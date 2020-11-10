سانت كيتس ونيفيس تسمح الآن للأشقاء بوصفهم تابعين في طلبات الحصول على الجنسية عن طريق برنامج الاستثمار

لندن، 10 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلن اتحاد سانت كيتس ونيفيس في 6 نوفمبر عن تنفيذ إجراءات جديدة لطلبات الجنسية المقدمة إلى Citizenship by Investment Unit (وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار). جاء هذا الإعلان في شكل تعميم صادر عن الرئيس التنفيذي لوحدة الجنسية عن طريق الاستثمار للأشخاص المصرح لهم والمطورين ووكلاء التسويق الدوليين وغيرهم من أصحاب المصلحة في صناعة هجرة المستثمرين. وصرح أنه الإعلان سارٍ على الفور، وسوف تقبل وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس الأشقاء في جميع الطلبات الجديدة.

ولكي يكون المتقدم مؤهلًا للحصول على الجنسية، يمكن لأحد الأشقاء أن يكون إما أخًا أو أختًا لمقدم الطلب الرئيسي أو زوج أو زوجة مقدم أو مقدمة الطلب الرئيسي. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون الشقيق أيضًا غير متزوج، وليس له أطفال، ويبلغ من العمر 30 عامًا أو أقل، ويعتمد على مقدم الطلب الرئيسي للحصول على الدعم المالي.

ولكن ولسوء الحظ، لن يتمكن الشخص الذي تمت الموافقة عليه بالفعل للحصول على الجنسية من “إضافة” شقيق إلى طلبه / طلبها؛ ويُعد هذا تغيير يؤثر على الطلبات الجديدة فقط.

وقد علق السيد لس خان، الرئيس التنفيذي لوحدة الجنسية عن طريق الاستثمار: “من المهم التأكيد على أن هذه التغييرات لا تؤثر على الالتزام بالعناية الواجبة الصارمة التي يجب أن يخضع لها المتقدمون لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI)”. في إصدار 2020 من مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار، الذي نشرته مجلة إدارة الثروات المهنية التابعة لفاينانشيال تايمز (Financial Times’ PWM magazine)، حصلت سانت كيتس ونيفيس على الحد الأقصى من درجات عمليات العناية الواجبة. وفي الواقع، يظل التزام سانت كيتس ونيفيس بفحص المتقدمين رفيع المستوى أقوى من أي وقت مضى.

وقد صرح بول سينغ، مدير سي إس جلوبال بارتنرز (CS Global Partners)، وهي شركة استشارات قانونية وتسويق مقرها لندن: “تتفهم بلدان الكاريبي مثل سانت كيتس ونيفيس أهمية العائلة عندما يتعلق الأمر بالجنسية الثانية. فالناس يريدون الأمن، لكنهم يريدون ذلك لعائلاتهم على مستوى أشمل أيضًا”.

يعد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس الأقدم في العالم وواحدًا من أنجح البرامج في هذه الصناعة. كما أن الجنسية الثانية في الدولة ذات الجزيرتين هي حل ممتاز للعائلات الكبيرة لاكتساب القدرة على التنقل وتأمين مستقبلهم وبناء إرثهم. الطريق الأسرع والأكثر مباشرة للحصول على الجنسية الثانية في سانت كيتس ونيفيس هو Sustainable Growth Fund الذي يقدم حاليًا للمتقدمين limited-time offer. كما تحتاج العائلات التي يصل عدد أفرادها إلى أربعة (باستثناء الأشقاء) الذين يختارون أن يصبحوا مواطنين إلى استثمار 150,000 دولار أمريكي فقط بدلاً من 195,000 دولار وذلك حتى 15 يناير 2021.

ويستطيع المتقدمون الناجحون الذين يتقدمون بعد ذلك للحصول على جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس ويحصلون عليه الوصول إلى ما يقرب من 160 وجهة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول، وذلك بفضل الجهود الدبلوماسية لوزير الشؤون الخارجية مارك برانتلي.

للتواصل: pr@csglobalpartners.com، www.csglobalpartners.com