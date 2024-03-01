دعوة جميع المبتكرين العالميين إلى مواكبة العصر الذهبي للمعلومات والتكنولوجيا

تتجه مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس إلى مؤتمر ليب 2024 لتغذية الطفرة التكنولوجية في السعودية والشرق الأوسط وتحفيز التعاون بين قوى الابتكار العالمية سريعة الصعود في المرحلة الجديدة من مبادرة الحزام والطريق

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 1 مارس 2024 – Media OutReach Newswire – تتعاون مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس ومجمع هونغ كونغ سايبربورت، وهما شركتان رائدتان في مجال الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ، للمشاركة في استضافة جناح هونغ كونغ الأول على الإطلاق في أكبر حدث تقني في المملكة العربية السعودية، “مؤتمر ليب 2024”. بالرياض في الفترة من 4 إلى 7 مارس. وسيعرض الحدث 16 تقنية متطورة من هونغ كونغ لأكثر من 172,000 زائر، مما يرمز إلى مرحلة مهمة في صناعة المعلومات والتكنولوجيا في هونغ كونغ على الساحة العالمية.

سيتم عرض ثماني شركات ناشئة ومشاريع تقنية تطلعيه من مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس في جناح هونغ كونغ، مع ابتكارات متطورة في العديد من القطاعات؛ مثل التكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة الجديدة (راجع الملحق للحصول على تفاصيل عن الشركات الثمانية). وتهدف مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس إلى إقامة شراكات مع الشركات السعودية وضخ طاقة جديدة في مبادرة الحزام والطريق، التي تشمل أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

صرح السيد/ ألبرت وونغ (Mr Albert Wong)، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس، قائلاً: “إن العصر الذهبي للابتكار والتكنولوجيا آخذ في الظهور في هونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى وفي جميع أنحاء آسيا، ونحن نرى احتمال مذهل للابتكار المشترك يتولد عن ضم نظامينا البيئيين في هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية. تدل مشاركة مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس في مؤتمر ليب 2024 على التزامنا بالدخول في عوالم جديدة واحتضان المهد الجديد للابتكار العالمي، وهو مهد متعدد الجوانب ومؤثر. وتتمثل مهمتنا في دفع النجاح من خلال التقدم في الرحلة من البحث إلى التسويق، ومن الابتكار إلى النجاح المالي، لكل من الشركات الناشئة المحلية والدولية.

تفتخر مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس بإقامة روابط قوية بين اثنتين من القوى العالمية الصاعدة بسرعة في مجال الابتكار العالمي. يحتل مشهد الشركات الناشئة النابض بالحياة في هونغ كونغ المرتبة الثانية في العالم والأولى في آسيا بين أفضل 100 نظام بيئي ناشئ، بقيمة تقديرية للنظام البيئي للشركات الناشئة في المدينة تبلغ 70 مليار دولار أمريكي، أي ضعف المتوسط ​​العالمي.[1] وبالتوازي، وصل سوق التكنولوجيا السعودي على نحو مثير للإعجاب إلى 40 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022، مما عزز مكانته باعتباره الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

[1] A Global Hub of Innovation and Technology | InvestHK – Government Department of Foreign Direct Investment

[1] https://www.frost.com/frost-perspectives/unlocking-growth-opportunities-saudi-arabias-booming-ict-sector/#:~:text=According%20to%20The%20Communications%2C%20Space,in%20reshaping%20policies%20and%20regulations

ستستضيف مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس، كجزء من حدث مؤتمر ليب 2024، لجنة مناقشة رفيعة المستوى تركز على قطاعات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الصحية المتنامية، والتي تعد مجالات رئيسية للتعاون حيث أعطتها كل من هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية الأولوية كركائز للتنويع الاقتصادي والنمو المستقبلي.

بعنوان “ابتكارات هونغ كونغ في مجال التكنولوجيا الصحية تقود التحول العالمي للأجيال القادمة” ستدار اللجنة بواسطة ألبرت وونج (Mr Albert Wong)، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس، والقادة المستقبليين في مشهد الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الصحية في هونغ كونغ: البروفيسور صامويل أو (Prof Samuel Au)، رئيس شركة كورنرستون روبوتيكس؛ والسيد/ تشي مان لام (Mr Chi Man Lam)، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبليد تكنولوجي؛ والدكتور تشو تيان (Dr Zhu Tian)، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جينايديتبيو.

زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية سعادة المهندس عبد الله السواحه مجمع هونغ كونغ للعلوم في حدث “رؤية بوابة واحدة مشتركة – منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في المملكة العربية السعودية” في يوليو 2023، عارضًا فرصًا لا حدود لها لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والمواهب. سيعمل مؤتمر ليب 2024، بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، على تعزيز التعاون بين قوتي المعلومات والتكنولوجيا وتعزيز العلاقات بين هونغ كونغ والسعودية في منطقة الحزام والطريق.

لمزيد من المعلومات حول مؤتمر ليب 2024، يرجى زيارة:

https://www.hkstp.org/our-community/events-and-happenings/leap-2024/

جناح هونغ كونغ في مؤتمر ليب 2024

التاريخ: من 4 إلى 7 مارس 2024

المكان: مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، ملهم، المملكة العربية السعودية (القاعة 5 – وورلد تيك (World Tech))

رقم الجناح: مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس H5.D10 | سايبربورت: H5.C10

جلسة نقاش بعنوان “ابتكارات التكنولوجيا الصحية في هونغ كونغ تقود التحول العالمي للأجيال القادمة” قدمتها مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس

التاريخ: 4 مارس 2024

الوقت: 14:40 – 15:20

المكان: أوربيتال ستيج (Orbital Stage)، القاعة 5

الملحق: الشركات التابعة لمؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس المشاركة في مؤتمر ليب 2024 (مرتبة أبجديًا وفقًا لأسماء الشركات):

شركة الكاربو تكنولوجي ليمتد (الكاربو)

شركة الكاربو هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية تعمل على إنشاء نظام مفاعل حيوي ضوئي مستدام للطحالب لامتصاص وتحييد ثاني أكسيد الكربون. وفي مؤتمر ليب 2024، ستقدم شركة الكاربو مفاعلها الجديد للطحالب الذي يلتقط الكربون.

شركة أبليد تكنولوجي جروب ليمتد (ATG)

شركة أبليد تكنولوجي جروب ليمتد هي شركة تكنولوجيا صحية تستخدم الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة لتطوير منصات شاملة لإدارة الرعاية الصحية. سيتم عرض “كليك وان”، وهو حل عيادة ذكي للأطباء والمرضى، في مؤتمر ليب 2024.

شركة كورنرستون روبوتيكس المحدودة (CRS)

تلتزم شركة كورنرستون روبوتيكس بتطوير حلول عملية ومبتكرة وتوفير أجهزة طبية عالية الجودة للمستخدمين والمرضى في جميع أنحاء العالم. سيظهر نظام الجراحة بالمنظار السنتيري، وهو روبوت جراحي طورته شركة كورنرستون روبوتيكس، لأول مرة في الشرق الأوسط في مؤتمر ليب 2024.

شركة فانو لابس المحدودة (فانو لابس)

ستقدم شركة فانو لابس المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نظام كالينتر، وهو نظام لتحليل تفاعل الذكاء الاصطناعي، في مؤتمر ليب 2024. يعمل نظام كالينتر على تمكين مراكز الاتصال من تحليل تفاعلات العملاء ويتخصص في تحليل تسجيلات المكالمات في إعدادات متعددة اللغات وبلغات مختلطة.

شركة إف جي دايناميكس إنترناشيونال المحدودة (إف جي دايناميكس)

شركة إف جي دايناميكس هي شركة روبوتية تقدم حلولاً رقمية ومستقلة للزراعة والبناء والقطاعات الأخرى، وستعرض الشركة في مؤتمر ليب 2024 المكونات الثلاثة لمنصة إدارة الإنشاءات الرقمية الخاصة بها – الماسح الضوئي ليدار ثلاثي الأبعاد، ونظام التحكم الرقمي في آلة البناء، ونظام آر تي كيه روفر.

شركة فلوشيب المحدودة (فلوشيب)

شركة فلوشيب هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال سلسلة التوريد الدائرية ومزود حلول الشحن لعلامات التجارة الإلكترونية العالمية وحملات التمويل الجماعي. في المرة الأولى التي تنضم فيها الشركة إلى مؤتمر ليب، ستقدم شركة فلوشيب مستودعاتها الجديدة ومواقع الشحن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأستراليا.

شركة جيك بلس انترناشيونال المحدودة (جيك بلس)

شركة جيك بلس هي شركة عالمية رائدة في مجال الروبوتات المحمولة الموثوقة ومزود الخدمات اللوجستية الذكية، وافتتحت الشركة في عام 2023 أول مركز آلي للشحن المرتبط بالتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع ستارلينكس، وستوضح الشركة في مؤتمر ليب 2024 كيف تعمل روبوتات الانتقاء الخاصة بها على زيادة كفاءة المستودعات إلى أقصى حد وتعزيز دقة الانتقاء.

شركة هالو إنيرجي المحدودة (هالو إنيرجي)

شركة هالو إنيرجي المحدودة هي شركة تقدم حلول شحن السيارات الكهربائية الذكية والمستدامة. ستعرض شركة هالو إنيرجي، المشاركة للمرة الأولى في ليب، نظام إدارة الحِمل النشط الحائز على جوائز، والذي يعمل على تحسين توزيع الطاقة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، إلى جانب منصات إدارة الشحن الأخرى.

نبذة عن مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس

تأسست مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس في عام 2001 بهدف وضع هونغ كونغ كمركز دولي للابتكار والتكنولوجيا، وأنشأت المؤسسة نظامًا بيئيًا مزدهرًا لتكنولوجيا المعلومات يدعم أكثر من 10 شركات يونيكورن (شركات صاعدة يتخطى رأسمالها مليار دولار) مع أكثر من 13,000 متخصص في الأبحاث وحوالي 1,700 شركة تكنولوجيا من 24 دولة ومنطقة تركز على التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية وتقنيات المدن الذكية.

نقدم دعمًا شاملاً لجذب المواهب ورعايتها، وتسريع الابتكار وتسويقه تجاريًا لمشاريع التكنولوجيا في رحلة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. تم بناء نظامنا البيئي المتنامي للابتكار حول مواقعنا الرئيسية لمجمع هونغ كونغ للعلوم في شاتين، ومركز إنوسنتر في كولون تونغ، وثلاث منتزهات إنوباركس حديثة في تاي بو، وتسيونغ كوان أو، ويوين لونغ. تحقق مجمعات إنوباركس الثلاثة رؤية للتصنيع الجديد في هونغ كونغ، حيث يتم إعادة تصور القطاعات بما في ذلك التصنيع المتقدم والإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية لجيل جديد من الصناعة.

تعمل مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس على ربط المدينة بمدينة شنتشن بشكل فعال، لدعم التنمية المستقبلية لهونغ كونغ ومتطلباتها المتزايدة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات. ويهدف هذا إلى تعزيز التبادلات عبر الحدود، وجذب شركات التكنولوجيا وكذلك المواهب من جميع أنحاء العالم، ومساعدتهم على التحول إلى العالمية من خلال استكشاف البر الرئيسي للصين والأسواق الخارجية.

تم افتتاح فرع شنتشن لمجمع هونغ كونغ للعلوم في فوتيان، شنتشن، في سبتمبر 2023 بمساحة أرضية إجمالية تبلغ 31,000 متر مربع. يوفر المبنيان مختبرات جافة ورطبة، ومناطق عمل مشتركة، ومساحات للمؤتمرات والمعارض، والمزيد. سنركز على جذب الشركات في سبع مجالات رئيسية: التكنولوجيا الطبية، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمواد الجديدة، والإلكترونيات الدقيقة، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة.

ستساعد مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس، من خلال بنيتنا الأساسية وخدماتنا وخبراتنا وشبكة شراكاتنا، في ترسيخ المعلومات والتكنولوجيا كركيزة للنمو في هونغ كونغ، مع تعزيز مكانة المدينة كمركز دولي لتكنولوجيا المعلومات كنقطة انطلاق للنمو في قلب منطقة الخليج الكبرى للابتكار.

يتوفر المزيد من المعلومات حول مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس على www.hkstp.org.

التواصل الإعلامي: مؤسسة هونغ كونغ ساينس اند تكنولوجي باركس غلوريا ايب (Gloria Ip) الهاتف: 6251 9215 / 6770 2629 852+ البريد الإلكتروني: gloria.ip@hkstp.org إيدلمان للعلاقات العامة جون وونغ (June Wong) الهاتف: 5822 6986 / 8623 3756 852+ البريد الإلكتروني: June.Wong@edelman.com/ Edelmanhkstppr@edelman.com

[1] A Global Hub of Innovation and Technology | InvestHK – Government Department of Foreign Direct Investment

[2] https://www.frost.com/frost-perspectives/unlocking-growth-opportunities-saudi-arabias-booming-ict-sector/#:~:text=According%20to%20The%20Communications%2C%20Space,in%20reshaping%20policies%20and%20regulations