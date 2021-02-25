زي تي إي تطلق حلها الذكي لتنسيق شبكات الراديو

شنجن، الصين, 25 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، عن إطلاق حلها الذكي لتنسيق شبكات الراديو، الذي يستخدم محرك التنسيق الابتكاري الذكي المستند إلى الذكاء الاصطناعي لتمكين مشغلي شبكات الجوال من تحقيق القيمة الأعلى من شبكات الـ 5 جي.

باعتبارها بنية تحتية وتقنية أساسية للتحول الرقمي، تعمل 5 جي على تطوير الاقتصاد الرقمي إلى مستوى جديد: من الإنترنت إلى خارج الإنترنت، ومن الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن المنصة إلى النظام البيئي. مع تطور شبكات 5 جي لم تتمكن إستراتيجية المقاس الواحد للجميع للشبكات اللاسلكية التقليدية من تلبية الاحتياجات المتنوعة لخدمات الأعمال للمستهلك والأعمال للأعمال. للمساعدة في مواجهة هذا التحدي، أطلقت زي تي إي حلها الذكي لتنسيق شبكات الراديو، الذي يمكنه في وقت واحد وديناميكي تنسيق موارد الشبكة وفقًا لمتطلبات الخدمة والخبرة، وتنفيذ أفضل تجربة للمستخدم وتلبية متطلبات الصناعة بطريقة أكثر مرونة وفعالية لإطلاق العنان لكامل لإمكانات وقيمة شبكة 5 جي.

خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الحل لتنسيق شبكة الراديو، يتم تنفيذ تنسيق الموارد الذكي القائم على السيناريو بناءً على تنسيق المستخدم وتنسيق الشبكة. يعتمد تنسيق المستخدم على التعلم والتنبؤ بسلوك المستخدم وقدرة الخدمة، وتقييم القدرات الطرفية لتحقيق التنقل الدقيق. ينقل هذا المستخدمين إلى النظام والخلية بأقصر تأخير ممكن وأعلى كفاءة ممكنة، مما يتيح تقديم أفضل تجربة مستخدم لشبكات الـ 5 جي. من خلال نشر شبكات 5 جي متعددة الترددات، يمكن أن يحقق تنسيق الشبكة مزيدًا من عرض النطاق الترددي للطيف 5 جي أقصى ديناميكية دون التأثير على خدمات تنافسية موارد الـ 2 جي/3 جي/ 4 جي و5 جي مع التحويل الذكي للخدمة، ما يضمن استمرارية تجربة 5 جي للمستخدم.

وقال باي يانمين، نائب رئيس شركة زي تي إي: “لقد أدخلت زي تي إي قدرات التنسيق الذكي في الشبكات اللاسلكية للمرة الأولى. من منظور جميع نطاقات التردد وتقنيات الوصول إلى الراديو، تلتزم زي تي إي بتقديم أقوى قدرة شبكة ممكنة، وأفضل تصور للخدمة، وأفضل تجربة للمستخدم في أي وقت. نأمل أن تتحسن تجربة المستخدم وحيازة الحركة بنسبة 20٪ من خلال المرحلة الأولى من تنسيق المستخدم وتنسيق الشبكة، مما يسهل على مشغلي شبكات الجوال لبناء شبكة أكثر تنافسية وذكاء وتعاونية ذات عائد أعلى على الاستثمار لتحقيق عملية مستدامة قائمة على القيمة “.

مع بدء شبكات 5 جي في خدمة مجموعة واسعة من الصناعات، إلى جانب متطلبات تطبيقات الصناعة، سيتم تطوير تنسيق أكثر ذكاءً لخدمة أسواق الأعمال للمستهلك والأعمال للأعمال بشكل كامل. سيعمل الحل الذكي لتنسيق شبكة الراديو من زي تي إي على تسهيل عمل مشغلي شبكات الجوّال والشركاء في الداخل والخارج للإطلاق الكامل لقيمة شبكات 5 جي وتمكين آلاف الصناعات من الترقية بذكاء.

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