دار سك العملة الكندية تصدر تقرير الأرباح والأداء للعام 2020

أوتاوا، أونتاريو، 3 مايو / أيار 2021 / PRNewswire/ — يسر دار سك العملة الملكية الكندية (“دار سك العملة”) الإعلان عن نتائجها المالية للعام 2020 التي توفر معلومات عن أنشطتنا والأسواق التي تؤثر على أعمالنا التجارية وتوقعاتنا لفترة الـ 12 شهرا المقبلة.

“في العام 2020، أظهر موظفو دار سك العملة الملكية الكندية قدرتهم على الابتكار وتقديم منتجات رائعة في بيئة عمل صعبة للغاية”، كما قالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الكندية الملكية. “ساهم عملهم الجاد في نجاح دار سك العملة. تحرك الموظفون بسرعة في مواجهة الاضطراب تسبب فيه الوباء والذي سمح لدار سك العملة بتحقيق أرباح قوية.”

تواصل دار سك العملة الاستجابة للوضع غير المسبوق بسبب وباء كوفيد-19 بطريقة استباقية تعطي الأولوية لصحة وسلامة موظفينا. لقد قمنا بتكييف إنتاجنا ليكون قادرًا على الاستمرار في تقديم الخدمات الهامة لدعم قطاعات التعدين والقطاعات المالية الأساسية، مع الالتزام بالبروتوكولات الجديدة الصارمة لضمان بيئة عملنا آمنة “.

“إحدى المبادرات الخاصة جدًا في العام 2020 كانت إطلاق ميدالية التقدير الخاصة بنا، والتي تم إنشاؤها لتكريم العاملين في الخطوط الأمامية أثناء جمع الأموال لصندوق الطوارئ الخاص بـ كوفيد-19 التابع لنادي الإفطار في كندا. وتبرع الموظفون بوقتهم لهذا المشروع وبفضل كرم ومساهمات آلاف الكنديين، تمكنت دار سك العملة من التبرع بمبلغ 400,000 دولار لنادي الإفطار في العام 2020.”

يجب قراءة النتائج المالية إلى جانب التقرير السنوي لدار سك العملة والمتوفر على www.mint.ca. جميع المبالغ النقدية هي بالدولار الكندي، ما لم يذكر خلاف ذلك.

أبرز الملامح المالية والتشغيلية

زادت دار سك العملة إيراداتها بنسبة 74٪ في العام 2020 نتيجة لطلب السوق العالمي القوي بشكل استثنائي على السبائك، في حين بلغت الأرباح المجمعة قبل ضريبة الدخل وغيرها من البنود 27.5 مليون دولار للعام (2019 – 42.3 مليون دولار). أدت زيادة مبيعات السبائك التي تم تحقيقها في العام 2020 إلى زيادة إيرادات سك العملة وتكلفة المبيعات بشكل متناسب؛ ومع ذلك، تأثر هامش ربح سك العملة في العام 2020 من خلال انخفاض الإيرادات من أعمالها الأخرى، دون انخفاض مقابل في التكاليف. على وجه الخصوص، واصلت دار سك العملة دفع رواتب موظفيها ولم تقلل أي تكاليف ثابتة خلال فترات توقف الإنتاج أو تعديله نتيجة للوباء الذي أثر على هامش ربح دار سك العملة في العام 2020 بنحو 6 ملايين دولار.

زادت الإيرادات الموحدة إلى 2،527.6 مليون دولار في العام 2020 (2019 – 1،453.4 مليون دولار). ارتفعت أحجام مبيعات سبائك الذهب بأكثر من 100٪ على أساس سنوي وبلغت 982.8 ألف أوقية (2019 – 483.0 ألف أوقية) بينما بلغت أحجام سبائك الفضة 29.5 مليون أوقية (2019 – 22.8 مليون أوقية). انخفضت مبيعات المنتجات المسكوكة إلى 91.9 مليون دولار في العام 2020 (2019-116.8 مليون دولار) ويرجع ذلك أساسًا إلى التعليق المؤقت لإنتاج العملات نتيجة لـ كوفيد-19 في العام 2020. انخفضت الإيرادات من أعمال التداول الأجنبي بنسبة 2٪ إلى 64.2 مليون دولار (2019 – 65.4 مليون دولار) مع إنتاج و / أو شحنات بلغت 838 مليون قطعة نقدية في العام 2020 وفراغات مقارنة بـ 1308 مليون قطعة نقدية وقطعة عملة معدنية ثمينة في العام 2019. بلغت العملات المعدنية الكندية المتداولة التي تم إنتاجها وبيعها إلى وزارة المالية للمخزون 229 مليون قطعة في العام 2020 (2019-385 مليون قطعة) بينما انخفضت العملات المعدنية المباعة إلى المؤسسات المالية لتلبية الطلب بنسبة 8٪ على أساس سنوي.

زادت نفقات التشغيل، بشكل عام، بنسبة 4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 98.5 مليون دولار (2019 – 94.5 مليون دولار) حيث ركزت دار سك العملة على تعزيز المرونة التنظيمية في العام 2020 وتطوير رؤياها الاستراتيجية المحدثة طويلة الأجل واستراتيجية تحويل أعمال دار سك العملة المستقبلية.

زاد النقد وما يعادله إلى 67.3 مليون دولار (31 ديسمبر 2019 – 65.5 مليون دولار) بعد أن أعلنت دار سك العملة عن ودفعت أرباحًا بقيمة 20 مليون دولار لمساهميها، حكومة كندا، في العام 2020. يظل النقد وما يعادله في المستوى المطلوب لدعم عمليات دار سك العملة.

النتائج الموحدة والأداء المالي

(بملايين الدولارات الكندية للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 و 2019)

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 31 ديسمبر 2019 دولار التغييير % التغيير العائدات دولار 2,527.6 دولار 1,453.4 دولار 1,074.2 74 الأرباح قبل ضريبة الدخل وهامش بنود أخرى1 دولار 27.5 دولار 42.3 دولار [14.8] [35] الأرباح قبل ضريبة الدخل وهامش بنود أخرى 1.1% 2.9% الأرباح للفترة دولار 37.7 دولار 34.8 (1) تم تضمين تسوية من ربح الفترة إلى الربح قبل ضريبة الدخل وبنود أخرى في الصفحة 35 من تقرير دار سك العملة 2020 التقرير السنوي.

بتاريخ 31 ديسمبر , 2020 31 ديسمبر، 2019 دولار تغيير % تغيير النقد ومساويات النقد دولار 67.3 دولار 65.5 دولار 1.8 3 مخزونات دولار 57.6 دولار 94.9 دولار [37.3] [39] الأرصدة الرأسمالية دولار 161.1 دولار 173.9 دولار [12.8] [7] الأرصدة الكاملة دولار 379.4 دولار 429.9 دولار [50.5] [12] رأس المال التشغيلي دولار 112.9 دولار 102.5 دولار 10.4 10

كجزء من خطتها لاستمرارية الأعمال ، تواصل دار سك العملة مراقبة سلسلة التوريد العالمية والشبكات اللوجستية لدعم عملياتها المستمرة. على الرغم من بذل قصارى جهدها ، تتوقع دار سك العملة أن يواصل كوفيد -19 التأثير على أدائها في العام 2021.

لقراءة المزيد من التقرير السنوي لدار سك العملة للعام 2020 ، يرجى زيارة www.mint.ca.

حول دار سك العملة المَلَكية الكندية

دار سك العملة المَلَكية الكندية هي شركة Crown المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعَد دار سك العملة المَلَكية الكندية واحدة من أكبر دار سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة المَلَكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، قم بزيارة www.mint.ca. تابع دار سك العملة المَلَكية الكندية على تويتر وفيسبوك وإنستاغرام.

البيانات التطلعبة

يحتوي بيان الأرباح هذا على بيانات تطلعية تعكس توقعات الإدارة في ما يتعلق بأهداف دار سك العملة وخططها واستراتيجياتها ونموها المستقبلي ونتائج العمليات والأداء وفرص واحتمالات العمل. يتم تحديد البيانات التطلعية عادةً بفضل وجود كلمات أو عبارات مثل “نخطط” و “نتوقع” و “تتوقع” و “تعتقد” و”نقدر” و”نعتزم” وغيرها من الكلمات المماثلة. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق، ولكنها مجرد تقديرات تتعلق بالنمو المتوقع ونتائج العمليات والأداء وآفاق العمل والفرص (الافتراضات). في حين أن الإدارة تعتبر هذه الافتراضات معقولة بناءً على المعلومات المتاحة، فقد يثبت أنها غير صحيحة. تخضع هذه التقديرات للنتائج المستقبلية لعدد من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عما تتوقعه دار سك العملة. تتضمن هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المخاطر والشكوك الموضحة في قسم المخاطر على الأداء في مناقشة الإدارة والتحليل في التقرير السنوي لشركة دار سك العملة الكندية للعام 2020، وكذلك في الإشارة رقم 9 – الأدوات المالية وإدارة المخاطر المالية في البيانات المالية الموحدة المدققة الصادرة عن دار سك العملة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. يتم إصدار البيانات التطلعية المدرجة في بيان الأرباح هذا فقط اعتبارًا من 30 نيسان/أبريل 2021، ولا تتعهد دار سك العملة بتحديث هذه البيانات علنًا لتعكس معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغييرات في الظروف أو لأي سبب آخر بعد هذا التاريخ.

أليكس ريفز، المدير الأول، العلاقات العامة، هاتف: (613) 884-6370، reeves@mint.ca

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