حواجز هالو ماريتايم تحمي سفن البحرية والبحارة الأميركيين المنتشرين في الخارج

نيوتون، نيوهامشير، 21 كانون الأول/ديسمبر، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هالو ماريتايم ديفنس سيستمز (“هالو”)، ، وهي شركة لتكنولوجيا الهندسة البحرية ومزود حلول الحواجز الأمنية الهندسية المتقدمة، اليوم أن حواجزها تحمي الآن القوات البحرية الأميركية وقوات المملكة المتحدة والبحرين في ميناء سلمان بالبحرين. في وقت سابق من هذا العام، نجحت هالو في تصميم وتجميع وتركيب ما هو الآن أطول حاجز أمني في البحرية الأميركية: إذ تم تركيب 3800 متر (أكثر من ميلين) من حل ORCA III الخاص بـهالو من قبل الأسطول الخامس </296 للبحرية الأميركية المتمركز في ميناء سلمان، البحرين في الخليج العربي. هذا الحاجز هو أول نظام حاجز أمني من نوع ORCA III يتم استخدامه في قاعدة بحرية أميركية في الخارج.

فازت هالوب بالمشروع في شباط/فبراير من هذا العام. وتم الانتهاء من التركيب في حدود الميزانية المحددة وقبل الموعد المحدد على الرغم من التحديات اللوجستية الكبيرة التي شكلتها جائحة كوفيد العالمية. “بناء أي شيء هو جهد جماعي”، كما قال الكابتن غريغ سميث، ضابط البحرية الأميركية، نشاط الدعم البحري في البحرين.” “والنتيجة هي زيادة الأمن والقدرة الحاسمة على الدفاع عن الأصول البحرية الأميركية، وقوات الدفاع البحرينية، والسفن التجارية البحرية، وسفن مكونات القيادة العسكرية البريطانية [الموجودة] هنا في نشاط الدعم بخليج ميناء سلمان في البحرين.” وفي إشادته بـ هالو، قال الكابتن سميث، “كل امتناني للعمل الجيد الذي قمتم به.”

وصرح لوك ريتر، نائب رئيس هالو والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط: “يواصل الشركاء المحليون المساهمة في نجاحنا هنا في البحرين.” وقال: “أظهرت لنا شركات مثل بي أم أم آي، جي أس أس، الظاعن للمقاولات والتجارة وشركة البحرين للخرسانة الجاهزة أفضل ما يمكن أن تقدمه البحرين للشركات العاملة في المملكة.” قام مقاولون بحريون بحرينيون بتركيب 28 عوامة دائمة و 710 كتل رسو خرسانية، كلها مصنوعة في البحرين، لتثبيت الحاجز البالغ طوله 3800 متر.

تم تنفيذ عمليات هالو لهذا المشروع كلها من المقر الرئيسي للشركة في الشرق الأوسط الذي أنشئ في كانون الأول/ديسمبر 2019 في الحي الدبلوماسي بالمنامة. تستفيد هالو من العديد من المزايا المتاحة للشركات التي تتخذ من البحرين الصديقة للأعمال مقراً لها. فانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالجيران الإقليميين الآخرين، والقوى العاملة المحلية التي تتمتع بمجموعة من المهارات القيمة، وموقع البحرين كبوابة طبيعية للمنطقة بأكملها، كلها عوامل تجعل البحرين موقعًا رئيسيًا جذابًا لإدارة مشاريع هالو في دول مجلس التعاون الخليجي.

حول شركة هالو ماريتايم ديفنس سيستمز

تقدم هالو ماريتايم ديفنس سيستمز (هالو) إنك حلولًا فريدة من نوعها للحاجز البحري الأمني لتأمين الأصول الحيوية المعرضة للهجمات البحرية. وفي عالم يسوده الوعي بالأمن، فإن الأصول الحكومية (القواعد البحرية والسفن والمنشآت) والأصول التجارية والخاصة (الموانئ والمحطات الطرفية ومحطات الطاقة النووية وحفارات النفط والغاز) هي بحاجة حقيقية وفورية وحرجة لمستويات عالية من الحماية. الجيل التالي من منتجات هالو من حلول الأمن البحري الحائزة على شهادة البراءة الخاصة بهالو تقدم حلولاً فريدة لسيناريوهات الأمن البحري الصعبة. لدى هالو حواجز الحماية البحرية الوحيدة التي يتم اختبارها بصورة مستقلة لتلبية متطلبات سلاح البحرية الأميركية. تثبت الأنظمة المركبة من منتجات الشركة حماية أكبر ضد التهديدات، وبصمة أصغر، وتكاليف دورة حياة تنافسية أكبر.

الاتصال:

ديفيد تولي، كبير المسؤولين الماليين،; هاتف: +1 (603) 259-4411

الاستفسارات العامة: dtolly@HALOdefense.com

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