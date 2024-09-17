‫حل Wisdom لعربات FCEV في معرض  IAA : محطة هامة لتزويد الغد بطاقة الهيدروجين.

تفخر Wisdom بتقديم أحدث تشكيلتها من أربع عربات كهربائية تعمل حسب تكنولوجية FCEV في المعرض الدولي للسيارات IAA، و التي تشمل حافلة سياحية بطول 12 مترا، و حافلة ما بين المدن بطول 12 مترا، و شاحنة ذات هيكل صلب بوزن 15 طنًا، و شاحنة أخرى

خاصة بنظام رفع الحاويات.

هونغ كونج- Media OutReach Newswire – 17 سبتمبر 2024 – استعدوا لاكتشاف ابتكارات رائدة في مجال النقل باستخدام طاقة الهيدروجين من Wisdom. تتميز تصاميمنا بمعايير عالية الجودة، و هياكل خفيفة الوزن، و دمج سلس و متناسق لتقنيات و حلول FCEV التي تعزز كفاءة الطاقة بشكل كبير، و تحسن ديناميكيات العربات، و تزيد من أمان السياقة و راحة السائقين، كل ذلك مع تقليل التكلفة الإجمالية للتشغيل TCO لمستخدمي Wisdom. لذلك تقف Wisdom كشريككم الملتزم في عصر جديد من حلول النقل الذكية.

يقول “تاي”، رئيس Wisdom Motor: “من خلال التوجهات الجادة للحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون و تطوير المتطلبات التنظيمية، مثل الإعلانات الحكومية و إنشاء البنية التحتية اللازمة، تسرّع الدول لتبني تقنيات حديثة للحد من هذه الانبعاثات”.

كما تقدم Wisdom نهجا خاصا بها متبع في تكييف و تصميم العربات، من خلال تبني استراتيجية شاملة لديناميكيات العربات. من بين الميزات البارزة لمنصة Wisdom HyWiSure المتكاملة لعربات FCEV:

تجهيز مقصورة السائق بميزة ECE لفك الالتواء المعتمدة لتعزيز ممارسات السياقة الآمنة.

تجهيز أنظمة الهيدروجين بأجهزة استشعار متعددة الكشف و أجهزة الوقاية، بالإضافة إلى آلية تفريغ معتمدة من طراز ECE.

تغطية النقاط العمياء بأنظمة كاميرات 360 درجة لتعزيز إجراءات الأمان.

مساهمات وحدة التحكم الذكية من Wisdom في تحسين تجربة القيادة.

تستعرض Wisdom تقنيات أساسية تعزز بشكل كبير الكفاءة و قدرة الحمولة من خلال تخفيض وزن العربة، حيث تمثل هذه العربات حلاً متكاملاً يشمل ميزات رقمية ق ابتكارية. كما تقدم هذه المنتجات مجموعة شاملة من المزايا فيما بعد عملية البيع، بما في ذلك تحليل حالة القيادة، إدارة العمليات، الخدمات الرقمية الخاصة بالكهرباء، و عقود الخدمات.

تُصنَّع جميع عربات Wisdom من مواد مركبة خفيفة الوزن و معززة ذاتياً، مما يضمن مدة استعمال تصل إلى ما يقارب 20 عاماً مع قوة فائقة، بالإضافة إلى المتانة و المرونة في التصميم. هذه المواد لا تعزز فقط من الأمان، و لكنها تحسن أيضاً ديناميكيات العربات. من بين الميزات البارزة هو الجيل الأحدث إطلاقا من أنظمة الدفع الكهربائي المتكاملة و “المتعددة في وحدة واحدة”، و التي تشمل وهدة التحكم VCU 2.0، التي تعزز بشكل كبير الأداء العام.

يحتوي VCU 2.0 على 6 قنوات اتصال CAN مع معدلات بيانات محسنة من خلال CAN FD، مما يضاعف فعلياً من قدرة معالجة البيانات، و يزيد من سعة التخزين بنسبة 50%، و يحسن دقة جمع البيانات بنسبة 25%.

صناعة العربات التي تعمل بالهيدروجين تمر حالياً بمرحلة الاستكشاف المستمر بمشاركة العديد من الجهات. تؤمن () أنه في هذه المرحلة الحاسمة من العرض، الهدف الأساسي هو تحديد سيناريوهات التطبيق واسعة النطاق بكفاءة، و توسيع نطاق العروض التجريبية، ووضع نماذج أعمال مستدامة لتطوير الصناعة في هذا المجال.

حول Wisdom Motor: تصميم حلول تنقُّل آمنة، مبتكرة و مستدامة.

بصفتها مزوداً مبتكراً لحلول العربات التجارية عديمة الانبعاثات الكربونية، و التي مقرها سنغافورة، حققت Wisdom Motor العديد من الإنجازات و توسعت عالمياً من خلال تقديم عربات تجارية متقدمة للغاية عبر الجمع بين التكنولوجيا و التصنيع الدقيق في مركز الإنتاج الخاص بها. بصفتها شركة تعطل سلاسل توريد العربات التجارية التقليدية، تشمل قدرات Wisdom Motor تسليم سريع، قدرات هندسية قوية، هيكل أحادي متطور، و مواد مركبة مصنعة داخلياً. كما تقوم الشركة بتوريد منتجاتها إلى أسواق عالمية بما في ذلك المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، الدول الإسكندنافية، أستراليا، اليابان، و كوريا. و في هونغ كونغ، تعتبر الشركة أول مزود لحافلات تعمل بالهيدروجين ذات الطابقين و أول مزود لحافلة ذات الطابقين ذات المحاور الثلاثة في العالم.

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