زيوس تضيف أنبوب قسطرة بي تي أف إي المبثوق الأرفع والأكثر مرونة لعائلة منتجات ستريملاينر لديها

البطانات الجديدة تجسر الهوة بين الغشاء المصبوب والبطانات المبثوقة

أورنجبيرغ، ساوث كارولينا، 4 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — وسعت شركة زيوس للمنتجات الصناعية (زيوس)، وهي مزودة رائدة لحلول البولمرات ومبتكرة علوم المواد، عائلة منتجاتها ستريملاينر من بطانات المقسطرات المبثوقة الرفيعة بي تي إي أف. وباستخدام عملية خاصة بها حائزة على حقوق الملكية الفكرية، يمكن لزيوس قذف البطانات على السلك (أو تي دبليو) بأحجام شبيهة لأحجام الغشاء المصبوب، إنما بقوة أكبر. وتوفر بطانة ستريملاينر أو تي دبليو يو تي، وهي البطانة الأرفع في الصناعة، سمك جدار اسمي يبلغ فقط 0.0004 (0.0102 mm ملم) وقدرة تحمل تبلغ +/- 0.0002 (0.0051 ملم).

من خلال البثق على السلك، أنتجتزيوسالمزيج المطلوب من سماكة الجدار والمرونة والقوة. تسمح منتجاتزيوسستريملاينر أو تي أوStreamLiner OTW لمصنعي الأجهزة الطبية بتطوير قثاطير أكثر أمانًا وأكثر سلاسة وأقوى يمكنها التنقل بشكل أعمق في الأوعية الدموية للمريض.

مع إصدارستريملاينر أو تي دبليو، تقدمزيوسلمصنعي الأجهزة الطبية العديد من المزايا:

• منتج بسماكة مماثلة للجدار ومرونة لفائفبي تي أف إيمن الأفلام المصبوبة ولكن بقوة أكبر.

• فترات زمنية أقصر لسرعة الوصول إلى السوق وخفض تكاليف التشغيل. تعمل إمكاناتزيوسالداخلية لرسم الأسلاك على زيادة توفر الأسلاك وتقليل أوقات الدوران وتقصير مواعيد التسليم.

• عمليات الإنتاج المبسطة. توفرزيوسبطانات مستقيمة وبالطول المطلوب تتيح لك نقل المنتج من التغليف إلى الإنتاج والتخلص من العمليات المتعددة في الوقت المناسب.

تشمل تطبيقات القسطرة المحددة لعائلةستريملاينر أو تي دبليو قثاطير بالون الانسداد، القسطرة الدقيقة، قثاطير استئصال الخثرة الميكانيكية والشفطية، القسطرة الوسيطة، قثاطرات التوجيه مع وبدون البالونات، وقسطرة الدعم.

تعليقات

“تواصلزيوسالريادة من خلال ابتكاراتها التكنولوجية في بطاناتبي تي أف إي. وباستخدام عملية متطورة، فإن تشكيلةستريملاينر أو تي دبليوالجديدة لدينا تفتح الأبواب أمام إمكانيات جديدة لمصنعي القسطرة. في الوقت الحالي، لا يمكن لمزود حلول البوليمرات الأخرى تزويد بثق بطانةبي تي أف إيبسماكة وقوة مثيلة. زيوسهي الشركة الوحيدة في السوق القادرة على توفير بطاناتبي تي أف إيالمرنة المبثوقة عبر السلك بأدنى سمك للجدار.” – بوب شاني، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق العالميين، شركة زيوس للمنتجات الصناعية

“يعمل نظامستريملاينر أو تي دبليوعلى سد الفجوة بين بطانات الأفلام المصبوبة والأغطية المبثوقة الحرة من خلال توفير جدران رقيقة ومرونة وقوة. هذه الميزات تتيح المزيد من خيارات تصميم القسطرة، والتي تترجم في النهاية إلى إمكانية أفضل للتتبع وإمكانية التسليم والأداء العام – كل ذلك دون المساس بسلامة المريض.” – مات ألين، مدير أول خطوط المنتجات في شركةزيوس للمنتجات الصناعية

حقائق سريعة

• أطلقتزيوسنظامستريملاينر أو تي دبليو، وهو مجموعة منتجات جديدة ضمن مجموعةستريملاينر أو تي دبليو من قواطعبي تي أف إيرفيعة البثق.

• تستخدممنتجات ستريملاينر أو تي دبليوعملية احتكاكية تقذف بطاناتبي تي أف إيعبر السلك بمجموعة من الأحجام ذات السماكة المماثلة لسماكة الجدار ومرونة أنابيب الصب، ولكن بقوة أكبر.

• توفر تشكيلة المنتجات الجديدة سمكًا اسميًا للجدران يصل إلى 0.0004 “.

• يتم توفير البطانات الجديدة بأطوال مستقيمة منفصلة على النحاس المطلي بالفضة.

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حول زيوس للمنتجات الصناعية

يقع مقر زيوس للمنتجات الصناعية في أورانجبيرغ، بولاية ساوث كاروينا، الولايات المتحدة الأميركية. أعمالها الأساسية هي تطوير وقذف المواد البوليمرية المتقدمة. توظف الشركة أكثر من 1700 شخص في جميع أنحاء العالم مع مرافق تصنيع ومبيعات في أيكن، كولومبيا، غاستون، وأورنجبيرغ، ساوث كارولينا. برانشبورغ، نيو جيرسي؛ تشاتانوغا، تينيسي؛ غوانغشو، الصين؛ وليتيركيني، أيرلندا. تخدم منتجات وخدمات زيوس الشركات في الأسواق الطبية والسيارات والفضاء والألياف البصرية والطاقة وإدارة أسواق السوائل. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.zeusinc.com

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