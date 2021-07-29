زي تي إيه تطرح هاتفها الجوال من الجيل الجديد بكاميرته خلف الشاشة أكسون 30

شنجن، الصين، 29 تموز/يوليو، 2021 / PRNewswire / — أطلقت شركة زي تي إي (0763.HK / 000063.SZ) Corporation ZTE ، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات والشركات وتقنيات المستهلكين لإنترنت الهاتف الجوال، اليوم هاتفها الجوال من الجيل الجديد بكاميرته خلف الشاشة، زي تي إي أكسون 30 في الصين.

لقد أثبتت شركة زي تي إي أنها شركة رائدة في تصميم الشاشة الكاملة من خلال إنشاء القسم الجديد للهواتف الذكية المزودة بكاميرا تحت الشاشة. بفضل ترقيات تقنيات الكاميرا الرائدة تحت الشاشة، سرعت الشركة عملية تسويق الهاتف الذكي المزود بكاميرا تحت الشاشة. هاتف زي تي إي أكسون 30 سيأتي بتجربة جديدة غير مسبوقة لمستخدميه.

وقال ني في، النائب الأول لرئيس شركة زي تي إي ورئيس قسم الأجهزة المحمولة، “الشاشة والتصوير هما الاتجاهان الرئيسيان في تطوير الهاتف الذكي في المستقبل. اليوم، نقدم هاتف زي تي إي أكسون 30 للجيل الجديد من الهاتف الذكي المزود بكاميرا خلف الشاشة. مع مزيد من الأداء المعزز والتحديثات الشاملة، يثبت هاتف زي تي إي أكسون 30 تحسنًا سريعًا ويجلب لمستخدمينا تجربة بصرية ثورية عبر الشاشة الكاملة مقارنة بالجيل السابق “.

رائدة في الشاشة الكاملة نحو المستقبل

لتحقيق أفضل توازن بين أداء العرض وشكل الشاشة، تغلبت زي تي إي على العديد من التحديات التقنية وأحدثت نقلة نوعية في إخفاء الكاميرا الأمامية وأداء العرض، مدعومة بابتكاراتها المستمرة وترقياتها في التقنيات الأساسية الست، بما في ذلك مصفوفة البكسل الخاصة، ودوائر المحرك الفريدة، وشريحة العرض المستقلة، والكاميرا الأمامية، وخوارزمية الصور الشخصية الداخلية وكاميرا أكبر حساسة للضوء 4 في 1 2.24 يو أم مكافئة للبكسل.

شاشة الكاميرا تحت الشاشة هي الأولى في العالم، وهي تتمتع بكثافة بكسل عالية تصل إلى 400 بكسل لكل بوصة. يمكن أن يوفر هذا أداء عرض أفضل مع الحفاظ على نفاذية عالية وتكامل مرئي محسّن مع الشاشة ككل. يتيح ترتيب الدائرة المبتكرة المزامنة بين الكاميرا الأمامية ومنطقة العرض التقليدية، مما يعد بانتقال أكثر طبيعية بينهما. تم تجهيز الجهاز الجديد بشريحة عرض مستقلة للشاشة، مما يجعل عرض الشاشة أكثر دقة وتزامنًا، من خلال تحسين البكسل الذكي وتحسين العرض الذكي. يتم استخدام 7 طبقات من المواد شديدة الشفافية و 3 تقنيات معالجة خاصة لجعل منطقة الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة أكثر نفاذية للضوء. بالاقتران مع الكاميرا الأكبر حجمًا 4 في 1 التي تكافئ البكسل الكبير والتي تبلغ مساحتها 2.24 ميكرون، فإنها تخلق بيئة إضاءة ممتازة للتصوير.

يعد زي تي إي أكسون 30 أيضًا أول هاتف ذكي مزود بكاميرا تحت الشاشة، مع شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز. يأتي هاتف زي تي إي أكسون 30 أيضًا مزودا بشاشة AMOLED مقاس 6.92 بوصة ونسبة شاشة سينمائية تبلغ 20.5:9 بينما يتم دمجها مع تقنية الصوت ثلاثية الأبعاد الغامرة DTS: X® Ultra . يوفر الهاتف الذكي لمستخدميه تجربة مشاهدة أفلام عالية الجودة. تغطي الشاشة طيف ألوان DCI-P3 بنسبة % 100، وتدعم عمق ألوان 10 بت و 1.07 مليار لون.

إنه أول هاتف ذكي في جميع أنحاء العالم يتم اعتماده بشهادات حماية العين الثلاث الموثوقة، والتي تغطي TUV, SGS و UL </8 . يمكن لشاشة زي تي إي أكسون 30 أن تقلل بشكل فعال من إشعاع الضوء الأزرق، وتحمي البصر، وتدعم تعتيم التيار المستمر لتقليل الإنهاك البصري الناجم عن وميض الشاشة، مما يوفر ميزات متعددة لمستخدميها للعناية بأعينهم.

تجارب مستخدم ثورية مدعومة بأداء قوي

من حيث الأداء، تم تجهيز زي تي إي أكسون 30 بمنصة الهاتف المحمول Qualcomm® Snapdragon™ 870G mobile بتصميم ثماني النواة “ 1+3+4 ” وتردد أساسي أقصى يبلغ 3.2 غيغاهرتز. يدعم هذا بشكل مثالي تجربة الألعاب الاحترافية من خلال إمكانات الحوسبة وعرض الرسومات والشبكات. يعتمد الجهاز الجديد تقنية دمج الذاكرة المطورة ذاتيًا باستخدام جزء من مساحة التخزين المجانية لتوسيع الذاكرة قيد التشغيل بما يصل إلى 5 غيغابايت.

أصبحت ميزات التصوير الفوتوغرافي القوية مؤخرًا جزءًا رئيسيًا من سلسلة زي تي إي أكسون. يواصل زي تي إي أكسون 30 هذا الاتجاه المجهز بكاميرا رباعية تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا بزاوية عريضة 120 درجة وعدسة ماكرو 3 سم وعدسة عمق المجال. وبالتالي فهو يمكن مستخدميه من اللعب بسهولة مع سيناريوهات التصوير المختلفة. ويمكنه أيضًا دعم التصوير المتزامن متعدد الكاميرات، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من خيارات منظور التصوير. علاوة على ذلك، فهو يتضمن وظيفة وضعية الليل الداكن للكاميرا التي يمكنها كبت الضوضاء الليلية من خلال خوارزمية الذكاء الاصطناعي التي تحتفظ بألوان ليلية أكثر سحراً لمستخدميها.

تأتي الكاميرا الجديدة مع مجموعة متنوعة من المرشحات الكلاسيكية وتدعم مرشحات لوت الثلاثية الأبعاد لمستخدميها لتخصيصها كما يريدون. تتيح لك وظيفة تغيير اللون السحري أيضًا اختيار لون واحد في الصورة، مع توفير المزيد من الخيارات لتغيير المنطقة التي تريد تغييرها بلون مختلف من اختيارك. تستمر أوضاع التصوير بالكاميرا الأكثر تخصيصًا مع سلسلة زي تي إي أكسون من خلال فتح عالم رائع وملون من الصور لمستخدميها.

يدعم زي تي إي أكسون 30 تثبيت الفيديو ثنائي الاتجاه للكاميرا الرئيسية والكاميرا ذات الزاوية العريضة التي يمكنها بذكاء تصحيح تشوش تصوير الفيديو أثناء الحركة وجعل تصوير الفيديو الديناميكي أكثر وضوحًا وثباتًا. تدعم وظائف الفيديو القصير الذكي VLOG في الهاتف تركيز هيتشكوك، وتأثيرات التركيز، والتشغيل السريع المدمج، والحركة البطيئة، والإرجاع. وهي مجهزة أيضًا بمجموعات ديناميكية وفنية ومتعددة من قوالب التصوير الرائعة لدعم المستخدمين في التصوير بسهولة في مجموعة متنوعة من الأنماط.

في ما يتعلق بتجارب 5 جي يوفر هاتف زي تي إي أكسون 30 اتصالاً سلسًا. يتميز أكسون 30 بهوائي 5 جي فائق 3.1 المزود بنظام هوائي “مانع للانغلاق” وهوائي مزدوج لشبكة واي فاي. بغض النظر عن الإمساك الرأسي أو الأفقي، يمكن أن تمنع الأيدي من سد الهوائي وتحسين قدرات نقل الإشارة بنسبة %100. يمكن أن تساعد خوارزمية اكتشاف الشبكة الفريدة الهاتف في تحديد أفضل شبكة بذكاء وتحقيق التبديل السلس والتسريع الذكي لقنوات 5 جي/واي فاي/واي فاي 2 لضمان تجارب إنترنت سريعة ومستقرة طوال الوقت.

تصميم أنيق وقوة مستدامة

يعتمد زي تي إي أكسون 30 تصميم الجسم الفائق النحافة بسمك 7.8 مم فقط ووزن 189 غراما. يتطابق هذا مع الإطار الضيق للغايةوالخصر المزدوج والتصميم الجمالي الانسيابي الديناميكي لتحقيق أن يكون مظهر الجهاز بالكامل رياديا، بما يتماشى مع الاتجاهات الجمالية الحالية.

تتميز منطقة الكاميرا الجديدة في الجزء الخلفي من الجهاز بتصميم “ليبل” الأيقوني من خلال إنتاج ملصق فريد لتقنية دمج الصور. الغلاف الخلفي مصنوع من مادة بوليمر مركبة ثلاثية الأبعاد مع نسيج متوهج على مستوى النانو متراكب. تأثيره الوهمي المجسم يمكن أن يجلب ضوءًا غنيًا وتغيرًا في الظل مع جمال مبهر للألوان. للجهاز الجديد طريقتان للألوان: أسود وأكوا، ليختار المستخدمون من بينهما، مما يمنحهم خيارًا فريدًا لمطابقة تفضيلاتهم.

يأتي جهاز هاتف زي تي إي أكسون 30مزودا كذلك ببطارية 4200 مللي أمبير في الساعة </278 و وشحن سريع بقدرة 55 واط.. نظام التبريد المثلج الثلاثي، الذي يتكون من لوح تبريد سائل كهربائي كبير، وهلام حراري عالي الطاقة، ومواد مركبة أساسها نحاس الغرافين، يمكن أن يضمن الأداء العالي المستمر.

في موجة الابتكار التكنولوجي، يواصل هاتف زي تي إي أكسون 30 الاستكشاف المستمر لتكنولوجيا الكاميرا تحت الشاشة. هذا التعبير الجديد لقوة المنتج سيأتي للمستهلكين بتجربة جديدة تفوق خيالهم. ستتم إضافة إصدارات الطراز ومعلومات الأسعار عند ورود التحديثات.

الإصدار العالمي الجديد سيأتي قريبا على موقع زي تي إي الرسمي .

عن شركة زي تي إي

شركة زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. ولقد التزمت الشركة بتزويد العملاء بابتكارات متكاملة وشاملة لتقديم التميز والقيمة مع تقارب قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تبيع شركة زد تي إي المُدرجة في بورصات هونغ كونغ وشنجن (تحت رمز الأسهم إتش: 0763. HK / A share stock code: 000063. SZ) ، وتطرح منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.