سفيرا، شركة المحافظ التابعة لشركة هايلاندر بارتنرز، تستحوذ على علامة المنتجات الفاخرة الأيقونية براتيسي

دالاس، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سفيرا فاين ليننز، وهي ماركة تجارية بارزة للبياضات الفاخرة ومنتجات أسلوب الحياة المنزلية التي تعود إلى العام 1891 في إيطاليا تابعة لشركة هايلاندر بارتنرز، عن الاستحواذ على شركة براتيسي. براتيسي هي ماركة بياضات إيطالية فاخرة للغاية تشتهر بتصميمات الأزهار المتقنة والابتكار والجودة الفائقة والعلامة التجارية المعترف بها عالميًا لأكثر من قرن من الزمن، ويعود تاريخها إلى تأسيسها في العام 1906.

تعتزم سفيرا في البداية إعادة طرح علامة براتيسي التجارية في السوق من خلال قنوات بيع دولية حيث حافظت العلامة التجارية تقليديًا على حضور كبير، ومن خلال موقع براتيسي الذي تم تطويره حديثًا من أجل إعادة تأسيس اتصالها بسرعة بقاعدة عملائها المتميزة. تتضمن محفظة منتجات سفيرا اليوم أكثر من عشر فئات مختلفة بما في ذلك؛ بياضات السرير والحمام والطاولة والاكسسوارات الزخرفية. تشتهر العلامة التجارية سفيرا بحرفها الإيطالية الراقية وبإمدادها بالألياف الطبيعية الممتازة من أهم الموارد العالمية لغزل ونسج سلعها الفاخرة. تاريخياً، اتبعت براتيسي هذه المبادئ نفسها وستستفيد العلامات التجارية المدمجة من هذه الممارسات لتوسيع كلا العلامتين التجاريتين في المستقبل.

وقالت ميشيل كلاين، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ سفيرا، التي ستواصل قيادة كلتا العلامتين التجاريتين، “نحن سعداء بالفرصة الفريدة للجمع بين علامتين تجاريتين إيطاليتين فاخرتين معًا لإنشاء شركة رائدة في مجال البياضات الفاخرة وأسلوب الحياة المنزلي. ستضيف براتيسي جمالية مميزة إلى عروض منتجاتنا، وتوسع نطاق وصولنا دوليًا وتوسع قاعدة عملائنا.”

وأضاف جيف إل هال، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هايلاندر: “نحن متحمسون جدًا لأن نكون المشرفين على علامتين تجاريتين إيطاليتين فاخرتين في فئة المفروشات والمنزل. ونعتقد أن مجموعة سفيرا وبراتيسي لديها القدرة على أن تصبح العلامة التجارية البارزة المزودة للبياضات الفاخرة جدا على مستوى العالم. نتطلع إلى الاستمرار في تنفيذ النهج الاستثماري الانتقائي “الشراء والبناء” وإيجاد فرص اندماج واستحواذ تكميلية لهذا العمل في فئة السلع الفاخرة.”

وعلق مارك بلانشات، الشريك في هايلاندر ورئيس مجلس إدارة سفيرا، قائلاً: “إن عملية الاستحواذ على براتيسي تؤكد تركيز هايلاندر على إستراتيجية منصة العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة، مما يمثل فرصة لنا للحصول على علامة تجارية فاخرة راسخة ونادرة مع متابعة مستهلكها المخلص نظرًا لعروضها العالية التميز وجودتها الفائقة. نعتقد أن تصميمات وأنماط ومظهر منتجات سفيرا وبراتيسي فريدة تمامًا وتجذب قاعدتين فريدتين من العملاء. هناك فرص نمو هائلة في إعادة تقديم علامة براتيسي التجارية إلى السوق، وستخلق الإضافة زخمًا إيجابيًا لـ كل من براتيسي وسفيرا، وخاصة على الصعيد الدولي “.

نبذة عن سفيرا

سفيرا هي علامة تجارية إيطالية فاخرة في منتجات أسلوب الحياة، تأسست في العام 1891 من قبل مؤسسها جينارو سفيرا، الذي أنشأ العلامة التجارية بروحية تكريس نفسه للبراعة الفنية والخياطة الممتازة. حتى يومنا هذا، تطورت سفيرا لتشمل كل رفاهية المنتجات الفاخرة للمنزل، باستخدام حرفية عريقة مع تصميم مبتكر دائمًا. تشمل مجموعات سفيرا المشهود لها، من بين أمور أخرى، Milos، أول فراش أصلي مكون من 1000 خيط، و Giza 45 المعروف بالكتان الشديد المتانة التي لا مثيل لها والراحة الرائعة، ومفارش المائدة فيستيفال يوروبيان بـ 101 لون غزير، ومترفات غرف الاستحمام التي تشمل منتجات على شاكلة منتجات المنتجعات، Aura، ومنتجات البساطة الكلاسيكية Belloو Canedo المعاصرة. في الآونة الأخيرة، وسعت العلامة التجارية فئاتها لتشمل المراتب وإكسسوارات الطاولة والهدايا المنزلية والديكور. توجد منتجات سفيرا في المتاجر الكبرى بما في ذلك بيرغدورف غودمان، بلومنغديلز، ونيمان ماركوس، وأكثر من 700 متجر منزلي فاخر متخصص في جميع أنحاء أميركا الشمالية، وبعض أفخم الفنادق والمنتجعات البوتيك في العالم، ومؤخراً في متجر هارودز ذي الشهرة العالمية في لندن. لمزيد من المعلومات عن سفيرا، يرجى زيارة www.sferra.com.

نبذة عن هايلاندر بارتنرز

هايلاندر بارتنرز أل بي هي شركة استثمارية خاصة مقرها دالاس ولديها أكثر من 2.0 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. تركز الشركة على القيام باستثمارات في الأعمال التجارية في الصناعات المستهدفة التي يتمتع فيها مديرو الشركة بخبرة تشغيل واستثمار كبيرة، بما في ذلك التصنيع الأساسي، والمواد الغذائية، والمواد الكيميائية، ومواد البناء، والمنتجات الاستهلاكية، وغيرها. تستخدم هايلاندر بارتنرز نهج استثمار “الشراء والبناء”، مما يخلق قيمة من خلال مساعدة الشركات على النمو عضوياً ومن خلال عمليات الاستحواذ. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.highlander-partners.com

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