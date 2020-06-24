ربط مشروع جديد لتخزين الطاقة من هنغتونغ بسعة عدة ميغاواطات بالشبكة

شوجو، الصين، 24 حزيران/ 2020 / بي آر نيوزواير / — نجح مشروع لتخزين الطاقة بسعة 8 ميغاواط تعاقدت عليه شركة جيانكسو هنغتونغ لتقنية تخزين الطاقة في نقل الطاقة المعاكس، وتم ربطه بنجاح بالشبكة من المحاولة الأولى.

كواحدة من التقنيات الأساسية لثورة صناعة الطاقة الجديدة، تستخدم تكنولوجيا تخزين الطاقة الأجهزة أو الوسائط المادية لتخزين الطاقة للاستخدام الطارئ. ويمكن لهذه التقنية تخزين الطاقة عندما يكون الطلب على الكهرباء منخفضا وإطلاق الطاقة في ذروة حمل الشبكة. وبهذه الطريقة يمكنها التغلب على تقلبات توليد الطاقة الجديدة.

يستخدم هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 140 مترًا مربعًا شبكة جهد منخفض بقدرة 380 فولت. تطبق محطة الطاقة نظام تخزين طاقة 2 ميغاوات / 8 ميغاوات ساعة وتحتوي على أربع حاويات قياسية بمساحة 40 قدمًا مع وظائف العزل الحراري ومقاومة التآكل ومقاومة الزلازل ومقاومة الماء. وتبلغ سعة كل حاوية 500 كيلو واط / 2 ميغاواط ساعة.

بمجرد تشغيل هذا المشروع، يمكنه توفير حلول ذكية لاستخدام الطاقة والحماية من تقلبات توفر الطاقة، مثل تسوية منحنى الطلب، وإمدادات الطاقة الناشئة، وإدارة السعة، وتتبع الأحمال، وحماية الطاقة العكسية المرنة، وما إلى ذلك.

وقد رحب العملاء بالاتصال الناجح بالحلول التقنية المهنية والخدمة عالية الجودة لتخزين الطاقةمن هنغتونغ.

تعتمد هنغتونغ لتخزين الطاقة، التي تنتمي إلى قطاع الطاقة العام لمجموعة الصناعة لهنغتونغ للطاقة، على الاستخدام الشامل للطاقة، والمكملات المتعددة للطاقة، و”الإنترنت + الطاقة” وغيرها من أسس صناعة الطاقة. مع الأخذ في الاعتبار “التعدين – توليد الطاقة – النقل – التوزيع – الاستخدام – التخزين” كنقطة انطلاق للعمل، فهي تعمل بشكل رئيسي في البحث والتطوير والإنتاج والهندسة والمشتريات والبناء وتشغيل وصيانة وخدمات الاستثمار لمشاريع تخزين الطاقة الكبيرة. كما توفر حلولاً لتخزين الطاقة للاستخدام الصناعي والتجاري والمنزلي، فضلاً عن تخزين الطاقة لنظام الطاقة، والشبكة الدقيقة، وتوليد الخلايا الكهروضوئية الموزعة، وطاقة الرياح الموزعة، والخلايا الكهروضوئية وتخزين الطاقة، ومراقبة الطاقة، والحفاظ على الطاقة في الصناعة والبناء والتكامل المتعدد للطاقة، وإدارة الطاقة الإقليمية وغيرها من النظم. وبهذه الطريقة، تسعى جاهدة لبناء سلسلة صناعية شاملة لخدمة الطاقة بالتعاون مع شبكة الكهرباء.

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