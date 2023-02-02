‫سينسوريوم تتصدر المحادثات عن الكائنات الافتراضية للذكاء الاصطناعي في مؤتمر “ليب” 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — تتطلع سينسوريوم إلى المشاركة في مؤتمر ليب التقني الذي يعد أحد أهم الملتقيات التكنولوجية في العالم.

ستعقد في مركز واجهة الرياض للمعارض في المملكة العربية السعودية النسخة الثانية من مؤتمر “ليب” التقني في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023.

في عام 2022، أصبح هذا المؤتمر أكبر حدث تقني للمرة الأولى في التاريخ، حيث جمع أكثر من 100,000 زائر و 600 جهة عارضة و 5000 رئيس تنفيذي من حول العالم و 330 من كبار المستثمرين والمتحدثين الخبراء لتغطية أحدث موضوعات التكنولوجيا.

تم الإعلان عن مبادرات وبرامج بقيمة تزيد عن 6.4 مليار دولار بمناسبة الحدث.

والآن قد عاد لينعقد بنسخته الأحدث، سيضم “ليب” أكثر من 500 متحدث ومن ضمنهم نائبة الرئيس التنفيذي لشركة سينسوريوم ومديرتها الفنية، ساشا تيتيانكو.

ستلقي ساشا الخطاب الرئيسي عن موضوع “الكائنات الافتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي: إعادة رسم معالم مستقبل العلاقات الاجتماعية والترفيه في ميتافيرس”، حيث ستحدد رؤية سينسوريوم للذكاء الاصطناعي ضمن إطار نشأة العالم الافتراضي، وستوضح المسار الذي سلكته الشركة لإنشاء أول ميتافيرس مأهول بسكان الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفرص التي وفرتها التكنولوجيا.

“إنه لأمر رائع أن تتاح لي الفرصة أن أبدأ الحديث عن الذكاء الاصطناعي والكائنات الافتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في منصة عظمية كمنصة “ليب” التي أصبحت نافذة عالمية ننظر من خلالها لنرى حال التكنولوجيا الناشئة والتطورات الأكثر إثارة التي تشهدها الصناعة. على مدار العام الماضي، واصلنا تطوير صورنا الرمزية الرائدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وأصدرنا مزايا مبتكرة للميتافيرس، من ضمنها توفير بث ميتافيرس. وأتطلع إلى عرض ابتكارات سينسوريوم وإلى تبادل الأفكار حول مستقبل الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي”.

الكائنات الافتراضية الرائدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من سينسوريوم هي بمثابة القمة في عالم الذكاء الاصطناعي للمحادثة وتكنولوجيا التعلم الآلي، وتعمل الشركة على تعزيز اندماجها في سينسوريوم جالاكسى ميتافيرس وهي بيئة واقع افتراضي من فئة AAA بإتاحتها عبر المنصات المختلفة. وتتألق هنا القدرات الهائلة لصور الذكاء الاصطناعي الرمزية بتفاعلها مع المستخدمين عن طريق المحادثات والتفاعلات ومجموعة من الأنشطة التي تتضمن تصميم الرقصات.

وتأتي مشاركة سينسوريوم في مؤتمر “ليب” التقني في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تعزيز نطاق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن افتتحت فرعًا في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي وشاركت في البعض من أكبر المؤتمرات الموسيقية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى ومهرجان مدل بيست ساوند ستورم.

نبذة عن سينسوريم

تأسست سينسوريوم في عام 2018، هي تعد شركة مطورة رائدة للميتافيرس والإصدار الثالث من الويب Web 3.0) ) ، وتستفيد الشركة من أحدث تقنيات الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي لتقديم الجيل الجديد من التجارب الافتراضية في مجال الترفيه وأكثر.

تعد منصة سينسوريوم جالاكسي ميتافيرس الحائزة على عدة جوائز واحدة من أولى المنصات التي قدمت للمستخدمين حول العالم أنشطة متعددة الحواس عبر عوالم الواقع الافتراضي، يضم ذلك الحفلات الموسيقية وجلسات التأمل وإنشاء محتوى رموز غير قابلة للاستبدال أصلية وشبكات اجتماعية بكائنات افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تعتمد سينسوريوم على تعاونها طويل الأمد مع أفضل شركاء التكنولوجيا في العالم والفنانين الذين يتصدرون القوائم الأفضل عالميًا ومن ضمنهم دافيد جيتا وأرمين فان بيورن وستيف اوكي، لتحديد مستقبل الفعاليات المهيئة لاستقبال عالم الميتافيرس.

بالإضافة إلى تشغيل مزايا الواقع الافتراضي المتطورة، والتي يمكن إتاحتها من خلال مجموعة كبيرة من الواجهات، تعد سينسوريوم أيضا رائدة في تقديم حلول بلوكشين والإصدار الثالث من الويب ( Web 3.0 ) لشركاء القطاع الخاص والمؤسسي.

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/media/1993080/Sensorium_Corporation_LEAP_2023.jpg