accenture و Bain & Co. وتواصل دبي نموها كبوابة إستراتيجية لأعمال المجوهرات في الشرق الأوسط وخارجه. كما إن استضافة الفعاليات التجارية يؤكد دورها في الصناعة اليوم”.

واختتم الجلسة رئيس ومؤسس JWA في Informa Markets Jewellery (IMJ) “ليتيتيا تشاو” قائلًا “إنه لشرف لنا أن نحصل على دعم العديد من خبراء الصناعة للانضمام إلى لجنة التحكيم في JWA Dubai. نحن على استعداد لتكريم الأفراد والشركات الذين يساهمون بشكل كبير في التجارة المزدهرة في المنطقة”، وفقًا لما أضافه تشاو الذي يترأس أيضًا لجنة التحكيم في JWA Dubai.

ويحظى الإصدار الأول من JWA Dubai، المنظم من قبل IMJ و IEG، بدعم من الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة، جنبًا إلى جنب مع رعاة اللقب مجموعة تشاو تاي فوك للمجوهرات ومجوهرات جوهرة. وستقام حفل توزيع الجوائز في JGT Dubai يوم الاثنين، 21 فبراير.

جهة الاتصال الإعلامي: info@JWADubai.com