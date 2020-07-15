خفض وقت إيصال جهاز الترشيح من ماكسير إلى السوق بفضل عملية موافقة نيوش السريعة

سيبدأ إنتاج جهاز الترشيح ماكسير المعياري الجديد PAPR في مطلع يوليو، أي قبل أشهر من الجدول الأصلي

إيرفاين، كاليفورنيا، 15 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — حصلت شركة ماكسير سيستمز ( MAXAIR Systems ) على موافقة مؤسسة نيوش (NIOSH) على جهاز ترشيحها المعياري الجديد 2180-05 HE في وقت قياسي. هذا الجهاز يضع معيارا جديدا لجهاز التهوية ماكسير كابري PAPR عن طريق تسهيل عملية التركيب من قبل المستهلك، وخفض أسعار الشراء وزيادة التوفر.

تم تقليل وقت الموافقة بشكل كبير حيث استجابتنيوشبسرعة للحاجة إلى عملية اعتماد المسار السريع لمكونات معدات الوقاية الشخصية التي تستهدفكوفيد-19.تصميم المرشح الجديد أسهل وأسرع للمستخدمين لناحية التجميع والتفكيك، وأسرع لناحية التصنيع، مع الحفاظ على تصنيف أداء مرشحنويش أتش إي. وتشير ماكسير سيستمزإلى أن الإنتاجية ستكون أكثر من الضعف للمرشح الجديد مقارنة بفلاتر الإنتاج الحالية.

وقال جيك هيربرت، مدير العمليات فيماكسير سيستمز: “يتيح لنا هذا المرشح الجديد تمرير 30٪ من إجمالي التوفيرات في الإنتاج لعملائنا. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على مرشح مشابه يسهل استخدامه وشحنه بشكل أسرع. نحن نواصل إنتاج معدات الوقاية الشخصية المحسنة، مع خفض التكاليف لعملائنا في الكفاح ضدكوفيد-19.”

مرافق التصنيع في شركةماكسيرسيستمزتعمل بالفعل على تحويل خطوط الإنتاج للتعامل مع الطلب المتزايد الذي سيلبيه هذا المرشح الجديد. من المتوقع تمامًا أن تنتج هذه الخطوط منتجًا قابلًا للشحن بحلول نهاية الأسبوع الأول من تموز/يوليو.

MAXAIR Systems P/N 2180-05,

NIOSH TC-21C-0850, TC-21C-1133

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حول MAXAIR Systems

شركة ماكسير سيستمز هي شركة رائدة معترف بها في توفير أجهزة التنفس التي تعمل بالطاقة (PAPRs) المعتمدة من قبل مؤسسة نيوش لبيئات مختلفة مثل الرعاية الصحية، وتصنيع الأدوية، وطب الأسنان، والبحوث الحيوية، والنووية، والصناعية. لأكثر من 15 عامًا، توفر شركة ماكسيرسيستمز حلولًا مبتكرة لتلبية الاحتياجات أينما تطلبت مشكلات الجهاز التنفسي والاتصال الشخصية أعلى مستوى من الأمان والراحة للمستخدم. أنظمة ماكسيركابر هي أنظمة حماية تنفسية متطورة تلبي جميع متطلبات OSHA للمرتديات الفضفاضة (لا يلزم اختبار التوافق) لمتطلبات PAPR. تستخدم أنظمة ماكسير في العديد من الأماكن المتنوعة حيث توجد الملوثات المحمولة جوا. تسهل أنظمة كابر امتثال المستخدم لارتداء الأقنعة بسبب الراحة والملاءمة الفريدة. أصبحت أنظمة ماكسير أجهزة التنفس المفضلة مقارنة بتصميمات (أقنعة) PAPR و FFR التقليدية.