‫”سيام – شركة المنتجات الخرسانية والركام” و”سامسونج إي آند ايه” توقعان مذكرة تفاهم

لتعزيز تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد الأسمنتية الخاصة في السوق العالمية

بانكوك، تايلاند – 2 سبتمبر 2024 – بالنيابة عن شركة المنتجات الخرسانية والركام (CPAC)، وهي شركة أسمنت ومواد بناء تابعة لمجموعة سيام للأسمنت (SCG)، وقع السيد/ ثاماساك سيثودوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيام (الثاني من اليسار) والسيد/ سوراتشاي نيملاور، رئيس شركة سيام للأسمنت والحلول الخضراء (الأول من اليسار)، مذكرة تفاهم مع السيد/ هونغ نامكونغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سامسونج إي آند ايه المحدودة (الثاني من اليمين) والسيد/ دونغ هيون كيم، نائب الرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا الهندسة لشركة سامسونج إي آند ايه المحدودة (الأول من اليمين) للتعاون في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد وفرص تسويق المواد الأسمنتية الخاصة، والتي تجمع بين الخبرة الدولية لشركة سامسونج إي آند ايه ومقرها كوريا الجنوبية في حلول البناء الشاملة وسجل التميز لشركة المنتجات الخرسانية والركام الذي يمتد لأكثر من 100 عام في منتجات الأسمنت والخرسانة والتكنولوجيا معًا لرفع مستوى صناعة البناء التايلاندية لتتناسب مع المستوى العالمي، بالطابق الحادي والعشرين، بالمقر الرئيسي لشركة سيام، في بانكوك، تايلاند، في 21 أغسطس 2024.

وتظهر مذكرة التفاهم هذه أن الشركتين تشتركان في نفس الرؤية في قيادة مستقبل البناء المستدام في العالم من خلال الابتكار والتكنولوجيا الجديدة، وخاصة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي توفر كفاءة أعلى في الإنتاج وتقلل الأخطاء من خلال تمكين عملية الأتمتة من ملف رقمي تم إنشاؤه بواسطة برنامج كمبيوتر. يمكن أن يساعد هذا أيضًا في حل مشكلة نقص القوى العاملة الماهرة، وتقصير فترة البناء، وتقليل نفايات البناء وتكاليف البناء مقارنة بالبناء التقليدي. وتتضمن مذكرة التفاهم أيضًا التعاون البحثي في ​​علوم المواد والآلات والمعدات بالإضافة إلى تبادل المعرفة حول البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد الأسمنتية الخاصة. تخطط شركة سامسونج إي آند ايه لاستخدام 350 طنًا من ​​مونة الطباعة ثلاثية الأبعاد الحاصل على براءة اختراع، والذي يمكنه تطوير هياكل معقدة التصميم ذات قوة عالية للغاية، لبناء مبنى في المملكة العربية السعودية. بالنسبة لهذا المشروع، ستقدم شركة المنتجات الخرسانية والركام الدعم الاستشاري التكنولوجي حول الطباعة ثلاثية الأبعاد، والاستشارات الهندسية، ودعم تقييم المشروع للخدمات المهنية في التصميم المعماري وغيرها من الاعتبارات الجمالية بالإضافه إلى المونة اللازمه للطباعة ثلاثية الأبعاد.

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