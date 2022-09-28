‫”روش” تؤكد التزامها بتعزيز وتطوير الابتكار في المنطقة خلال فعاليات “منتدى الابتكار 2022” بدبي

“منتدى الابتكار” بنسخته لعام 2022 يجمع كبار القادة وصناع القرار من هيئة الصحة بدبي وقطاع الرعاية الصحية تحت سقف واحد لمناقشة التوجهات والتطورات الرئيسية في مجال الابتكار لتعزيز منظومات الرعاية الصحية

افتتاح المنتدى بالشراكة مع سفارة سويسرا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشركة “روش دياجنوستيكس الشرق الأوسط”

“روش” تحتفل بمرور 125 عاماً من تاريخها العريق في مجال العلوم وعشرة أعوام على تواجدها في منطقة الشرق الأوسط بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا

دبي الامارات العربية المتحدة, 28 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — شهدت دبي اليوم “منتدى الابتكار 2022“،وهو الحدث الفريد من نوعه والملتقى السنوي لكبار المسؤولين والتنفيذيين وصناع القرار في الجهات المعنية بقطاع الرعاية الصحية، على مستوى المنطقة، الذين تجمعوا في دبي لمناقشة أحدث الأبحاث والمستجدات، وبحث السبل التي تمكن المؤسسات الصحية من المضي قدماً نحو بناء منظومة رعاية صحية قوية ومستدامة.

شهد المنتدى -الذي نظمته شركة “روش دياجنوستيكس” العالمية-حضور ومشاركة أكثر من 400 مسؤول ومتخصص في الرعاية الصحية وقد افتتح المنتدى نخبة من الضيوف يتقدمهم الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وسعادة ماسيمو باجي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين.

كما حضر الحدث الكبير عدد من القيادات العليا من شركة “روش دياجنوستيكس”، منهم جويدو ساندر، مدير عام الشركة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي ورؤساء المختبرات الطبية في المنطقة.

وناقش المتحدثون خلال الجلسات الحوارية للمنتدى مجموعة متنوعة من الموضوعات والقضايا، من بينها: التحول في قطاع الرعاية الصحية، والتطلعات المستقبلية، وسياسات الرعاية الصحية والبيانات والرؤى، فضلاً عن الطرق الجديدة للعمل والصحة النفسية. وبحث الخبراء التطورات التي طرأت على هذه المجالات وناقشوا كيفية تأثيرها ومردودها على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي: “نحرص في دبي على تعزيز ونشر فلسفة ومفاهيم الابتكار والتقنيات والأساليب الحديثة لتحسين جودة الحياة وصحة وسلامة المجتمع وجميع أفراده.

وأضاف: لقد ساهمت عوامل عدة مثل، المناخ المبتكر والمرافق والبنية التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الداعمة في أن تصبح دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب كبرى شركات الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور مروان: نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع جميع شركائنا في قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في ارتقاء مكانة دبي لتكون أكثر تنافسية وأقوى في علوم الحياة والصحة على وجه التحديد، وبما يمكن دبي من جذب المزيد من النخب وألمع العقول في القطاع الصحي، للعمل جميعاً، من أجل تحسين النتائج والمخرجات التي ستعود على المرضى بالنفع والفائدة، وتسهم في الوقت نفسه في تقديم أعلى مستويات الجودة من الرعاية الصحية، التي تفوق توقعات المتعاملين وتعزز من ثقتهم وسعادتهم.

من جانبه، قال سعادة ماسيمو باجي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين: “يسعدنا ويشرفنا أن نشارك اليوم جنباً إلى جنب مع القادة الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة لتبادل الآراء ووجهات النظر ومشاركة مناهجهم المتطورة التي تستشرف المستقبل لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية. ونفخر برؤية التأثير الفاعل الذي تحدثه الشركات السويسرية مثل “روش” في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقديم أحدث تقنيات التشخيص. ونحن على قناعة تامة من أن الحوار المستمر والمعمق بين كافة الأطراف المعنية من شأنه تمكين المزيد من الابتكار كما ظهر جلياً خلال فترة الجائحة”.

وبدوره، قال جويدو ساندر، مدير عام شركة “روش دياجنوستيكس الشرق الأوسط“: “نتطلع دائماً في “روش دياجنوستيكس” إلى مشاركة وتبادل الأبحاث والرؤى حول كيفية مساهمة مؤسسات الرعاية الصحية في بناء عالم أفضل. بعد مرور أكثر من عامين على ظهور جائحة كوفيد-19، نرحب بعودة الحياة إلى طبيعتها مجدداً واجتياز هذا الظرف العالمي الاستثنائي، ونحن أكثر قوة ومرونة.

وأضاف: لقد تكيفت “روش دياجنوستيكس” تماماً مع التغييرات التي أحدثتها الموجة الجديدة لطريقة إنجاز الأعمال واستمراريتها. ورأينا أنه من المهم تبني الأفضل والتكيف والتعلم من العقبات والمشكلات التي واجهتنا من أجل إحداث التحول الناجح”.

واستكمل قائلاً: “نواصل جهودنا في منطقة الشرق الأوسط لتقديم أحدث تقنيات التشخيص لمساعدة ممارسي الرعاية الصحية على تحديد المخاطر والتنبؤ بتطورها وتسهيل قرارات العلاج الأكثر دقة لتحسين نتائج المرضى. ومع دخولنا عاماً من التكيف والمرونة والتحول، يعد “منتدى روش للابتكار” منصة رئيسية نهدف من خلالها إلى تعزيز الحوارات البناءة على مستوى المنطقة. وندعو الأطراف المعنية وأصحاب المصالح في القطاع الصحي لمشاركة رؤاهم لإتاحة الابتكار الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق مخرجات ونتائج طبية أفضل بما يساعد في رفع كفاءة أنظمتنا للرعاية الصحية”.

يذكر أن “روش” تجمع مزيجاً من الخبرة في التشخيص مع تغطية مجال الأدوية أيضاً. ويتيح الجمع بين هاتين الخبرتين للشركة تقديم مساهمة بالغة الأهمية في نظام الرعاية الصحية. ويمثل عام 2022 أهمية كبيرة لشركة “روش” حيث تحتفل بمرور 125 عاماً على تأسيسها، و10 أعوام على تأسيس “روش دياجنوستكس الشرق الأوسط”.

نبذة حول شركة “روش دیاجنوستيكس”:

تأسست شركة “روش دیاجنوستيكس” في عام 1896 في مدينة بازل بسويسرا، كواحدة من أوائل الشركات المصنعة للأدوية ذات العلامة التجارية، وشهدت نمواً ملحوظاً لتصبح أكبر شركة في العالم في مجال التقنية الحيوية ومن الشركات الرائدة عالمياً في فحوص التشخيص المخبرية. وتسعى الشركة إلى تحقيق التميّز العلمي لاستكشاف وتطوير الأدوية وحلول التشخيصات المختبرية في قطاع الرعاية الصحية بما يساهم في تحسين أسلوب معيشة الناس وإنقاذ حياتهم في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر “روش دیاجنوستيكس” أحد الروّاد في مجال الرعاية الصحية الشخصية إذ تسعى إلى إحداث تحوّل جذري من حيث كيفية تقديم خدمات الرعاية الصحية ليكون لها تأثير إيجابي أكبر. وفي إطار سعيها لتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لكل شخص، تبرم الشركة الشراكات الهادفة مع العديد من الأطراف المعنية في القطاع لجمع وحشد الخبرات المشتركة في فحوص التشخيص المخبرية وصناعة الأدوية بناءً على البيانات المستخلصة من الخبراء في الممارسات الطبية السريرية.

وتقديراً لمسيرتنا الطويلة في مجال صناعة الأدوية والرعاية الصحية، تم اختيار شركة “روش دیاجنوستيكس” كواحدة من أكثر الشركات استدامة في صناعة المستحضرات الدوائية من قبل مؤشرات “داو جونز” للاستدامة للعام الثالث عشر على التوالي. ويعكس هذا التميز جهودنا المتواصلة لتحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين في كل دولة نقدم فيها خدماتنا.

في منطقة الشرق الأوسط، توفّر “روش دیاجنوستيكس” خدماتها وخبراتها الشاملة من خلال القنوات المناسبة ذات الصلة بما يغطي 16 دولة هي: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق وإيران وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان واليمن وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان ومصر وليبيا وجزر المالديف.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.roche-middleeast.com

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