‫حققت شركة إكسترا زيادة بنسبة 52% في معدل الطلبات بفضل محرك توصية المنتجات المخصص من شركة ألغونومي

تحقق شركة التجزئة الرائدة في مجال الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية نجاحًا كبيرًا في تجارب العملاء شديدة الصلة والفردية

بنجالورو، الهند، وسان فرانسيسكو, 1 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — أعلنت شركة إكسترا، سوق الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية الرائد في المملكة العربية السعودية، أنها حسنت بشكل كبير المقاييس الرئيسية مثل معدلات التحويل، والإيرادات لكل نقرة، ومتوسط قيمة الطلب بمساعدة شريكها التكنولوجي ألغونومي، مزود الحلول الخوارزمية لمشاركة العملاء.

تمتلك شركة إكسترا أكثر من 42 متجراً في المملكة العربية السعودية ومتجرين في كل من البحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع إلكترونية تخدم العملاء باللغتين الإنجليزية والعربية. تعرض أكثر من 12000 منتج، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية الرائدة وتلبي احتياجات أكثر من 12 مليون متسوق. تدرك الشركة أن المتسوقين الرقميين اليوم مخلصون للعلامات التجارية التي تلبي احتياجاتهم كأفراد.

تواصل شركة إكسترا رحلتها نحو تقديم تجارب فائقة التخصيص للعملاء من خلال برنامج التوصية RecommendTM ، وهي منصة توصية المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركة ألغونومي. تساعد المنصة شركة إكسترا على تقديم توصيات مخصصة لكل من المتسوقين الجدد والعائدين، مع محرك اتخاذ القرار الذي يختار أفضل استراتيجية توصية لكل عميل وسياقه الحالي.

قال عمران خان، مدير التجارة الإلكترونية في إكسترا: “بصفتنا شركة تعتمد على العميل أولاً، نتطلع دائمًا إلى تحسين التجارب الرقمية لعملائنا. من خلال منصة التوصية RecommendTM من شركة ألغونومي، يمكننا إضافة قيمة إلى رحلات تسوق عملائنا من خلال عرض المنتجات الأكثر أهمية لهم.

“قدمت لنا منصة التوصية RecommendTM باستمرار معدلات تحويل من 5% إلى 7%، بالإضافة إلى زيادة في معدل متوسط الطلب ومعدل العرض العمومي الأولي. وقال شاهين رياض، رئيس المنتج في شركة إكسترا: نخطط لاستكشاف استراتيجيات أكثر دقة لتوصية المنتجات، مثل Advanced Merchandising و DeepRecs NLP ، والتي ستساعدنا على زيادة تخصيص تجارب عملائنا”

“تعود علاقتنا مع شركة إكسترا إلى ما يقرب من سبع سنوات، ومن دواعي سروري مساعدتهم على خدمة عملائهم. قال أميت أغاروال، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال APAC & MEA في شركة ألغونومي : “نتطلع إلى العمل معهم للتوسع بشكل أكبر من خلال إمكانات RecommendTM و DeepRecs NLP وإثراء التجارب الرقمية لعملائهم.

تحتل شركة اكسترا المرتبة الأولى بين شركات البيع بالتجزئة في قائمة 100 شركة سعودية سريعة النمو. بالإضافة إلى مجموعة المنتجات الواسعة، فإنهم يقدمون خدمة شاملة لما بعد البيع مثل الضمان الممتد، والتوصيل المجاني للمنازل، وتركيب المنتجات، والمساعدة عن بعد على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال ثلاثة مراكز خدمة مخصصة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

نبذة عن ألغونومي

تمكّن شركة ألغونومي (سابقًا Manthan-RichRelibility ) العلامات التجارية الرائدة من أن تصبح رقمية بفضل منصة مشاركة العملاء الخوارزمية الوحيدة في المجال في الوقت الفعلي التي توحد البيانات واتخاذ القرار والتنسيق عبر التسويق والتجارة الرقمية والترويج لمجال البيع بالتجزئة. بفضل الذكاء الاصطناعي الرائد في مجال البيع بالتجزئة والذي يربط الطلب بالتوريد مع منصة لبيانات العملاء في الوقت الفعلي كأساس، تتيح شركة ألغونومي تخصيص 1:1 للقنوات المتعددة، وتنسيق رحلة العميل، وتحليلات البضائع، وتعاون الموردين. شركة ألغونومي هي شريك موثوق لأكثر من 400 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة، والمطاعم، والمتاجر، وأكثر من ذلك ؛ لها حضور عالمي في أكثر من 20 دولة. مزيد من المعلومات في algonomy.com .