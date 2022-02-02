‫دار سكّ العملة الملكية الكندية تحتفل بذكرى “ألكسندر غراهام بيل” بإصدار عملة تذكارية فضية تحمل صورته

أوتاوا، أونتاريو، 2 فبرابر 2022 /PRNewswire/ — في إطار حرصها الدائم على الاحتفاء بالإنجازات الوطنية الكبيرة وتكريم مبدعيها، أصدرت “دار سكّ العملة الملكية الكندية” عملة تذكارية فضية لعام 2022 من فئة الدولار تحمل صورة واسم “ألكسندر غراهام بيل”، وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 175 لميلاد هذا المخترع الشهير وتقديرًا لابتكاراته وإسهاماته العلمية الكبيرة. وُلِد “بيل” في اسكتلندا، وكان شغوفًا منذ صغره بحل المشكلات، وهو ما أثار اهتمامه بالعلوم، ثمّ استقر مع عائلته في مدينة برانتفورد بمقاطعة أونتاريو في كندا. بعد اختراعه للهاتف في عام 1876، بنى “بيل” منزلًا خاصًا بالقرب من بلدة بيديك في جزيرة كيب بريتون بمقاطعة نوفا سكوتيا؛ حيث تعاون مع آخرين في ابتكار العديد من الاختراعات مثل اختراع طائرة “سيلفر دارت”، وهي أول طائرة بمحرّك تُحلق في سماء كندا، والقارب “الطائر” الذي تمّ تجربته فوق مياه بحيرة براس دور.

تحتوي العملة التذكارية الفضية لهذا العام على نقش فني يصف اختراع “بيل” المذهل (اختراع الهاتف) الذي غيّر العالم إلى الأبد، كما يصف جوانب من حياته وصفاته الشخصية، فضلًا عن ابتكاراته المتعدّدة. واعتبارًا من اليوم، يمكن طلب هذه العملة الفريدة من دار سكّ العملة، كما يمكن طلب المجموعة الكاملة لهذه العملة التذكارية الفضية لعام 2022، والتي تحتوي على نفس النقش الفني المتميّز الذي يخلق صورة كاشفة لأحد أعظم المخترعين في العالم.

وتشمل العملات التذكارية الأخرى التي أصدرتها الدار اليوم ما يلي:

عملة 2021 المصنوعة من الفضة عالية النقاء على شكل ألماسة دائرية من مجموعة “ Forevermark Black Label ” (بسعر 50 دولارًا كنديًا)؛ و

” (بسعر 50 دولارًا كنديًا)؛ و عملة 2022 المصنوعة من الذهب الخالص على شكل ألماسة دائرية من مجموعة “ Forevermark Black Label ” (بسعر 500 دولار كندي)؛ و

” (بسعر 500 دولار كندي)؛ و مجموعة عملات 2022 المعدنية عالية الجودة – تقديرًا للجهود المبذولة لحماية الثعالب السريعة في كندا من الانقراض؛ و

عملة 2022 المصنوعة من الفضة عالية النقاء على شكل ورقة قيقب (بسعر 50 دولارًا كنديًا)؛ و

عملة 2022 المصنوعة من الفضة عالية النقاء – احتفالًا بالذكرى السنوية الخمسين لمنح وسام الشجاعة الكندي لأول مرّة (بسعر 20 دولارًا كنديًا)؛ و

عملة 2022 المصنوعة من الفضة عالية النقاء – تكريمًا لأبطالنا الذين مُنحوا وسام الشجاعة الكندي على مدار الخمسين عامًا الماضية (بقيمة 5 دولارات كندية)؛ و

عملة 2022 المصنوعة من الذهب الخالص – احتفالًا بالعام الصيني الجديد “عام التنين” (بقيمة 8 دولارات كندية).

يمكن الاطّلاع على المعلومات الأساسية الكاملة للعملات المعدنية التي تُصدرها دار سكّ العملة الملكية الكندية وسعر كل عملة منها تحت علامة التبويب “Shop” على الموقع الإلكتروني للدار www.mint.ca . صور جميع هذه العملات متاحة هنا .

كما يمكن طلب هذه العملات مباشرة من دار سكّ العملة الملكية الكندية عن طريق الاتصال بالهاتف رقم: 1-800-267–1871 في كندا، أو الهاتف رقم: 1-800-268–6468 في الولايات المتحدة الأمريكية، أو عبر الموقع الإلكتروني للدار: www.mint.ca .

عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سكّ العملة الملكية الكندية هي مؤسسة تابعة للتاج البريطاني، وهي الهيئة المسؤولة عن سكّ وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعدّ الدار واحدة من أكبر دور سكّ العملات وأكثرها تنوعًا في إنتاج العملات في العالم؛ حيث تُنتج مجموعة متنوعة من العملات المعدنية المميّزة عالية الجودة، كما تقدّم العديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة على الصعيد الدولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني www.mint.ca ، أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

للتواصل: أليكس ريفز، كبير مديري إدارة الشؤون العامة، هاتف رقم: 613-884-6370، بريد إلكتروني: reeves@mint.ca