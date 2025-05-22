23 مايو 2025 – أعلنت منصة البرمجيات كارتا ، التي أسست لخدمة رؤوس الأموال الخاصة حصولها على رخصتها لتقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) للكشف عن مرحلة جديدة من النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . تعزز هذه الخطوة الكبرى كثيرًا تطور مهمة شركة كارتا العالمية لتيسير الوصول للأسواق الخاصة وجعلها أكثر شفافية ومساواة. ومع دعم شركة كارتا أكبر منصة عالمية لخدمة رؤوس الأموال المجازفة لنظام الأسواق الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال منصة البرمجيات الشاملة لخدمة الصناديق بالإضافة إلى حلولها لإدارة أسهم الشركات (ومن بينها الشركات الناشئة).

وقد شهدت أبو ظبي التي تشتهر (بعاصمة رأس المال ) نموًا استثنائيًا في قطاع الخدمات المالية. يأتي توسع الشركة مع ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة دورها لاعبًا رئيسيًا في الشرق الأوسط يمثل نسبة 40% من كافة جولات التمويل في المنطقة بزيادة سنوية بمعدل 9% بحسب تقارير المجال. في 2024 حققت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في أبوظبي العالمي (ADGM) نموًا بنسبة 245% من خلال 134 مديرًا للصناديق والأصول يديرون 166 صندوق بنهاية عام 2024.

وقد اختارت كارتا أبوظبي العالمي (ADGM) مقرًا لمكتبها الجديد في الشرق الأوسط ليعزز التزام الشركة بالتعاون مع المناطق التي تبدي إمكانيات سوق ضخمة وسياسات اقتصادية صارمة. يقع مقر مكتب الشركة الجديد في قلب المنطقة المالية في Hub71 WeWork ويعمل كقاعدة استراتيجية لزيادة جهود المبيعات والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي المنطقة التي ينظر فيها للشركة على أنها شركة واعدة للغاية.

وقد صرح السيد بافيك فاشي المدير الإداري لشركة كارتا في منطقتي آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط قائلًا: الشرق الأوسط أنسب مكان لتوسع الشركة. فالإطار التنظيمي في أبو ظبي العالمي (ADGM) واحد من أكثر الأطر التنظيمية تطورًا التي رأيناها على مستوى العالم – وهو نوع البيئة اللازمة تحديدًا لتعزيز الأسواق الخاصة وهذا هو سبب راهننا الكبير على هذا المكان.

على مدار السنوات القليلة الماضية عملت الشركة مع المشرعين الحكوميين وهي على يقين أن حزمة خدماتها المتكاملة – مثل التقارير الربع سنوية وخدمات الامتثال وجاهزية التدقيق – ستُعامل احتياجات المجتمع المحلي بكفاءة.

وقد صرح السيد أرفيند راماميورثي رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM) قائلاً: نُهنئ شركة كارتا على حصولها على رخصتها لتقديم الخدمات المالية من أبوظبي العالمي (ADGM). ويسعدنا الترحيب بهم في المنظومة الحيوية لأبو ظبي العالمي (ADGM) حيث ازدهار الإبداع والنمو والفرص. وجودكم سيضيف للمشهد المالي لأبوظبي، وإننا نتطلع لدعم نجاحكم في هذا المجتمع النابض بالحيوية والفكر المستقبلي.

تدعم شركة كارتا حاليا عددًا من العملاء الإقليميين البارزين منهم غلوبا فينشرز وبيكو كابيتال و كوتو فينشرز و اوت ليرز في سي وصندوق حي دبي للمستقبل وشركتا اليونيكورن الناشئتان غير المدرجتان في البورصة فودكس وكيتوبي. مع الموافقة على منحها ترخيص أبو ظبي العالمي (ADGM) ستواصل شركة كارتا التعاون مع شركات رؤوس الأموال المجازفة المحلية ونظام الأسواق الخاصة لمزيد من التطوير للخدمات التي تقدمها الشركة وتحقيق قيمة أكبر للأسواق الخاصة المتنامية في الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة Carta

تربط شركة Carta بين المؤسسين والمستثمرين والشركاء المحدودين (غير المتضامنين) من خلال برمجيات عالمية المستوى مصممة خصيصًا لغرض محدد لجميع العاملين في مجال استثمار رؤوس الأموال والأسهم الخاصة. تدعم المنصة عالمية الطراز لإدارة الصناديق ما يقارب حوالي 9000 صندوق ومشروع استثماري مجازف بغرض محدد تمثل أكثر من 188 مليار دولار من الأصول الخاضعة لإشراف إدارة الصناديق وتأسيس شركات ذات أغراض خاصة معينة وأكثر. تحظى شركة Carta بثقة أكثر من خمسين ألف شركة وتساعد المشروعات الخاصة في أكثر من 160 دولة وتدير جداول تقييم رؤوس أموالها وضرائبها وبرامج الأسهم لديها والتعويضات وغيرها من الخدمات الأخرى. أدرجت شركة Carta ضمن قائمة مجلة Fortune لأفضل مكان عمل ضخم في مجال الخدمات المالية والتأمين وقائمة مجلة Forbes لأفضل شركات سحابية وقائمة أكثر وأسرع الشركات ابتكارًا وقائمة أسرع الشركات الخاصة نموًا. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة carta.com.

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