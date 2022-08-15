‫رابطة ANICAV الإيطالية راحة مطبخ Heatwave: توفر البقوليات المعلبة التغذية والطعم، مع الحفاظ على برودة المطبخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — مع heatwave عبر المناطق والبلدان، يتطلع الناس إلى إنتاج وجبات صيفية يومية صحية ومرضية دون تسخين المطبخ. البقوليات المعلبة من أوروبا مريحة للغاية، وجاهزة للأكل إما كما هي، في سلطة أو حمص، أو يتم تسخينها في حساء أو طبق مطبوخ يقدمونه دون الحرارة المضافة.

تتحول البقوليات المعلبة من أوروبا بشكل متزايد إلى المكون الأول المفضل في الصيف. مع علبة من البقوليات الأوروبية الجميلة على الرف، فإن المرء في منتصف الطريق إلى وجبة صيفية عالية البروتين، عالية الألياف، منخفضة الدسم.

الحمص والفاصوليا كانيليني والفاصوليا الحمراء (بالإضافة إلى الفاصوليا الحمراء العضوية) والعدس والبازلاء الخضراء – يمكن صنع هذه المجموعة من البقوليات في أطباق تقليدية، أو استخدامها بشكل أقل تقليدية في السندويتشات، وحتى الأطباق الحلوة (حتى السائل من الحمص الذي يمكن جلده في أكوافابا، البديل النباتي لبيض البيض المخفوق).

إليك وصفة صيفية سريعة يستمتع بها الكثير من العملاء

سلطة RAINBOW

التوقيت. 20 دقيقة

الصعوبة: سهلة

تكفي ‎‎4-6

المكوّنات

علبة واحدة من الحمص، مصفاة

علبة واحدة من حبوب الكلى، مصفاة

1 خيار، مكعبات

1 طماطم متوسطة الحجم، مكعبات

1 بصل أحمر متوسط الحجم، مكعبات

1 فلفل رومي (أي لون مناسب )، مكعبات

½ كوب بقدونس طازج (مفروم تقريبًا)

ربع كوب من أوراق النعناع الطازجة (مفرومة تقريبًا)

2-3 فصوص الثوم (مبشورة أو مفرومة بدقة)

اضيفي ملح حسب الرغية.

عصير نصف ليمونة

مسحوق الفلفل الأحمر، حسب الذوق

2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز

الأسلوب

في وعاء، اجمع بين الفاصوليا والخضروات المفرومة والأعشاب والثوم والتوابل والملح.

اخلطي عصير الليمون ومسحوق الفلفل الحار وزيت الزيتون ؛ تذوقي

معلومات عن الرابطة الوطنية لصناعات الخضروات المعلبة:

ANICAV هي الرابطة الوطنية لصناعات الخضروات المعلبة. تتضمن 90 شركة عضو، فهي أكبر رابطة تمثيلية لشركات تعليب الخضار في العالم.

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استمتع. إنها من أوروبا