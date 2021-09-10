سبأ فون تختار حلول البرمجيات السجابية كخدمة (نظام دعم الفواتير)، (نظام دعم التشغيل) من أجل تحولها الرقمي

– ابدأ التشغيل في أقل من 90 يومًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 سبتمبر / أيلول 2021 PRNewswirehttps://www.stl.tech/ أعلنت STL (NSE:STLTECH)

الشركة الرائدة في مجال دمج الشبكات الرقمية عن شراكة مع سبأ فون للتحول من أنظمة دفع الفواتير التقليدية إلى نظام دعم دفع الفواتير القائمة على البرمجيات السحابة الأصلية كخدمة، وحل نظام دعم التشغيل. ستشمل الصفقة التي تستمر لمدة 5 أعوام تقديم ودعم STL لحلول جديدة، ومتقاربة، وشحن، وإعداد فواتير، وإدارة علاقة عملاء يتم تعميمها في البنية التحتية السحابية العامة. تعكس الصفقة التزام STL نحو توسيع الأعمال في الشرق الأوسط، ومنطقة أفريقيا

سبأ فون شركة اتصالات رائدة في اليمن. وبسبب الوضع السياسي الجغرافي المستمر، تواجه سبأ فون العديد من التحديات التجارية مثل إدارة الإيرادات النهائية لعمليات العملاء الكاملة بسبب القيود المتأصلة في عملية الشحن القديمة، وتقدمSTL من خلال خبرتها في حلول نظام دعم إعداد الفواتير السحابي الأصلي، إلى جانب امتلاكها ل Microsoft Azure حلا متقاربًا لأتمتة الشحن وإعداد الفواتير وإدارة علاقات العملاء عبر الإنترنت، أو على أرض الواقع ومن خلال حلولها المتكاملة، تعالج STL مشكلات التزويد والوساطة، وبالتالي التخفيف من التحديات التشغيلية. وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للحل لأول مرة في أقل من 90 يوما من بدء المشروع،

وتعليقًا على الشراكة قال فهد العريقي، الرئيس التنفيذي لشركة سبأ فون: “يسعدنا انضمام STL كشريك موثوق به، تتمتع STL بسنوات من الخبرة في حل مشكلات مشغلي الاتصالات، إلى جانب ريادتها في دفع التحول الرقمي في المنطقة، ونثق في أن حزمة برمجيات شبكة STL المدمجة مع أحدث التقنيات الموجهة للتطوير والإنجاز ستضيف قيمة هائلة في رحلة تقدمنا”

وفي معرض حديث عن الصفقة قال سايكات ميترا، مدير العمليات- برامج الشبكة، STL: “يسعدنا التعاون مع سبأ فون لتقديم منصة سحابية أصلية متقاربة لخدمات الشحن، وإعداد الفواتير، وإدارة علاقات العملاء من خلال بنية تحتيى سحابية، سيعزز هذا الحل البرمجي المتكامل من عروض سبأ فون خلال دفع رحلة الشركة نحو ‘نموذج “كخدمة.”

نبذة عن شركة STL – ستيرلايت تكنولوجيز ليتمد:

شركة تكامل رائدة في مجال صناعة الشبكات الرقمية، تساعد شركات الاتصالات، والشركات السحابية، وشبكات المواطنين والمؤسسات الضخمة على تقديم تجارب معززة إلى عملائها، قراءة المزيد: , Contact us .

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