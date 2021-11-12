ستيرلايت تكنولوجيز ليتمد توسع أعمالها بالبرمجيات في إفريقيا وتعقد شراكة مع ليمبوبو كونيكسيون

جوهانسبرج، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني – /PRNewswire/ 2021 أعلنت شركة ستيرلايت تكنولوجيز ليتمد (STL) (NSE: STLTECH)، الشركة الرائدة في صناعة تكامل الشبكات الرقمية، عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة ليمبوبو كونيكسيون (Limpopo Connexion)، وهي شركة تابعة لوكالة ليمبوبو للتنمية الاقتصادية (Limpopo Economic Development Agency) والتي تقدم خدمات اتصالات النطاق العريض ذات المستوى العالمي للهيئات والمؤسسات الحكومية في جنوب إفريقيا.

بينما العالم على شفير خلخلة رقمية هائلة، هناك العديد من المناطق التي لا يزال أغلب سكانها بلا اتصال ولا يستفيدون من التقنيات الرقمية بعد. على سبيل المثال، يوجد في جنوب إفريقيا قرابة 21 مليونًا ما زالوا غير متصلين من إجمالي 60 مليون نسمة.[1] يقوم مقدمو الخدمات مثل ليمبوبو الآن بنشر شبكات النطاق العريض باستخدام الألياف في المنطقة لدعم النمو الاقتصادي الرقمي في جميع أنحاء القارة. نظرًا لأن ليمبوبو تبني البنية التحتية للشبكة لتمكين هذا التحول الرقمي، فإنها ستحتاج أيضًا إلى تحويل أدوات إدارة الشبكة الخاصة بها، وفي ظل هذا التعاون، ستوفر ستيرلايت تكنولوجيز ليتمد منصة نظام دعم الأعمال/ العمليات (BSS/OSS) شاملة، ومغلفة بالكامل، ومتقاربة على نطاق الويب إلى ليمبوبو كونيكسيون.

تتيح منصة BSS/OSS الرقمية من ستيرلايت تكنولوجيز ليتمد للعملاء الوصول إلى منظومة بنائية شاملة سحابية أصلية لتطوير التطبيقات ونظام إدارة سحابي هجين. سيتيح ذلك لشركة ليمبوبو إطلاق الخدمات الرقمية والتطبيقات الجاهزة للمستقبل مثل التعليم الإلكتروني والتطبيب عن بعد والحوكمة الإلكترونية، وهو ما سيغير حياة مليارات الأشخاص في المنطقة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرَّح بالدوين راماسوبان، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة ليمبوبو كونيكسيون، قائلًا: “تمهد ليمبوبو الطريق للشمول الرقمي في إفريقيا من خلال الخدمات والتطبيقات الرقمية من الجيل التالي. ونحن مسرورون للغاية أن نتعاون مع ستيرلايت تكنولوجيز ليتمد من أجل حلول منصة BSS/OSS المتقدمة لديهم، والتي سنستفيد منها لتنمية أعمالنا وقدراتنا وزيادة القدرة التنافسية وتقديم تجربة رقمية رائعة لعملائنا”.

وفي معرض حديث عن هذا التعاون قال سايكات ميترا، مدير العمليات- برامج الشبكة، لدى ستيرلايت تكنولوجيز ليتمد: “نحن متحمسون للغاية لتقديم الدعم إلى شركة ليمبوبو في رحلتهم إلى التحول الرقمي. ستمنحهم هذه المنصة المتقاربة على نطاق الويب المرونة لبناء تطبيقات متقدمة. وسيمنحهم هذا الحل المصمم للتحجيم والسرعة أفضلية تنافسية لإطلاق الخدمات الرقمية وإنشاء تطبيقات ذكية وجاهزة للمستقبل”.

نبذة عن شركة ستيرلايت تكنولوجيز المحدودة:

شركة تكامل رائدة في مجال صناعة الشبكات الرقمية، تساعد شركات الاتصالات، والشركات السحابية، وشبكات المواطنين والمؤسسات الضخمة على تقديم تجارب معززة إلى عملائها. قراءة المزيد , تواصل معنا .

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[1] https://datareportal.com/reports/digital-2021-south-africa

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1684290/STL__Limpopo.jpg