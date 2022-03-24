‫ زيادة الطلب المُسبق بشكل استثنائي على هاتف أوبو رينو7 برو 5G بنسبة % 96عند إطلاق سلسلة هواتف رينو7 في المتجر

– تتضمّن سلسلةهواتف رينو7 الجديدة ثلاثة طرازات تدعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس 5G، وجميعها مزودة بميزات تصوير البورتريه المميّزةوتقنية أخرى رائدة

– يمكن لمحبّي العلامة التجارية في الإمارات الدخول على هاشتاغ #OPPOReno7Portrait على تطبيق تيك توك والاستمتاع بالفلتر المصمم خصيصاً لمستخدمي أوبو للحصول على فرصة للفوز بهاتف أوبو رينو7 برو 5G.

– سلسلة رينو7 متاحة للشراء اعتباراً من 24 مارس 2022 عبر متاجر أوبو الإلكترونية والمتاجر الشريكة للبيع بالتجزئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — بعد طول انتظار، فإن سلسلة أوبو رينو7 التي تم إطلاقها حديثاً تحت شعار “عبّر عن نفسك بلا حدود” متاحةً الآن للشراء في منطقة الشرق الأوسط. تأتي السلسلة الجديدة بثلاثة طرازات مختلفة تدعم جميعها الاتصال بشبكات الجيل الخامس G5، وهم رينو7 برو 5G، رينو7 5G، ورينو7 Z 5G، مما يلبّي جميع أذواق واحتياجات المستخدمين، كما يتيح لصنّاع المحتوى التقاط صور ومقاطع فيديو بمظهر احترافي.

للاحتفال بإطلاق السلسلة الجديدة، أصبحت أوبو أول علامة تجارية للهواتف الذكية تسوّق لهواتفها من خلال عرض فني ضوئي على “عين دبي” أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم. وقد أذهل العرض الذي أضاء أفق مرسى دبي جميع الحضور في الإمارة من سكّان أو زوار على حد سواء، حيث ألقى العرض الضوء على ميزات السلسلة الجديدة كلياً، بما في ذلك التصميم الحصري من أوبو المستوحى من مسارات النجوم، والحلقة الضوئية المميزة حول الكاميرا، وتقنية الشحن فائق السرعة “سوبر فووك SUPERVOOC“، وبالتأكيد إمكانيات الكاميرا الرائدة الرائعة.

واحتفاءً بهذه المناسبة الرائعة، تمنح أوبو-العلامة التجارية الرائدة في قطاع التكنولوجيا- عملائها فرصة للفوز بهاتف رينو7 برو 5G عند استخدام الفلتر المخصص والحصري من أوبو على تطبيق تيك توك، والذي سيمنحكم أجواء مليئة بالمرح والتحدي. كل ما تحتاجون إليه هو استخدام فلتر OPPO Reno7 Portrait مع إضافة هاشتاغ#OPPOReno7Portrait وعمل تاغ للحساب الرسمي لعلامة أوبو@OPPOArabiaوالقيام بتعبيرات جسدية راقصة على موسيقى أغنية مبهجة باللغتين العربية والإنجليزية.

صرّح إيثان تشيوي، رئيس أوبو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلاً: “نحن نشهد استجابة كبيرة على طلب سلسلة رينو7 في دول مجلس التعاون الخليجي مع زيادة مذهلة بنسبة %96 على الطلبات المُسبقة مقارنة بالسلسلة السابقة، وهذا بالتأكيد يرجع إلى شغف عملاءنا وثقتهم في أوبو كعلامة تجارية رائدة تهتم باحتياجاتهم. نحن نعمل على تقديم منتجات مبتكرة مع وضع تجربة المستخدم على رأس أولوياتنا، ونقدم لكل مستخدم الأفضل في قطاعات التكنولوجيا والتصميم والميزات.“

يتميز هاتف أوبو رينو7 برو 5G بتصميم زجاجي استثنائي بتقنية “أوبو جلو” على غطاءه الخلفي بتقنية الليزر المباشر للتصوير (LDI) لأول مرة على الإطلاق في صناعة الهواتف المحمولة، كما يعزز أيضاً أداء الاتصال بشبكات الجميل الخامس فائقة السرعة والمدعوم بشريحة Dimensity 1200-MAX من شركة ميدياتِك MediaTek. وبالطبع، فإن ميزات رائدة مثل ذاكرة عشوائية 12 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة وقدرة شحن فائق السرعة SUPERVOOCTM بقوة 65 وات، تضمن تجربة استخدام استثنائية وطويلة الأمد. من خلال دمج كل هذه الخصائص معاً، فإن نظام التشغيل السلس ColorOS 12 يوفر تجربة مستخدم مريحة وفعّالة على الهاتف الذكي. بفضل الميزات المدمجة في هاتف ذكي أنيق وخفيف الوزن، يعد رينو7 برو 5G خبير التقاط الصور الشخصية المُصمم خصيصاً لمساعدة المستخدمين على تحقيق الاستفادة القصوى في عصر الجيل الخامس 5G.

أما هاتف رينو7 5G فهو يعد بمثابة خبير البورتريه القادر على التقاط صور تشبه كاميرات DSLR الاحترافية من خلال ميزات رائدة، مثل: وضع تصوير البورتريه Portrait Mode وفيديو بورتريه Bokeh Flare Portrait Videoوغيرها الكثير من المزايا إلى جانب قدرات الكاميرا الخارقة، يتميز رينو7 5G أيضاً بتصميم “تقنية رينو جلو” الفريدة من نوعها من أوبو مع تطبيق تقنية الليزر المباشر للتصوير (LDI) وخاصية الشحن فائق السرعة SUPERVOOCTM بقدرة 65 وات وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وتخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت. ونتيجة لكل هذه المميزات غير المسبوقة، يعد هاتف أوبو رينو7 5G أول هاتف ذكي في العالم يحصل على تصنيف TÜV SÜD في تجربة سلاسة الاستخدام لمدة 36 شهراً.

يعمل قلب رينو7 Z 5G بواسطة شريحة معالجة كوالكم سنابدراغونQualcomm® Snapdragon ™ 695 5G ، وهو هاتف مزود بميزات “بورتريه البوكيه Bokeh Flare Portrait” و”صور سيلفي بتقنية النطاق الديناميكي العالي Selfie HDR“، بالإضافة إلى تصميم حلقة الضوء المميزة حول الكاميرا الأولى من نوعها في عالم الهواتف المحمولة. إلى جانب تصميم الهاتف بسمك نحيف للغاية وبتقنية “رينو جلو” المميزة حصرياً من أوبو وتقنية الشحن فائق السرعة سوبر فووك فلاش SUPERVOOC بقدرة 33 وات، فإن رينو7 Z 5G هو هاتف ذكي بمزايا اتصال بشبكات الجيل الخامس G5 ومزود بقدرات تصوير احترافية لالتقاط لحظات الحياة بكافة أنواعها وتفاصيلها.

سلسلة رينو7 متاحة للطلب المسبق اعتباراً من يوم 24 مارس 2022 في جميع مواقع البيع الإلكترونية بالمنطقة، والمتاجروشركاء البيع بالتجزئة في الإمارات ومنطقة الخليج، وهو 2,799 درهم إماراتي لهاتف أوبو رينو7 برو 5G، وبسعر 1799 درهم إماراتي لأوبو رينو7 5G، أما هاتف أوبو رينو7 Z5G يتوفر بسعر 1,499 درهم إماراتي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.oppo.com/ae

لمحة عن أوبو

تأسستأوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول شرق البحر المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

تدعم تقنياتها كافة إبتكاراتنا. لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة http://www.mediatek.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1773161/OPPO_Reno7_Pro_5G.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1738046/OPPO_Logo.jpg