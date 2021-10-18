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Press Release

سانت كيتس ونيفيس توسع نطاق السفر دون تأشيرة إلى فلسطين، وتسجيل الاتفاقية الدبلوماسية الرابعة في أقل من أربعة أسابيع

 |  Oct 18, 2021

 لندن, 18 أكتوبر2021 /PRNewswire/ — عمل كل من معالي رئيس وزراء دولة نيفيس ووزير خارجية سانت كيتس ونيفيس مارك برانتلي بنشاط على بناء العلاقات الدولية خلال الشهر الماضي. خلال إحياء الذكرى السنوية الـ 60 لحركة عدم الانحياز في صربيا هذا الأسبوع، وقّع الوزير برانتلي اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع فلسطين. فلسطين هي رابع دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع سانت كيتس ونيفيس بعد بوركينا فاسو، الغابون، و مصر في الأسابيع الأربعة الماضية.

Foreign Minister Riad Maliki of the State of Palestine and Foreign Affairs Mark Brantley of St Kitts and Nevis signed a visa-free waiver agreement at the 60th anniversary of the Non-Aligned Movement in Serbia this week

كتب معالى الوزير برانتلي على Instagram: “يوم تاريخي لسانت كيتس ونيفيس حيث نوقع [أ] اتفاقية متبادلة للإعفاء من التأشيرة مع معالي رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين تسمح بالسفر بدون تأشيرة بين شعبينا. تواصل دولة سانت كيتس ونيفيس توسيع بصمتها الدبلوماسية على مستوى العالم”.

تسمح الإعفاءات دون تأشيرة بالسفر بدون قيود لمواطني الدول التي وقعت على الاتفاقية. هذا يعني أن تأشيرة الدخول ليست مطلوبة لمواطني أي من البلدين قبل دخول البلد الذي يتم توقيع الصفقة فيه. يمتد هذا الامتياز أيضًا إلى الأفراد الذين حصلوا على الجنسية من خلال الوسائل الاقتصادية، مثل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار من سانت كيتس ونيفيس (CBI). منذ عام 1984، دعا البرنامج الرعايا الأجانب في جميع أنحاء العالم ليصبحوا مواطنين في سانت كيتس ونيفيس بعد اجتياز اختبارات العناية الواجبة والاستثمار في اقتصاد البلاد.

تسمح دولة فلسطين، وهي أحدث إضافة إلى قائمة سانت كيتس ونيفيس المتزايدة من عروض السفر بدون تأشيرة، لمواطنيها بالدخول إلى ما يقرب من 35 وجهة. ومع ذلك، مع وجود ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون على متنها بسبب عدم الاستقرار السياسي، يواجه الكثيرون صعوبة في السفر دوليًا أو حتى العودة إلى وطنهم. من خلال هذه الاتفاقية “التاريخية”، يمكن للشتات الفلسطيني ورجال الأعمال الذين اختاروا المشاركة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس السفر بشكل عام بدون تأشيرة ليس فقط إلى فلسطين ولكن إلى ما يقرب من 160 دولة ومنطقة، بما في ذلك مراكز التعليم والأعمال المركزية.

يعد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس أحد أكثر الخيارات شيوعًا للحصول على الجنسية الثانية في الشرق الأوسط نظرًا لعلاقته الموسعة بالمعالين الذي يعزز لم شمل الأسرة. كما أنه يتمتع بسمعة طيبة باعتباره برنامج “بلاتيني قياسي” في مجال هجرة الاستثمار. عادةً ما يكتسب المتقدمون الناجحون لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس الفرصة لتنمية شبكتهم التجارية وتأمين مستقبلهم، مع العلم أن جنسيتهم الجديدة يمكن أن تمكنهم من إرث من خلال انتقالهم إلى الأجيال.

يمكن للمستثمرين الآن الاستفادة من عرض محدود الوقت ممتد حتى 31 ديسمبر 2021. بموجب العرض، يمكن للعائلات التي يصل عدد أفرادها إلى أربعة أفراد الحصول على الجنسية من خلال المساهمة بمبلغ 150,000 دولار أمريكي في البرنامج Sustainable Growth Fund (صندوق النمو المستدام) بدلاً من مبلغ 195,000 دولار أمريكي الذي تم تطبيقه سابقًا على أسرة نموذجية مكونة من أربعة أفراد.

pr@csglobalpartners.com ، www.csglobalpartners.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1661904/Dominica_Palestine.jpg

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