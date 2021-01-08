حملة شركة أحذية فيفايا لاختبار منتجها تتلقى مراجعات رائعة من مختبري حذائها؛ أكثر من مريح

ميامي، 8 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أطلقت فيفايا VIVAIA، العلامة التجارية للأحذية المستدامة، وأرسلت 200 زوج من أحذيتها إلى أماكن في جميع أنحاء العالم من أجل إخضاعها لمراجعة حقيقية. وفي الحملة التي انتهت للتو، تمت الإشادة بفيفايا في المراجعات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين الكلمات الرئيسية التي استخدمت بصورة متكررة في وصف أحذية فيفايا “مريحة” و “أنيقة” و “مستدامة.”

مريح

مع النعل الداخلي المصنوع من إسفنج اللاتكس الطبيعي الناعم والنعل الخارجي المصنوع من المطاط الخالي من الكربون، صُممت أحذية فيفايا المسطحة لتمنحك شعورًا بالمرونة والنعومة العالية.

– “النعل مريح جدا ويمكنني أن أتجول فيه طوال اليوم دون القلق بشأن أي ألم في الكعب.” من @dentistlifeinablink

– “لم أكن أبدا الشخص الذي يبخل على الجماليات ولكن العثور على زوج من الأحذية الجميلة التي يمكن وبصورة مريحة أن تحملك لساعات دون أن تؤدي إلى تقرح قدميك أو تؤذيهما، كان دائمًا أمرا صعبا. أمشي مسافات طويلة وبسرعة ومعظم الأحذية لا تتمدد لتوفير أي منهما.” من@eman.mohammd

أنيق

جميع أحذية فيفايا هي مزيج من الموضة والوظيفية، مع صور ظلية خالدة ومثالية للإضافة إلى أي ملابس في أي مناسبة.

– “الحذاء يغطي أصابع القدم جيدًا، لذا فإن الجوارب الملائمة غير مرئية. يبدو الحذاء أنيقا ويمنح الإحساس بأنها جيدة الصنع وذات جودة عالية.” من @parisiananywhere

– “لأكن صادقًا، يمكنني ارتداؤها كل يوم. فهي مثالية لأيام العمل في المكتب، أو لقضاء يوم عادي مع الأصدقاء.” من @aiamwa

مستدام

جميع مواد الحذاء صديقة للبيئة، ويتم الحصول عليها مباشرة من الطبيعة ومصنوعة بعناية لتقليل التأثير على الأرض. يتكون كل زوج من الأحذية من 6 زجاجات بلاستيكية مهملة معاد تدويرها من المحيط، وتغليفاتها كلها مصنوعة من الورق المقوى المعاد تدويره بنسبة 100٪.

– “حذائي مصنوع من ست زجاجات بلاستيكية! أشعر بالارتياح لارتدائها وإنقاذ الكوكب!” من @ulyanafil

– “لكن الشيء المفضل لدي على الإطلاق (والسبب الذي جعلني أرغب في استخدامها حقًا بدلاً من منتجات العلامات التجارية الأخرى) هو أنها مستدامة. تم استخدام 6 زجاجات مياه بلاستيكية في صنعها، مما يمنعها من التشرذم إلى جزيئات بلاستيكية صغيرة والإضرار بالحياة البحرية. لذا تبدو قدمي جيدة وتشعر بالراحة، وأنا أيضًا بخير.” من @haspassportmusttravel

لمعلومات أخرى عن المراجعات: https://crane.vivaiacollection.com/free-trial

تعلم المزيد عن فيفايا: https://www.vivaiacollection.com/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1395553/imag.jpg