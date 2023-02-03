‫رقم قياسي آخر: حصلت شحنات أجهزة تلفزيون Hisense على المركز الأول في دجنبر/كانون الأول 2022 في السوق العالمية

تشينغداو، الصين، 3 فبراير/شباط 2023 / PRNewswire / — في الآونة الأخيرة، أصدر معهد أبحاث السوق AVC Revo “التقرير الشهري لعام 2022 لحجم شحنات التلفزيون العالمي للعلامات التجارية التلفزيونية”. وأظهرت أن حجم الشحنات العالمية من تلفزيون Hisense في دجنبر/كانون الأول 2022 بلغ 2.326 مليون، لتصل إلى المرتبة الأولى في السوق العالمية. حققت Hisense رقماً قياسياً آخر بعد أن وصلت بالفعل إلى المركز الثاني في شحنات التلفزيون العالمية من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول في عام 2022.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن AVC Revo ، احتلت الشحنة العالمية من تلفزيونات Hisense في عام 2022 المرتبة الثانية على مستوى العالم بينما بلغت حصتها السوقية 12.06٪. زادت الشحنات الخارجية لتلفزيون Hisense بنسبة 12.2٪ على أساس سنوي، وشهدت نموًا سريعًا في أوروبا واليابان والأسواق الناشئة.

في كأس العالم FIFA 2022 الأخيرة، لفتت Hisense ، بصفتها الراعي الرسمي، الأنظار من خلال لوحة LED المحيطة بها “تلفزيون Hisense ، رقم 1 في الصين، ورقم 2 في العالم”. يُظهر السجل أيضًا أن شركة Hisense كانت دائمًا ملتزمة بلا هوادة بتقديم المزيد من الحلول المتميزة وتزويد العملاء بالمتعة من المستوى التالي.

نبذة عن Hisense

يقع المقر الرئيسي لشركة Hisense في تشينغداو، الصين. في السنوات ال 54 الماضية، كانت Hisense دائما تلتزم بالقيم الأساسية المتمثلة في “النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة” واستراتيجية تطوير “الأساس التكنولوجي السليم والتشغيل القوي”. تغطي الأعمال مجالات تشمل الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والمعلومات الذكية لتكنولوجيا المعلومات وصناعات الخدمات الحديثة. مع التطور السريع في العام الماضي، يتم إنفاق أعمال Hisense على أكثر من 160 دولة ومنطقة. لطالما كان التلفزيون الذكي الذي يعد جوهر أعمال Hisense B2C في طليعة الصناعة العالمية. إلى جانب B2C ، تحتل Hisense أيضًا مكانة رائدة عالميا في صناعات B2B بما في ذلك النقل الذكي والطب الدقيق والاتصالات البصرية.