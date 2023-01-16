‫حلول المعلومات و التحكم و سلامه التشغيل الخاصة بشركة روكويل أوتوميشن تقع موقع القلب في الإدارة التشغيلية لأسطول سفن شركة بتروبراس FPSOVessel 

الطلب المتنامي على حلول النفط والغاز سوف يؤدى الى ازدهار التكامل المتناغم على كل مستويات تشغيل سفن الاسطول

بروكسل، 16 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة Rockwell Automation, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK ) ، أكبر شركة في العالم متخصصة في التحكم الصناعي والتحول الرقمي، اليوم عن اختيارها لتزويد أنظمة التشغيل الآلي وأنظمة التحكم والسلامة المتكاملة ( ICSS ) لـ P-79 ، وهي سفينة FPSO في أسطول Petrobras .

من خلال الدعم الوثيق من Sensia – مشروع Rockwell المشترك مع SLB – وبالتعاون مع شركة Saipem/DSME لبناء سفينة P-79 ، تم اختيار تكنولوجيا Rockwell Automation وحلول Sensia لخبرتهما الطويلة والثابت فاعليتها في صناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى فاعلية أنظمة الاتصال الخاصة بهم.

يوضح باري إليوت، نائب الرئيس للصناعة العالمية بِـ Rockwell Automation: “ نحن متخصصون، من حيث التكنولوجيا والخبرة في مجال صناعه النفط و الغاز، في توفير حلول التحكم الصناعي والسلامة لصناعة النفط والغاز”. “تتكون سفن الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة النموذجية ( FPSO ) من 15 إلى 20 وحدة معالجة رئيسية، يعتمد معظمها على حلول التحكم الخاصة بنا لتشغيل قدراتها العملية والمعلوماتية، ولا تختلف عنها P-79. من خلال الاستفادة من حلول التحكم لدينا على أعلى مستوى مما يمكنها من استخراج أداء أكبر وتحقيق عائد أكبر. “

يأتي فوز مشروع P-79 في أعقاب مشروع P-78 FPSO المماثل، الذي يستخدم أيضًا Rockwell Automation في صميم أنظمة التحكم الصناعي وأنظمة التحكم والسلامة المتكاملة ( ICSS ).

حول Rockwell Automation

شركة Rockwell Automation، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (ROK، هي شركة عالمية رائدة في مجال التحكم الصناعي والتحول الرقمي. نحن نربط خيال الناس بإمكانيات التكنولوجيا لتوسيع ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Rockwell Automation في ميلووكي ويسكونسن، وتوظف ما يقرب من 26000 من الموظفين من أجل ايجاد حلول للمشكلات الخاصة لعملائنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية إضفاء الحياة على المؤسسة المتصلة عبر المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة . www.rockwellautomation.com