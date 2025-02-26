Arabic Press Release

‫سهم كابيتال وشركة اِدّخار تعلنان عن شراكة استراتيجية لرفع مستوى الثقافة المالية وحلول الاستثمار في ملتقى الأسواق المالية بالرياض 2025.

iadminComments Off on ‫سهم كابيتال وشركة اِدّخار تعلنان عن شراكة استراتيجية لرفع مستوى الثقافة المالية وحلول الاستثمار في ملتقى الأسواق المالية بالرياض 2025.

الرياض، المملكة العربية السعودية 26 –  Media OutReach Newswire – فبراير 2025 – الرياض، [التاريخ] – في خطوة هامة لتعزيز الثقافة المالية وتزويد الموظفين بأدوات مالية ذكية، وقّعت شركة سهم كابيتال، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية (رقم الترخيص 22251-25)، مذكرة تفاهم مع شركة اِدّخار، المنصة الرقمية الرائدة في مجال ادخار الشركات، وقد تم توقيع الاتفاقية رسمياً خلال فعاليات ملتقى الأسواق المالية بالرياض 2025 الذي يُعدّ منصة مالية عالمية بارزة تربطُ بين أهم الأسواق المالية على مستوى العالم.

شركتا سهم كابيتال واِدّخار تعلنان عن شراكة استراتيجية لرفع مستوى الثقافة المالية وحلول الاستثمار في ملتقى الأسواق المالية بالرياض 2025.

هذا التعاون يُتيح اندماج سلس بين خبرة سهم كابيتال الواسعة في مجال الأسواق المالية وحلول الادخار المبتكرة التي تقدمها شركة اِدّخار، لتقديم نظام شامل تتحقق من خلاله الرفاهية المالية للموظفين، يهدف هذا التعاون إلى غرس عادات ادخارية مستدامة وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار الاستراتيجي، مما يمكّن الموظفين من بناء مُستقبل مالي آمن ومُستقر على المدى الطويل.

قال ستيفن تشو، رئيس مجلس إدارة سهم كابيتال: “نؤمن في سهم كابيتال بأن التعليم هو أساس التمكين المالي”. وأضاف: “من خلال هذه الشراكة، شركة اِدّخار سوف تسهّل عملية الادخار لجميع الموظفين، بينما تتولى سهم كابيتال تقديم الحلول الاستثمارية المناسبة لتنمية تلك المدخرات وتأمينها للمستقبل”.

بموجب مذكرة التفاهم، سيحصل الموظفون على حلول استثمارية مُصمّمة خصيصاً لتتناسب مع مستوى تحملهم للمخاطر، بالإضافة إلى أدوات عملية لتطوير عادات ادخار مستدامة، وتُؤكد الشركتان التزامهما المُشترك بتعزيز الثقافة المالية وتزويد الموظفين بالموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي وتنمية الثروة على المدى الطويل.

قال د. عدنان الخياري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اِدّخار: “لا شك أن الثقافة المالية تُشكّل الركيزة الأساسية لبناء الثروة على المدى الطويل” وأضاف: “من خلال توحيد الجهود مع سهم كابيتال، نُتيح للموظفين فرصةً لتجاوز مرحلة الادخار التقليدية، ونُزودهم بالأدوات والمعرفة اللازمة والوصول إلى فرص استثمارية تحقق لهم النمو المالي.”

معًا تقوم شركتا سهم كابيتال واِدّخار بإعادة تعريف مفهوم الرفاهية المالية، وتزودان الموظفين بالمعرفة والموارد التي يحتاجونها لتحقيق الاستقرار المالي والأمان والازدهار المستدام.

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نبذة عن “سهم كابيتال”:

سهم كابيتال شركة مالية مسجلة في الرياض، حصلت على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، تشمل التعامل، المشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25).

وتُعد سهم كابيتال أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية تحصل على كافة التراخيص من هيئة السوق المالية، لتصبح بذلك العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية، تعتمد الشركة على تقنياتها المتقدمة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية متكاملة وفعالة، تضمن تلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق أقصى استفادة لهم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.sahmcapital.com/ar-sa

نبذة عن “اِدّخار”:

شركة اِدّخار هي منصة رقمية بين الشركات تُتيح للموظفين تخصيص جزء محدد من رواتبهم تلقائيًا في حسابات ادخارية مُخصّصة، من خلال شراكتها مع الشركات، تُسهّل عملية الادخار بشكل كبير عبر التكامل المباشر مع أنظمة الرواتب، مما يُوفّر للموظفين تجربة ادخارية آمنة ومُريحة.

كما تُقدّم خيارات استثمارية مُصمّمة خصيصًا لتتناسب مع مستوى تحمل كل موظف للمخاطر، متيحه لهم فرصة تنمية مدخراتهم من خلال فرص استثمارية مُنتقاة بعناية. وتسعى من خلال ذلك إلى تحقيق الاستقرار المالي وتنمية الثروة على المدى الطويل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.eddekhar.com/ar

iadmin

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Arabic Press Release

‫سهم كابيتال وشركة اِدّخار تعلنان عن شراكة استراتيجية لرفع مستوى الثقافة المالية وحلول الاستثمار في ملتقى الأسواق المالية بالرياض 2025.

iadminComments Off on ‫سهم كابيتال وشركة اِدّخار تعلنان عن شراكة استراتيجية لرفع مستوى الثقافة المالية وحلول الاستثمار في ملتقى الأسواق المالية بالرياض 2025.

الرياض، المملكة العربية السعودية 26 –  Media OutReach Newswire – فبراير 2025 – الرياض، [التاريخ] – في خطوة هامة لتعزيز الثقافة المالية وتزويد الموظفين بأدوات مالية ذكية، وقّعت شركة سهم كابيتال، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية (رقم الترخيص 22251-25)، مذكرة تفاهم مع شركة اِدّخار، المنصة الرقمية الرائدة في مجال ادخار الشركات، وقد تم توقيع الاتفاقية رسمياً خلال فعاليات ملتقى الأسواق المالية بالرياض 2025 الذي يُعدّ منصة مالية عالمية بارزة تربطُ بين أهم الأسواق المالية على مستوى العالم.

شركتا سهم كابيتال واِدّخار تعلنان عن شراكة استراتيجية لرفع مستوى الثقافة المالية وحلول الاستثمار في ملتقى الأسواق المالية بالرياض 2025.

هذا التعاون يُتيح اندماج سلس بين خبرة سهم كابيتال الواسعة في مجال الأسواق المالية وحلول الادخار المبتكرة التي تقدمها شركة اِدّخار، لتقديم نظام شامل تتحقق من خلاله الرفاهية المالية للموظفين، يهدف هذا التعاون إلى غرس عادات ادخارية مستدامة وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار الاستراتيجي، مما يمكّن الموظفين من بناء مُستقبل مالي آمن ومُستقر على المدى الطويل.

قال ستيفن تشو، رئيس مجلس إدارة سهم كابيتال: “نؤمن في سهم كابيتال بأن التعليم هو أساس التمكين المالي”. وأضاف: “من خلال هذه الشراكة، شركة اِدّخار سوف تسهّل عملية الادخار لجميع الموظفين، بينما تتولى سهم كابيتال تقديم الحلول الاستثمارية المناسبة لتنمية تلك المدخرات وتأمينها للمستقبل”.

بموجب مذكرة التفاهم، سيحصل الموظفون على حلول استثمارية مُصمّمة خصيصاً لتتناسب مع مستوى تحملهم للمخاطر، بالإضافة إلى أدوات عملية لتطوير عادات ادخار مستدامة، وتُؤكد الشركتان التزامهما المُشترك بتعزيز الثقافة المالية وتزويد الموظفين بالموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي وتنمية الثروة على المدى الطويل.

قال د. عدنان الخياري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اِدّخار: “لا شك أن الثقافة المالية تُشكّل الركيزة الأساسية لبناء الثروة على المدى الطويل” وأضاف: “من خلال توحيد الجهود مع سهم كابيتال، نُتيح للموظفين فرصةً لتجاوز مرحلة الادخار التقليدية، ونُزودهم بالأدوات والمعرفة اللازمة والوصول إلى فرص استثمارية تحقق لهم النمو المالي.”

معًا تقوم شركتا سهم كابيتال واِدّخار بإعادة تعريف مفهوم الرفاهية المالية، وتزودان الموظفين بالمعرفة والموارد التي يحتاجونها لتحقيق الاستقرار المالي والأمان والازدهار المستدام.

https://www.linkedin.com/company/sahm-capital/posts/?feedView=all
https://x.com/Sahm_Capital
https://www.facebook.com/sahmcapital1

نبذة عن “سهم كابيتال”:

سهم كابيتال شركة مالية مسجلة في الرياض، حصلت على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، تشمل التعامل، المشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25).

وتُعد سهم كابيتال أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية تحصل على كافة التراخيص من هيئة السوق المالية، لتصبح بذلك العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية، تعتمد الشركة على تقنياتها المتقدمة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية متكاملة وفعالة، تضمن تلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق أقصى استفادة لهم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.sahmcapital.com/ar-sa

نبذة عن “اِدّخار”:

شركة اِدّخار هي منصة رقمية بين الشركات تُتيح للموظفين تخصيص جزء محدد من رواتبهم تلقائيًا في حسابات ادخارية مُخصّصة، من خلال شراكتها مع الشركات، تُسهّل عملية الادخار بشكل كبير عبر التكامل المباشر مع أنظمة الرواتب، مما يُوفّر للموظفين تجربة ادخارية آمنة ومُريحة.

كما تُقدّم خيارات استثمارية مُصمّمة خصيصًا لتتناسب مع مستوى تحمل كل موظف للمخاطر، متيحه لهم فرصة تنمية مدخراتهم من خلال فرص استثمارية مُنتقاة بعناية. وتسعى من خلال ذلك إلى تحقيق الاستقرار المالي وتنمية الثروة على المدى الطويل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.eddekhar.com/ar

iadmin

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