رئيس معهد تكساس لاضطرابات النظم القلبية يشارك في تجربة سريرية لأول تقنية ذكاء اصطناعي في العالم لإجراءات اضطراب ضربات القلب المعقدة

أوستن، تكساس، 26 يوليو/ تموز 2021 / PRNewswire / — قاد رئيس معهد تكساس لاضطرابات النظم القلبية ( TCAI ) في مركز سانت ديفيد الطبي مؤخرًا دراسة سريرية لتقييم أول منصة في العالم للذكاء الاصطناعي ( AI ) معتمدة على البيانات، لإجراءات الفيزيولوجيا الكهربية للقلب ( EP ) الطبيب أندريا ناتيل، زميل جمعية اضطرابات النظم القلبية وزميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب وزميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب واختصاصي الفسيولوجيا الكهربية والمدير الطبي التنفيذي لمعهد تكساس لاضطرابات النظم القلبية، شارك مؤخرًا في التجارب الأولى على البشر لهذه القسطرة في أوروبا.

تم تصميم تقنية منصة نيو تريس للفيزيولوجيا الكهربية ( NeuTrace EP ) لتحسين توجيه أخصائيي الفيزيولوجيا الكهربية بشكل أفضل أثناء إجراءات القلب الكهربائية المعقدة للمساعدة في تحسين السلامة وتقليل أوقات العمليات.

قال الدكتور ناتالي: “تتيح لنا منصة الفيزيولوجيا الكهربية المبتكرة هذه والتي هي الأولى من نوعها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعزيز عملية الاستئصال من خلال توفير مقاييس متقدمة وبيانات شاملة للمرضى في الوقت الفعلي من أجل توصيل أكثر دقة أثناء إجراءات الاستئصال المعقدة”. “تم تصميم تقنية رسم الخرائط القلبية الموجهة بالذكاء الاصطناعي لتوفير خيار أكثر أمانًا للمرضى وضمان أفضل النتائج الممكنة.”

تم إنشاء منصة الفيزيولوجيا الكهربية على أساس “منطقة البيانات الأحيائية” الأساسية وتستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير جودة إشارة عالية الدقة، ومقاييس متقدمة، وتصورات محسنة، وبيانات شاملة للمرضى – بما في ذلك الوقت الفعلي والإشارات الكهربائية والتنقل ثلاثي الأبعاد – للحصول على عرض أكثر دقة للخصائص الأساسية للقلب أثناء جميع إجراءات الفيزيولوجيا الكهربية. يعد تطبيق رسم الخرائط أحد “التطبيقات” العديدة الموجودة على منصة الفيزيولوجيا الكهربية وهو مصمم لتوفير نهج أكثر دقة وتفصيلاً لرسم الخرائط والاستئصال، بهدف زيادة الدقة وتحسين نتائج المرضى – بدءًا من التشخيص وحتى الاستئصال وما بعده.

تهدف منصة الفيزيولوجيا الكهربية إلى المساعدة في علاج أكثر من 2.7 مليون مريض في الولايات المتحدة يعانون من الرجفان الأذيني، بالإضافة إلى أولئك الذين يحتاجون إلى إجراءات الاستئصال. يتم حاليًا إعداد التكنولوجيا لتقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء للحصول على إذن التسويق.

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