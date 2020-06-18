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Press Release

جي أيه سولار تقدم وحدات البيرك العالية الفعالية لأكبر محطة طاقة شمسية عائمة في تايلاند

 |  Jun 18, 2020

بكين، 18 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار (“الشركة”)، وهي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الشمسية العالية الأداء، أن محطة الطاقة الشمسية التايلاندية التي تبلغ قدرتها 12.5 ميغاواط التي استعملت وحداتها البيرك العالية الفعالية، قد تم ربطها بنجاح بشبكة الكهرباء التايلاندية. وحيث أنها أول محطة طاقة شمسية عائمة واسعة النطاق في تايلاند، فإن إكمال هذا المشروع يعتبر ذا أهمية كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة المحلية.

تم بناء المحطة على خزان صناعي، ويتم توصيل الكهرباء المولدة إلى قاعدة التصنيع الخاصة بالعميل عبر كابلات تحت الأرض. وستصبح المحطة حديقة شمسية مفتوحة للجمهور والزوار مع التركيز على تعزيز تطوير الطاقة المتجددة المحلية بعد دخولها مرحلة العملية.

مقارنة بمحطات الطاقة الكهروضوئية التقليدية، فإن محطات الطاقة الكهروضوئية العائمة قادرة على زيادة كفاءة توليد الطاقة بشكل فعال ومنع التدهور عن طريق تقليل استخدام الأرض، وتعزيز التعرض لأشعة الشمس دون عوائق، وخفض درجات حرارة الوحدة والكابلات. لقد اجتازت وحداتالبيركالثنائية الزجاج، الثنائية الجانب، عالية الكفاءةالبيركذات الكفاءة العالية منجي أيه سولاراختبارات الموثوقية الصارمة على المدى الطويل والتكيف البيئي من خلال إثبات مقاومتها الممتازة للتوهينوتآكل الملح وحمل الرياح. بالإضافة إلى ذلك، هذه الوحدات قادرة على الحفاظ على أداء عالي الكفاءة وإخراج طاقة مستقر، مما يوفر ضمانًا قويًا لتحسين قدرة توليد الطاقة للنظام.

وعلق جين باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي أيه سولار قائلاً: “ستواصل جي أيه سولار التركيز على الابتكار التكنولوجي وجودة المنتج مع تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا العالميين وتعزيز تطوير الطاقة المتجددة على نطاق عالمي.”

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