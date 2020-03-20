جي أيه سولار توفر للعملاء وحدات طاقة شمسية عالية الجودة بخلايا أم أم بي بيرك أحادية الكريستال باستخدام رقاقات السليكون المشبعة بالجي أيه

بكين،20 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — بإدخال الرقائق المشبعة بالجي أيه على مستوى الشركة، أصبحت شركة جي أيه سولار أول شركة في العالم تنتج خلايا ووحدات أم أم بي بيرك الأحادية الكريستال العالية الكفاءة بكميات كبيرة باستخدام الرقائق المشبعة بالجي أيه.

وأعلنت شركةجي أيه سولار، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المنتجات الكهروضوئية عالية الأداء، أنه يمكن تبديل جميع خطوط إنتاجها لخلاياووحدات أم أم بي بيرك الأحادية الكريستال ذات الصلة لإنتاج وحدات وخلايا تعتمد على رقائق السيليكون المصنوعة من المادةالمشبعة بالجي أيه. من خلال التكامل مع تقنيةبيرك – أس أيهوالرقائق الكبيرة، تعمل تقنيةالإشباع بالجي أيهعلى تحسين أداء كل من الخلايا والوحدات.

في العام 2019، منحت شركةشن إتسو كيميكالحقوقها الخاصة بـ رقائق السيليكون المصنوعة منالمادة المشبعة بالجي أيه لصنع الخلايا الشمسية الحائزة على حقوق الملكية الفكرية لشركةجي أيه سولار، والتي مهدت الطريق لشركةجي أيه سولارلاستخدام الرقائق المشبعة بالجي أيه في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يؤدي تطبيق رقائق السيليكون المصنوعة منمواد مشبعة بالجي أيهإلى الخلايا الشمسية إلى الحد من مشكلة التحلل الناجم عن الضوءبشكل فعال، مما يحد من أداء الوحدات الشمسية التي تعمل برقائقأس آيالتقليدية.

تسمح تقنية رقاقة السيليكون المصنوعة من المواد المشبعة بالجي أيه بتحسين الأداء في توليد الطاقة، وخاصة الاستقرار الأفضل بكثير، مما يضمن للعملاء فوائد طويلة المدى.

وقال السيد جين باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي أيه سولار، “تلتزم شركة جي أيه سولار ببناء الاحترام والاعتراف بأهمية الملكية الفكرية. وبينما نركز على البحث والابتكار، فإننا نطبق تقنيات متطورة من جهات خارجية من أجل تحسين أداء منتجاتنا. إن تطبيق تقنية الرقائق المشبعة بالجي أيه في تصنيع خلايا ووحدات أم بي بي البيرك الأحادية الكريستال تمكننا من تزويد عملائنا العالميين بمنتجات شمسية أفضل والمساعدة في تحقيق تكافؤ الشبكة.