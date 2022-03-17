‫رؤية جديدة للفن التجريدي المجري التي فازت ضمن مجموعة MNB، في دبي

أعمال مختارة من أعمال MNB الفنية والثقافية التي افتتحت أسبوع الفنون في دبي، ,اقتنصت أول توقف في الجولة العالمية بالمعرض.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 مارس 2022 /PRNewswire/ — استمتع محبّي الفنون بأول معرض على الإطلاق للفنّ التجريدي المجري الذي تُقدمه مجموعة MNB، الذي عُرض في صالة عرض CHI-KA الأسبوع الماضي. قدّم المعرض “رؤى جديدة للفن التجريدي المجري” عبر مجموعة فنون مختارة من MNB-Ingatlan Kft.، والتي جمعت معاً مجموعة من أبرز الشخصيات الشابة الممارسة للفن التجريدي: نجح الفنانون بيا كوسوفسكي ومارتن نيمس وجرجو زينيوفا وكذلك التركيبة الاستثنائية للفن الصالح للأكل التي قدمتها مصممة الطعام الشهيرة أنجيلا جوج في تقديم عنصراً تفاعلياً وتجريبياً في المعرض.

كان المعرض يهدف إلى فتح حوار بين الآراء التجريدية حول المشهد الفني العربي والمجري، وتقديم لمحة جديدة عن التجريب والابتكار من وحي جيل جديد صاعد من الفنانين المجريين. وصرّح كينغا هامفاي من مجموعة MNB للفنون والثقافة قائلاً: “من المهم للغاية أن يحصل الفنانين المجر على عرض دولي بهذا المستوى. فالمواهب الموجودة في بلادنا مدهشة للغاية، كما أنهم يُنتجون فنًا غير مسبوقًا بطرق جديدة ومبتكرة. لدى الكثير حسّ وتجارب جديدة تُشكّل جزء من فنّهم وأردنا مشاركة هذه الأفكار والتركيبات الجديدة مع عالم الفن، ولم يكن هناك مكان أفضل من دبي لهذا العرض – حيث يجري دمج الابتكار وتخطي الحواجز والريادة في نسيج مجتمعنا. إن طريقة تفكيرنا متشابهة للغاية وأردنا إظهار القواسم المشتركة بيننا وبناء جسر يُعزّز التنوّع الثقافي الغني من خلال الفن والثقافة “.

في المجر، ارتبط مفهوم التجريد دائمًا بفكرة التقدّم المتدرّج: فقد ركز الفنانون على دمج العنصر العالمي والمحلي والمعاصر والخالد. وأدى هذا إلى ظهور أطروحات فريدة من نوعها، تعمل على إثراء التفسيرات الحالية للرسم في عصرنا هذا، بينما بدأ تاريخ الفن التجريدي في الاندماج مع الأفكار المثالية لإعادة اختراع نفسه.

وسيُعلن عن مواعيد الجولات العالمية والمدن التي سيتم زيارتها بعد المعرض في أبريل.

نبذة عن MNB-Ingatlan Kft.

MNB-Ingatlan Kft. ‏هي شركة تطوير عقاري وتأجير، تعمل على تشجيع ورعاية الأعمال الفنية من خلال قسم الفنون والثقافة التابع لها، وتضع على عاتقها مهمة زيادة ورعاية وخلق وعي عالمي بالفن المجري وأعماله.