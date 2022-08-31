شنغهاي، 31 أغسطس 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة جي أند تي إكسبرس (“جي آند تي”)، وهي شركة خدمات لوجستية دولية سريعة، اليوم أن ذراعها اللوجيستي الدولي جي آند تي إنترناشيونال قد أطلق مؤخرًا خدمة “جي آند تي وان باكت”. وبالاستفادة من مزاياها من الموارد الشاملة عبر الحدود، تهدف جي آن تي إنترناشيونال إلى توفير خدمة توصيل الطرود الصغيرة عبر الحدود بأسعار مناسبة مع الموثوقية والكفاءة للعملاء المحليين الذين يرسلون الطرود من البر الرئيسي الصيني إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبصفتها الذراع اللوجستية الدولية لشركة جي آند تي إكسبري، تعتمد جي آند تي إنترناشيونال على الموارد اللوجستية العالمية الوفيرة لشركة جي آند تي إكسبرس وشبكة الأعمال القوية. وتشمل أعمالها، التي تغطي حوالي 100 دولة ومنطقة حول العالم، الطرود الصغيرة العابرة للحدود، والشحن الدولي، وحلول التخزين الدولية، ودعم طرق النقل المتعددة بما في ذلك الشحن الجوي والبحري والبري. كما تستفيد جي آند تي إنترناشيونال من مزايا خدمة التخليص الجمركي الذاتي والتخزين الذاتي والمحطات المملوكة ذاتيًا لتوفير حلول لوجستية مخصصة لجميع العملاء.

ويوفر إطلاق خدمة “جي آند تي وان باكت” خيارًا اقتصاديًا لإرسال الطرود الصغيرة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، مما يساعد على معالجة قلق البائعين بشأن فعالية التكاليف وتحسين الهامش الإجمالي لهم. وستوفر هذه الخدمة لتجار منتجات الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونية للمستهلك وملحقاتها والسلع الصغيرة الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة. ومن حيث سرعة التسليم من الاستلام إلى التسليم، تتبع جي آند تي تراكينج العملية برمتها، ويستغرق الأمر من 7 إلى 15 يوم عمل للوصول عن طريق الجو.

وقال تشارلز هو، نائب رئيس مجموعة جي أند تي إكسبرس، “منذ تأسيسنا قبل سبع سنوات، شهدت جي آند تي إكسبرس تطورًا سريعًا في أعمالها عبر الحدود من التخزين الدولي إلى الطرود الصغيرة العابرة للحدود، بصرف النظر عن الشبكات السريعة المحلية في 13 دولة حول العالم. وإلى جانب التجارة العالمية، وخاصة تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود، فإننا نعمل باستمرار على ترقية المنتجات والأعمال التجارية لتحقيق أقصى قدر من القيمة لعملائنا، وأعتقد أنه من خلال القيام بذلك، سيضع ذلك أساسًا قويًا للنمو المستدام والسريع للشركة”.

ووفقًا لما قاله جيسون يانغ، رئيس شركة جي آند تي إنترناشيونال، فمع استمرار توسع نطاق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود، ستستفيد جي آند تي إنترناشيونال من الموارد اللوجستية الحالية لشركة جي آند تي إكسبرس لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية العالمية وبناء قوة أعمالها الأساسية. وسيساعد ذلك على تزويد البائعين عبر الحدود بمنتجات وخدمات مخصصة وشاملة وتسهيل النمو السريع لقطاعات الأعمال عبر الحدود.

هذا وبالإضافة إلى التحديث المستمر لأعمال الطرود الصغيرة عبر الحدود، من حيث الشحن، أنشأت جي آند تي إنترناشيونال شبكة جوية وبحرية لتسريع الربط اللوجستي العالمي بفضل تعاونها المباشر مع شركات الطيران وشركات الشحن. وفي الوقت نفسه، فإن المزيج القوي من التخليص الجمركي الذاتي والتخزين الذاتي في الخارج والتسليم بالمحطة المملوكة ذاتيًا قد وفر لشركة جي آند تي إنترناشيونال المحفز الضروري لتطوير الأعمال التجارية بين الشركة والعميل ( B2C ) والأعمال التجارية بين المؤسسات التجارية ( B2B ) عبر الحدود.

ومع التطور السريع للأعمال عبر الحدود والتوسع المطرد في الشبكة الدولية، تعمل جي آند تي إكسبرس بنشاط على تعزيز ريادتها في سوق جنوب شرق آسيا من خلال ترقية شبكة وخدمات التوصيل السريع باستمرار. واستثمرت الشركة 600 مليون رينغيت ماليزي (136 مليون دولار) للاستحواذ على أرض في ماليزيا في مايو من هذا العام وأعلنت عن توسيع مركزين للفرز في إندونيسيا الشهر الماضي لتلبية الطلب المتزايد على الأعمال المحلية وتحسين بيئة العمل للموظفين. وبالنظر إلى المستقبل، ستظل جي آند تي ملتزمة بـ “ربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع”، مع تعزيز التنمية الصحية لصناعة الخدمات اللوجستية والمساهمة في المجتمعات المحلية التي نعمل فيها.

نبذة عن شركة جي آند تي إكسبرس

شركة جي آند تي إكسبرس هي مزود عالمي للخدمات اللوجستية، وتحتفظ بشركات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وهو السوق الأكبر والأسرع نموًا في العالم. تأسست شبكة جي آند تي إكسبرس سنة 2015، وتمتد أعمالها إلى 13 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر. وإذ تلتزم بمهمتها “الموجهة نحو العملاء والقائمة على الكفاءة”، تلتزم جي آند تي إكسبرس بتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة من خلال بنية أساسية ذكية وشبكة لوجستية رقمية، كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع.

نبذة عن شركة جي آند تي إنترناشيونال

تعد جي آند تي إنترناشيونال هي الذراع اللوجستية الدولية لعلامة جي آند تي التجارية. مع الموارد اللوجستية العالمية الوفيرة لشركة جي آند تي إكسبرس وشبكة الأعمال القوية، تغطي خدمات جي آند تي إنترناشيونال حوالي 100 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك الطرود الصغيرة عبر الحدود، والنقل الدولي، وحلول التخزين الدولية. ومن خلال دعم طرق النقل المتعددة بما في ذلك الشحن الجوي والبحري والبري، تلتزم جي آند تي إنترناشيونال بتوفير حلول لوجستية مخصصة لجميع العملاء.

موقع جي آند تي إكسبرس: www.jtexpress.com

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