سينوبيك تعقد أول حدث مفتوح ليوم واحد في المملكة العربية السعودية

الخبر، المملكة العربية السعودية، 11 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — عقدت الشركة الصينية للبترول والغاز (“سينوبيك”، HKG: 0386)، الشركة الصينية الرائدة في ميدان الطاقة والكيماويات، يوما مفتوحا على الإنترنت في المملكة العربية السعودية. واستكشف اليوم المفتوح الذي عُقد تحت شعار “طاقة أفضل، حياة أفضل” نهج سينوبيك الشامل والمتعدد الجوانب للاستدامة، وهو أول حدث افتراضي تعقده الشركة، كما أنه أول يوم مفتوح دولي للشركة.

لمشاهدة الفيديو يوم سينوبيك المفتوح على الإنترنت، يرجى زيارة: https://www.youtube.com/watch?v=VanwNQqHr8g&feature=youtu.be

تعاون وثيق ومتعمق

سلط هذا الحدث عبر الإنترنت الضوء على معالم عمل سينوبيك منذ دخولها إلى المملكة العربية السعودية في العام 2000 وقدم تحديثات عبر دعوة الجمهور العالمي لطرح الأسئلة.

لأكثر من عقدين، قدمت شركةسينوبيكباستمرار خدمات هندسية وتقنية وتكرير عالية الجودة لصناعة البترول والبتروكيماويات السعودية، فضلاً عن توفير المعدات والمنتجات والخدمات البترولية والبتروكيماوية.

أطلقتسينوبيك، إلى جانب شركاء محليين، مشروعًا مشتركًا عالميًا ومصفاة تعاونية. في العام 2000، أنشأتسينوبيكأول منصة حفر في البلاد؛ وهي الآن تشرف على ما يقرب من 70 منصة حفر في المملكة. بفضل بنائها الآمن والفعال، اكتسبت سينوبيك سمعة إيجابية في المملكة العربية السعودية.

لدفع تطوير تكنولوجيا الحفر، أنشأتسينوبيكشركةسينوبيكالتقنية للشرق الأوسطفي وادي الظهران للتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية في العام 2017، وهو أول مركز صيني للبحث والتطوير في البلاد. يعكس هذا التزامسينوبيكبأن تصبح الشركة الكيميائية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة في العالم من خلال تعاون أكبر مع المجتمعات المحلية والحكومة.

تقوم سينوبيك حاليًا بتنفيذ مشروع تنقيب جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد مدته أربع سنوات في البلاد، يعمل فيه أكثر من 1000 موظف يقاومون درجات حرارة تزيد عن درجة 50 درجة مئوية يوميًا في منطقة صحراوية تغطي أكثر من 200 كيلومتر مربع. منذ دخوله المملكة العربية السعودية في العام 2004، أكمل فريق سينوبيك للاستكشاف تسعة مشاريع تنقيب جيوفيزيائية تتميز بتقنيتها الرائدة وأدائها المتميز في مجال السلامة الصحية والبيئة.

في العام 2008، تم افتتاح مركز تدريب سينوبيك في المملكة العربية السعودية لتدريب موظفي هندسة البترول المحليين. كأول مركز تدريب خارجي لشركة سينوبيك، استضاف المركز منذ ذلك الحين 1310 دورات تدريبية ودرب أكثر من 30 ألف موظف، بالإضافة إلى التعاون مع مركز تدريب أرامكو السعودية ومؤسسات التدريب متعددة الجنسيات. يعد مركز التدريب أيضًا مكانًا مهمًا للتبادل الثقافي الصيني العربي بفضل مكتبة طريق الحرير للطلاب للتعرف على الثقافة الصينية.

لمساعدة المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤياها للعام 2030 المتمثلة في بناء مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة، تقوم سينوبيك أيضًا ببناء أكثر من 30 جسرًا وممرًا في المدن السعودية، وإنشاء نظام نقل مائي محلي بطول 600 كيلومتر من ينبع إلى المدينة المنورة بالإضافة إلى نظام ري بطول 300 كم.

بالتزامن مع حدث اليوم المفتوح الافتراضي هذا، أصدرت شركةسينوبيككتاب “زملائي المئة في الخارج”، الذي يروي قصص موظفي شركةسينوبيكحول العالم. وفي الوقت نفسه، أطلقت شركةسينوبيكأيضًا حسابسينوبيكروسياعلىفيسبوك وتويتر وفي كيلتسليط الضوء على وجودها المحلي.

حضور دولي متزايد

تمتلكسينوبيك 327 مكتبًا، و 350 مشروعًا مستمرًا، ويعمل بها 52,000 موظف دولي في 60 دولة ومنطقة حول العالم. يبلغ إجمالي أصولها الخارجية أكثر من 600 مليار يوان صيني. تماشياً مع مبادرة الحزام والطريق، أقامت شركةسينوبيكشراكات في مجال الطاقة على المستوى الدولي لإنشاء منصات جديدة للتعاون العالمي المربح للجانبين. وهي مكرسة لمساعدة بلدان مبادرة الحزام والطريق مثل المملكة العربية السعودية وروسيا والكويت في تحولها من بلدان مصدرة للموارد إلى دول معالجة للموارد، والمضي قدمًا في تنميتها المستدامة.

في أوقات عدم اليقين، واصلت شركة سينوبيك العمل مع الحكومات المحلية لمحاربة جائحة كوفيد-19، وتعزيز استئناف الإنتاج والمشاريع، وضمان صحة موظفيها في جميع أنحاء العالم.

حول شركة سينوبيك

شركة سينوبيك هي واحدة من أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتشمل عملياتها الرئيسية استكشاف وإنتاج ونقل وبيع النفط والغاز الطبيعي والمنتجات الكيماوية البتروكيماوية والفحم والألياف الصناعية والأسمدة والمنتجات الكيماوية الأخرى، وكذلك السلع والتكنولوجيات الأخرى، والاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال وكالة للاستيراد والتصدي، للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتكنولوجيات؛ والبحث والتطوير وتطبيق التقنيات.

تضع شركة سينوبيك “رفد الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والفوز للجميع كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتنمية المدفوعة بالابتكار، وتخصيص الموارد المتكاملة، التعاون المفتوح، والنمو الأخضر ومنخفض الكربون، وتسعى جاهدة لتحقيق رؤياها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات