زيادة الاهتمام المرتبط بفيروس كوفيد في برامج هجرة الاستثمار من مواطني الدول المتقدمة

لندن،15 سبتمبر، 2020 /PRNewswire/ — أدى التقلب الهائل لفيروس كوفيد-19 إلى .دفع النمو المطرد في برامج هجرة الاستثمار إلى تجاوز الحد الأقصى له، بزيادة تُقدر بنسبة 50 ٪ تقريبًا في حجم الاستفسارات بشكل عام المتزامنة مع انتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم في الأشهر الستة حتى يونيو 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ونظرًا لإمكانية التنبؤ إلى حدٍ ما بما يُظهره مواطنو الاقتصادات الناشئة مثل الهند ونيجيريا، يتمثل التحول الكبير للأحداث في الاهتمام المتزايد من مواطني الدول المتقدمة الرائدة. وتمثل أبرز هذه الدول أمريكا، التي سجلت زيادة هائلة تبلغ 100% في حجم الاستفسارات التي تم الحصول عليها من المواطنين الأمريكين في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، إلى جانب تسجيل اهتمام أكبر بكثير من قبل الكنديين والمواطنين البريطانيين.

“أدت الأحداث المضطربة لعام 2020، بما في ذلك التوقف المؤقت غير المخطط له خلال فترة الإغلاق الكبيرة، إلى إعادة النظر في الطريقة التي يرغبون في إدارة حياتهم بها، واختيار المكان الذي يريدون العيش فيه من خلال اختيار الهجرة الاستثمارية” كما صرح به. الرئيس التنفيذي لمؤسسة هينلي آند بارتنرز الدكتوريورغ ستيفن.. “لقد أدى التقلب المستمر من حيث الثروة ونمط الحياة إلى تحول كبير في كيفية النظر إلى سبل الإقامة البديلة ومبادئ المواطنة من قبل المستثمرين ذوي الرصيد المالي الضخم في جميع أنحاء العالم”.

تفوق المواطنون الهنود على جميع الجنسيات الأخرى بفارق كبير في العدد الإجمالي لاستفساراتهم المقدمة في الأشهر الستة الأولى من عام 2020. تلّقت هينلي آند بارتنرز المزيد من الاستفسارات بنسبة 96.5٪ من المواطنين الهنود مقارنة بالمواطنين النيجيريين، الذين احتلوا المرتبة الثانية، تليها باكستان، والولايات المتحدة بشكل مذهل.

تحتل العديد من البلدان التي تستضيف برامج هجرة الاستثمار مرتبة عالية في المؤشرات البارزة مثل مؤشر السلام العالمي لعام 2020 (GPI)، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر تقييم السلامة الإقليمي لكوفيد-19 التابع لتحليلات المعرفة العميقة. بالنسبة للدول التي تسعى للحصول على خيار الإقامة البديلة في أوقات الأزمات، فتحتل نيوزيلندا الصدارة ، حيث تحتل المرتبة الأولى بشكل مثير للإعجاب على كل من مؤشر GPI ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال والمرتبة الثانية على مؤشر تقييم السلامة الإقليمي لكوفيد-19. وتتمثل البدائل الأخرى الآمنة للعائلات ذات الرصيد المالي الضخم في سنغافورة، التي تحتل المرتبة السابعة على مؤشر GPI والثانية على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، والعاشرة على مؤشر تقييم السلامة الإقليمي لكوفيد-19 وتليهاإستراليا، التي تحتل المرتبة 13 ، 14، والسادس في المؤشرات الثلاثة، على التوالي.

فيما يتعلق بخيارات المواطنة البديلة في أوروبا، تحتلالنمسا المرتبة الأولى، حيث تحتل المرتبة الرابعة على مؤشر GPI، والمرتبة 27 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، والمرتبة الثامنة على مؤشر تقييم السلامة الإقليمي لكوفيد-19، بينما تحتل مونتينيغر المرتبة 69 و50 و83 في المؤشرات الثلاثة على التوالي. يحذف مؤشر GPI الدول الجزرية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي، ولكن تحتل سانت لوسياالمرتبة 93 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية والمرتبة 127 على مؤشر تقييم السلامة الإقليمي لكوفيد-19، مما يجعلها برنامج الهجرة الاستثماري المفضل في منطقة البحر الكاريبي لذوي الرصيد الضخم من الأفراد.

“أصبحت أصول الراحة والامتياز” اللطيفة ” التي عززت من حرية السفر ووفرت الإجازات وأماكن المعيشة وسبل الإقامة البديلة والمواطنة أصولًا أساسية ” لا غنى عنها “، ليس فقط للبقاء على قيد الحياة، ولكن للازدهار في القرن الحادي والعشرين ” كما يقول دومينيك فوليك رئيس مبيعات المجموعة في هينلي آند بارتنرز، الذي يشير إلى أن 19 دولة من مجموعة العشرين تقدم شكلاً من أشكال الآليات لتشجيع الاستثمار الداخلي مقابل حقوق الإقامة. ويتمثل العضو العشرين في الاتحاد الأوروبي، حيث يقدم 60٪ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خيارات الهجرة الاستثمارية.

مسؤول الإعلام

بادي بلوير

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