‫”سايفر كابيتال” تطلق صندوقها الاستثماري بقيمة 100 مليون دولار

يركز الصندوق الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له على مشروعات العملات والأصول الرقمية والبلوكتشين، مع اهتمام خاص بالمشاريع في مجال التمويل اللامركزي والألعاب الرقمية “العب لتربح” والميتافيرس.

– تمويل أولي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في مشروعات البلوكتشين والعملات الرقمية وغيرها من مشروعات الأصول الرقمية.

– تهدف سايفر كابيتال إلى التعاون مع النظام الإيكولوجي للبلوكتشين والمساهمة في نموه، بما في ذلك المبتكرين أصحاب الرؤية والمواهب المتميزة وغيرهم من شركاء رأس المال الاستثماري لإنشاء مجتمع شامل والمساهمة في نمو البيئة الحاضنة ككل.

– تطلق سايفر كابيتال مركزها للأصول والعملات الرقمية والبلوكتشين بمساحة 10000 قدم مربع في جميرا بيتش ريزيدنس دبي في الأشهر القليلة المقبل.

– تؤمن سايفر كابيتال إيمانًا راسخًا باستطاعتها أن تحدث فرقًا كبيرًا في المشاريع التي تعمل معها وفي مجتمع البلوكتشين ككل.

دبي الامارات العربية المتحدة, 23 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ —

أعلنت شركة “سايفر كابيتال– Cypher Capital “، وهي شركة خاصة لرأس المال الاستثماري مركزها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن إطلاق أحد أكبر صناديق الاستثمار الأولية في المنطقة. سيركز الصندوق البالغة قيمته 100 مليون دولار أمريكي، على الاستثمارات في مشاريع قائمة على تقنية البلوكتشين، الأصول الرقمية والمشاريع المتميزة ذات الصلة.

أعرب بيجان علي زاده، المؤسس والشريك العام في شركة سايفر كابيتال عن فخره بإطلاق صندوق التمويل الابتدائي للاستثمار في العملات والأصول الرقمية، وتقنيات البلوكتشين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. ويعتبر علي زاده من الشخصيات القيادية في مجال الاستثمار في العملات الرقمية والبلوكتشين حيث ساهم واستثمر في أكثر من 60 مشروعاً ولديه سجلاً حافلاً في قيادة وتبنّي تكنولوجيا البلوكتشين والأصول الرقمية.

وأضاف علي زاده: “يعكس هذا الصندوق رؤيتنا بأن نصبح شريكاً عالمياً رائداً للمشاريع القائمة على تقنيات البلوكتشين، العملات والأصول الرقمية. سوف نتعاون بشكل وثيق مع مشاريع محفظتنا الاستثمارية، ونمكّنها من الوصول إلى شبكتنا الواسعة والاستفادة من خبراتنا. كما سنعمل جنبا إلى جنب مع صناديق استثمار وشركات رأس المال الجريء أخرى للإستثمار في مشاريع مبتكرة تعمل في مجال البلوكتشين والأصول الرقمية.”

ستتبع سايفر كابيتال نهجاً ريادياً لبناء محفظتها الاستثمارية وستركز على التمويل الأولي، ولكنها قد تتملك حصصاً في شراكة محدودة أو تساهم كشريك عام في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

وكبداية، استثمرت سايفر كابيتال 1.5 مليون دولار في صندوق استثمار ” Crypto Oasis Sentio “، مما يجسد إيمانها بأهمية التعاون مع صناديق رأس المال الاستثماري الأخرى لبناء البيئة المناسبة لتقنيات البلوكتشين. وعلق علي زاده “نهدف للتعاون مع جميع الطامحين لتطوير البيئة الحاضنة لتقنيات البلوكتشين عبر العمل مع المبتكرين الرؤيويين وأصحاب المواهب المتميزة وصناديق رأس المال الاستثماري الشريكة لإنشاء بيئة متكاملة تعمل بدورها على تعزيز النظام البيئي لتقنيات البلوكتشين.”

ويضع بيجان علي زادة نصب عينيه جعل سايفر كابيتال شركة رائدة في المجال من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع قادة القطاع الآخرين والمبتكرين والأشخاص ذوي الرؤية.

إلى ذلك، تخطط “سايفر كابيتال” لاعتماد نهج قوي عندما يتعلق الأمر بتوجيه المشاريع وتجهيز أصحاب المشاريع بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. وتقوم الشركة حالياً ببناء مركز البلوكتشين والأصول الرقمية، والمركز الذي تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع في “جميرا بيتش ريزيدنس دبي” سيصبح جاهزاً في شهر أغسطس من العام الجاري، ليستقبل رجال الأعمال والمستثمرين، أصحاب المشاريع والشركات الناشئة، وسوف يكون “المكان الأمثل” للتواصل واللقاء والمشورة كما سيتيح وصولا حصرياً للأعضاء والمستثمرين.

من جهته، قال الشريك الإداري لـ “سايفر كابيتال” “فينيت بودكي“: “لدينا المعرفة والخبرة اللازمة لتوجيه المشاريع وأصحاب المشاريع وتزويدهم بمفاتيح النجاح. ونحن في الوقت الحالي مهتمون بشكل خاص بمشاريع التمويل اللامركزي ( DeFi )، والألعاب الرقمية “العب لتربح” (GameFi – Play2earn) والميتافيرس، ولكننا نبحث دوما عن مشاريع إبداعية تجديدية في نطاق تكنولوجيا البلوكتشين”.

ووفقا لبيانات كرانش بايس Crunchbase ، فإن التمويل الاستثماري، التمويل ما قبل التأسيس، التمويل الابتدائي، وجميع الجولات الاستثمارية في العملات الرقمية بلغت 3.4 مليار دولار خلال أول شهرين من العام 2022، هذا وكشف تقرير PWC أن 34 مليار دولار قد تم استثمارها في مشاريع العملات الرقمية خلال العام 2021.

يمتلك “بيجان علي زاده” سجلّا حافلاً بالاستثمار الناجحة في مشاريع العملات الرقمية والبلوكتشين. منها ACDX ، وهي منصة تداول مشتقات العملات الرقمية من الجيل الثاني. The Graph وهو بروتوكول فهرسة للاستعلام عن الشبكات التي توفر واجهات برمجة التطبيقات ( APIs )، Near Protocol وهي منصة مفتوحة المصدر تعمل على تسريع تطوير التطبيقات اللامركزية. Skale وهي منصّة web3 مفتوحة المصدر تهدف إلى توفير السرعة وقابلية التهيئة لشبكات البلوكتشين و CasperLabs ، والتي توفر حلولاً للمؤسسات على Casper. و هي بلوكتشين مفتوحة المصدر محسّنة للمؤسسات والمطورين.

كما تعمل شركة “سايفر كابيتال” بدأب لضمان أن تكون تقنية البلوكتشين صديقة للبيئة وصناعة مستدامة. وهي تعمل عن قرب مع One Tree Planted وهي منظمة خيرية مهمتها المساعدة في إعادة التشجير على مستوى العالم والتعويض عن الانبعاثات الكربونية، وبناء كوكب أكثر اخضرارا.

يؤكد علي زاده “نحن أقوى كمجموعة من كل على حدا. معا يمكننا إحداث فرق. هذا هو السبب في أن سايفر كابيتال لا تبني نجاحها فحسب، بل تتطلع إلى مساعدة الآخرين على المضي قدمًا في ذلك، وتنقل المعرفة إلى المجتمع وتقوم بالشراكة مع قادة القطاع بالعمل على إحداث فرق كبير وتمكين مجتمع البلوكتشين.”يعمل فريق الاستثمار في شركة سايفر كابيتال على مدار الساعة لتبني أفضل المشاريع في فضاء العملات الرقمية والبلوكتشين للعمل معها، وهذا ما تم بالفعل خلال الفترة الماضية في العديد من المشاريع.

حول سايفر كابيتال:

سايفر كابيتال ، هي شركة رأس مال مغامر متجذرة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكنها تستهدف مشاريع العملات الرقمية والبلوكشين والأصول الرقمية من جميع أنحاء العالم. تتخذ سايفر كابيتال نهجًا شاملاً في إنشاء نظام بيئي يمكن فيه للمشاريع ذات الصلة بالعملات الرقمية والبلوكتشين والأصول الرقمية أن تنمو وتزدهر في ظل التوجيه والإرشاد والعلاقات التي توفرها سايفر كابيتال.

لمزيد من المعلومات، الرجاء عدم التردد بالتواصل مع:

Cypher Capital: suzana@cyphercapital.com

Unlock Communications: suzan@unlock-bc.com

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