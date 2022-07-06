دي آي أف أكس تطلق العقود الآجلة وتتيح التداول عبر الأصول

جراند كايمان، جزر كايمان- 6 يوليو 2022: أطلقت “دي آي أف إكس- DIFX“، وهي منصة مركزية مؤمنة بالكامل للتداول عبر الأصول حائزة على جائزة “أكثر منصات التداول الموثوقة في عام 2022” و”أفضل منصة تداول جديدة في عام 2021″، إصدارًا محدّثاً يضم عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة. تُظهر التغييرات تقدمًا كبيرًا في مهمة “دي آي أف إكس” للحثّ على اعتماد تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية، رغم الاضطرابات الحالية في سوق الأصول والعملات الرقمية والمخاوف من تصفيات عديدة تلوح في الأفق.

يتضمّن التحديث الجديد تداول العقود الآجلة، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من الأسواق التقليدية والرقمية لزيادة أرباحهم على الأصول مثل الأسهم والمؤشرات والمعادن والسلع والعملات الرقمية. جددت المنصة إلى جانب إضافة العقود الآجلة، تصميمها لتعزيز تجربة تداول المستخدمين حيث أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء حسابات من خلال البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتصميم تجربتهم الخاصة في التداول.

هذا ويمكن للمستخدمين اختيار اسم مستخدم فريد خاص بهم، وإضافة صورة خاصة “أفاتار”، والتمتع بمستوى أمان إضافي (2FA security)، مما يضيف لعملية التداول إحساسًا أكثر متعة. كما سيستفيد محبّي وهواة العملات الرقمية الجدد وبشكل كبير من ميزات عدة، مثل عرض أصولهم الرقمية بعملاتهم المفضلة، إنشاء عروض تداول بأصولهم المفضلة فقط، وتنبيهات مخصصة لتتبع استثماراتهم.

تتضمن بعض الميزات المتقدّمة، إضافة العملات الرقمية وتسعيرها، التداول الخوارزمي، أزواج السوق (الفورية والعقود الآجلة) التي تنظمها الفئات مثل عملة تيذر المستقرة، والأصول غير القابلة للاستبدال، والتمويل اللامركزي، وغيرها، دفتر أوامر للتصفية والاختيار العشري، وتحويل الأرصدة الصغيرة إلى رمز DIFX.

شهدت الفترة التي سبقت هذا الإصدار من منصة DIFX تطورات عديدة، حيث زادت أعداد مستخدمي المنصة بنسبة 20 بالمائة، واستقطبت المنصة العديد من المستخدمين الجدد من دول رئيسية مثل البرازيل وإسبانيا وفرنسا وليتوانيا وفيتنام وغانا ونيجيريا. علاوة على ذلك، تساهم الميزات الجديدة أيضًا بتعزيز محافظها المؤمنة بالكامل، والتي تعد أحد العوامل الرئيسية التي تميز المنصّة عن مثيلاتها في السوق، حيث تتيح لها شراكتها مع “فايربلوكس – Fireblocks” الحصول على خدمات الحفظ الأمين المؤمّنة من طرف ثالث بنجاح.

هذا ويؤمن الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ”دي آي أف إكس- DIFX “، جيتو كاتاريا أن مرحلة شتاء العملات الرقمية التي يمرّ بها القطاع، هي بمثابة طريقة جيدة لاختبار السوق وإخراج أصحاب الأداء الضعيف منه، وفي نهاية المطاف ستبقى المؤسسات والتقنيات الأقوى. ويعتبر أن الأسواق الهابطة تشكّل أفضل وقت للبناء.

وقال: “لقد قمنا بإعادة كتابة بنية المنصة على مدار الأشهر التسعة الماضية، من خلال إضافة أصول من منصة MT5 الخاصة بنا إلى المنصة الفورية. إن هذا الدمج سيتيح للمستخدمين تداول عدة أصول على منصة واحدة جنبًا إلى جنب مع الحفظ الأمين والفوري للبيتكوين والإيثيريوم أو حتى عملة تيذر المستقرّة. تبدأ “دي آي أف إكس” رحلتها الحقيقية منذ اليوم”.

حول دي آي أف أكس ( DIFX ):

هي منصة مركزية للتداول عبر الأصول مؤمنة بالكامل تتيح للمستخدمين التداول بين فئات أصول متعددة تشمل المؤشرات والفوركس والعملات الرقمية والمعادن والسلع وغيرها. تأتي محفظتها الرقمية المؤمنة بالكامل من خلال الشراكة مع “فايربلوكس– Fireblocks” ، والتي تعدّ واحدة من أفضل مؤسسات الحفظ الأمين للأصول الرقمية في العالم . تسمح DIFX للمستخدمين بترشيح أي شخص من عائلاتهم أو أصدقائهم أو أحبائهم وتسمح لهم بإضفاء الشرعية على مطالباتهم عند وفاة المستخدم الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، تأمل الشركة في زيادة استخدام العملات الرقمية للتسوية المباشرة بين المستفيد والمسدّد من خلال إلغاء الوسطاء . هذا وحصلت DIFX على جائزة “منصة التداول بالأصول الأكثر موثوقية – 2022” من قبل Crypto Expo Dubai و “جائزة أفضل منصة تداول جديدة” في E-Business Awards 2021 من Entrepreneur Middle East و Forex Expo 2021.

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