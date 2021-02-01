ريفبيتس تطلق منصة استخبارات سيبرانية

دمج عشر وحدات أمنية في المنصة ينقل الأمن السيبراني إلى المستوى التالي، مع تخفيف التعقيد والكلفة

منيولا، نيويورك, 1 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ريفبيتس عن التوفر العام لمنصتها للاستخبارات السيبرانية، وهي حل مدمج مصمم لتزويد الشركات عبر العالم بحماية لا مثيل لها ضد الهجمات السيبرانية.

باتباع نهج جديد جذريًا، تعتبر منصة الاستخبارات السيبرانية من ريفبيتس أول منصة أمن إلكتروني متكاملة تمامًا توفر حماية فائقة من خلال مشاركة معلومات التهديد والبيانات الأخرى ذات الصلة بين عشر وحدات أمن مختلفة.

وقال ديفيد شيفر، الرئيس التنفيذي: “مع استمرار ارتفاع مستوى التهديد في الفضاء الإلكتروني، وتزايد أعداد الشركات التي تتعرض لمخاطر الاختراق بصورة تدعو إلى القلق، أصبح من الواضح تمامًا أن نشر وإدارة العديد من الحلول المستقلة ليست فعالة ولا مؤثرة.” “وكما هو الحال مع معظم موارد الشركات، ستكون لفرق الأمن فيها دائمًا قدرة محدودة على التصدي لمثل هذه الأخطار. وستعطيهم القدرة على تزويدهم بمنصة واحدة متكاملة من خارج الصندوق دفعة كبيرة لإنتاجيتهم. ويمكن استغلال وقت ومال أقل في إدارة الأدوات والبيئات المختلفة، بينما يسمح تبادل معلومات التهديد ذات الصلة بتدخلات أسرع وأكثر استباقية.”

تتكون منصة الاستخبارات السيبرانية من ريفبيتس من الوحدات التالية:

أمان البريد الإلكتروني

أمن نقطة النهاية

الكشف المتقدم عن التحايل

الكشف عن التهديدات والاستجابة لها في نقطة النهاية

تقنية الخداع

إدارة الوصول المميز

إدارة الجلسة المميزة

إدارة كلمة المرور

ادارة المفاتيح

شهادة الإدارة

قال مكتبا تشيليك، كبير مسؤولي التكنولوجيا: “استنادًا إلى الهندسة المعمارية الفريدة والتقنيات الحاصلة على براءة اختراع، تم تطوير كل وحدة من وحدات منصة ريفبيتس لتوفير أفضل حماية في فئتها.” “من خلال الجمع بين هذه الوحدات في منصة الاستخبارات السيبرانية من ريفبيتس يمكننا الآن أن نقدم لعملائنا رؤية مركزية حول الأمن السيبراني الخاصة بهم والتي يمكنهم من خلالها اتخاذ إجراءات فورية، والتنقل بسهولة بين الوحدات. هذه قدرة فريدة حقًا في المشهد المنتشر لبرامج الأمن السيبراني اليوم.”

لمزيد من المعلومات عن منصة الاستخبارات السيبرانية من ريفبيتس، يرجى زيارة www.revbits.com

الاتصال: نيل هيستربيرغ neal.hesterberg@revbits.com

حول شركة ريفبيتس

تأسست شركة ريفبيتس في العام 2018، وهي شركة مبتكرة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية الفائقة بناء على معرفة الخبراء. يقع المقر الرئيسي لشركة ريفبيتس في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون في ولاية نيوجيرسي وبوسطن في ولاية مساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة ريفبيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits.

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