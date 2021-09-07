ريفبيتس تضيف إدارة الوصول للإدماج المستمر / النشر المستمر إلى حل إدارة الوصول المميز الخاص بها

– يتكامل بسلاسة مع مجموعة أدوات الإدماج المستمر / الإدماج المباشر الشائعة لخطوط أنابيب

مينيولا، نيويورك، 7 سبتمبر 2021، /PRNewswire/ — أعلنت شركة RevBits (ريفبيتس)، موفر برمجيات للدفاع السيبراني الكامل بزاوية 360 درجة، اليوم عن توفر وحدة إدارة الوصول للإدماج المستمر / النشر المستمر الخاصة بها، مما يعزز حل إدارة الوصول المميز الثري بميزات شركة ريفبيتس.

يتيح الادماج المستمر والنشر المستمر (CI/CD) لمطوري البرامج وفرق DevOps تلبية المتطلبات العالية والمتطلبات الديناميكية للمستخدمين. تعمل هاتان المنهجيتان المجمعتان على إنشاء خط أنابيب الادماج المستمر والنشر المستمر، مما يمكّن DevOps من تقديم تحديثات البرامج بشكل متكرر وموثوق. على الرغم من ذلك، ودون إشراف كافٍ، أو توفير الأمن كمتطلب رئيسي، فإنهما تأتيا مع مخاطر أمنية محتملة.

أضافت شركة ريفبيتس ما تعتبره شركة Gartner ميزة PAM المتقدمة لحلها، بناءً على ريادتها التكنولوجية في سوق إدارة الوصول. توسع ميزة PAM من ريفبيتس مع إدارة الوصول للإدماج المستمر / النشر المستمر قدرات مسؤولي النظام لإدارة والتحكم بشكل كامل في الوصول إلى الأسرار.

صرح David Schiffer، الرئيس التنفيذي في شركة ريفبيتس: “تم إنشاء إدارة الوصول للإدماج المستمر / النشر المستمر للتعامل مع قابلية التوسع الفريدة وتحديات خفة الحركة المرتبطة بمصادقة الأسرار وترخيصها ومراجعتها داخل بيئات DevOps. كوحدة نمطية ضمن حل PAM المتقدم، يتيح الإدماج المستمر / النشر المستمر للشركات تقليل مخاطر الأمان والامتثال المرتبطة بانتشار الأسرار، مع تحسين الإنتاجية”.

عندما تنشئ DevOps تطبيقًا لخادم اختبار أو مرحلي أو إنتاج، فإنها غالبًا ما تتضمن أسرارًا. وقد تكون هذه بيانات اعتماد أو مفاتيح أمان، والتي تقوم بمصادقة البيانات المرتبطة بمدير أسرار ريفبيتس لواجهة برمجة التطبيقات، والتطبيق، وبروتوكول النقل الآمن(SSH)، والاعتماد، وغيرهم، والذين يمكن مراجعتهم وإدارتها مركزيًا لحماية الأسرار والتحكم فيها.

صرح Mucteba Celik، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ريفبيتس: “يعد استخدام مكون إضافي لمدير الأسرار داخل بيئات الإدماج المستمر / النشر المستمر أسلوبًا أكثر أمانًا. من خلال تطبيق أدوات DevOps الشائعة، مثل Jenkins و Kubernetes وغيرهم، يمكن للمطورين تكوين المتغيرات وربطها بالموقع والقيم التي نسبوها للأسرار. من خلال استمرار تطوير حل PAM الخاص بنا، مع وحدات مثل إدارة الوصول للإدماج المستمر / النشر المستمر، تواصل شركة ريفبيتس تقديم الأدوات التي تحتاجها المؤسسات لحماية أصولها القيمة وشبكاتها وتطبيقاتها وخدماتها”.

النقاط الرئيسية حول ميزة إدارة الوصول للإدماج المستمر / النشر المستمر من شركة ريفبيتس

يمكن مراجعة مدير الأسرار ريفبيتس وإدارته مركزيًا لحماية الأسرار والتحكم فيها.

يحافظ على الأسرار مشفرة وينشرهم في ملحقات الإدماج المستمر / النشر المستمر عند الحاجة عبر بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة (SSL) ، مع طبقة إضافية من التشفير تستخدم البروتوكول التشفيري ديفي-هيلمان ( Diffie-Hellman ) لتأسيس تبادل آمن للمفاتيح.

، مع طبقة إضافية من التشفير تستخدم البروتوكول التشفيري ديفي-هيلمان ( ) لتأسيس تبادل آمن للمفاتيح. يدعم Jenkins و Puppet و Terraform و OpenShift و Ansible و Docker و Cloud Foundry و Kubernetes بأدوات مستقبلية قيد التطوير.

نبذة عن شركة ريفبيتس

تقدم شركة ريفبيتس مستويات جديدة من أمن الذكاء من خلال التحليل السلوكي الغني بالسياق والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) هي منصة أمان موحدة تدمج أفضل مجموعة في فئتها من الاكتشاف والاستجابة وإدارة الوصول المميز وأمن البريد الإلكتروني وتكنولوجيا الخداع وحلول شبكة Zero Trust. تمكّن شركة ريفبيتس العمليات الأمنية من خلال دفاع إلكتروني كامل؛ التشفير والمصادقة والترخيص والتحليل الذكي لبيانات الأمان ذات السياق الغنية بالسياق عبر مكدس الأمان. كما توحد لوحة معلومات ريفبيتس الأمان متعدد الوظائف وتقدم رؤية بديهية بزاوية 360 درجة. ومع الارتقاء بالأمن السيبراني إلى المستوى التالي، تعمل ريفبيتس على ابتكار قدرات جديدة، مع العديد من التقنيات الحاصلة على براءات اختراع لضمان تمتع المؤسسات بميزة أمنية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة RevBits.

للتواصل:

نيل هستربيرج

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