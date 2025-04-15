Arabic Press Release

‫حسن إسميك يفتح باب الفرص الاستثمارية في نادي ميونخ 1860 العريق

iadminComments Off on ‫حسن إسميك يفتح باب الفرص الاستثمارية في نادي ميونخ 1860 العريق
حسن إسميك مؤسس ورئيس مجلس إدارة
ميونخ 1860

بوظبي، الإمارات العربية المتحدة, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلن رجل الأعمال والملياردير حسن عبد الله إسميك، رئيس مجلس إدارة HAMIC Group، عن دراسته لعروض استثمارية متعددة للاستحواذ على حصته في نادي TSV ميونخ 1860 الألماني، أحد أعرق الأندية الرياضية في أوروبا، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنادي وتعزيز مكانته في المشهد الرياضي العالمي.

ويتمتع نادي ميونخ 1860 بإرث رياضي وثقافي يمتد لأكثر من 165 عامًا، ويُعد من الأسماء البارزة في تاريخ الكرة الألمانية، حيث تُوج بلقب البوندسليغا عام 1966، ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في قلب مدينة ميونخ. ويُعتبر اللون الأزرق للنادي رمزًا أصيلًا لهوية المدينة وتاريخها الرياضي.

وأكد إسميك خلال مقابلة حصرية مع قناة ARD الألمانية
:تلقينا عروضًا جدية ومهمة من عدد من المستثمرين المهتمين بمستقبل النادي، ونعمل حاليًا على دراسة الخيارات الأنسب لتأمين انتقال سلس ومستدام يُعزز من قوة النادي ويفتح أمامه آفاق النمو.”

وأشار إلى أن نادي ميونخ 1860 يمتلك مقومات استثنائية تؤهله ليكون منصة رياضية استثمارية واعدة، لاسيما مع توفر البنية التحتية والإمكانات التي تمهد لتطويره إلى نادٍ يتجاوز في قيمته السوقية مليار يورو، مع ضخ استثمارات استراتيجية تُقدّر بـ 300 مليون يورو في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحول كخطوة مدروسة بعد أكثر من عقد من الشراكة الناجحة التي ساهم خلالها إسميك في الحفاظ على استقرار النادي، حيث يُنسب له دور رئيسي في دعم النادي ماليًا وتعزيز حضوره على الساحة الرياضية.

واختتم إسميك تصريحه برسالة ملهمة قال فيها
:نعلم أن الأسود تحصل على قسط كبير من الراحة، ولكن حان وقت إيقاظها.”

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GlobeNewswire Distribution ID 9422624

iadmin

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