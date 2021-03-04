سي 2 أف أو تقدم الدعم للشركات خلال اضطرابات قصيرة الأجل في سلسلة التوريد العالمية للصناعة المالية

الشركة تعفي الشركات من دفع رسوم إعداد النظام مؤقتا لتقليل التعطل

مدينة كانزاس، ميزوري، 4 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سي 2 أف أو C2FO، أكبر منصة عالمية لرأس المال العامل، اليوم أنها مستعدة لتقديم منصتها الآمنة عبر الإنترنت وشبكة التمويل المتعددة الجنسيات المتنوعة لمساعدة الشركات على إدارة الأحداث غير المتوقعة التي تحدث عبر سلسلة التوريد في صناعة المال حاليًا. يأتي هذا الإعلان بعد أن واجهت شركة تمويل كبيرة لسلسلة التوريد صعوبة في التمويل أثرت على الأسواق والشركات في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وأجزاء من آسيا.

“في سي 2 أف أو، نوفر منصتنا المتقدمة وحلول الدفع الخاصة بها للشركات التي تواجه حاليًا التحدي المتمثل في كيفية الحفاظ على تقديم التمويل لمورديها المهمين. نحن على استعداد للتدخل والتشارك مع الشركات التي تواجه حاليًا حالة من عدم اليقين للمساعدة في ضمان عدم تأثر سلاسل التوريد”، كما قال درو شاينر، رئيس المبيعات في ،سي 2 أف أو. “نحن نوفر استمرارية التمويل لجميع الموردين وسي 2 أف أو على استعداد للشراكة مع كل مؤسسة تحتاج إلى تغيير المنصات بسرعة وكفاءة لتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها.”

تسمح حلول رأس المال العامل المرنة من سي 2 أف أو للمؤسسات بتسهيل برامج الدفع المبكر من خلال ميزانيتها العمومية الخاصة أو الاستفادة من شبكة تمويل متنوعة متعددة الجنسيات تشمل بعضًا من أفضل البنوك في العالم في التجارة وتمويل سلسلة التوريد، برأس مال يزيد عن 100 مليار دولار في مجالات الأعمال المحددة هذه .

سوف تعفي شركة سي 2 أف أو الشركات من دفع رسوم إعداد النظام المرتبطة بالتحول إلى منصتها في محاولة لتقليل الاضطرابات لدى هذه الشركات المتأثرة، مع تنفيذ برنامج التحويل في وقت يستغرق أقل من أربعة أسابيع. تستخدم منصة سي 2 أف أو تسجيل دخول واحدا يوفر الظهور عبر سلسلة التوريد الكاملة للشركة. يوفر هذا تنفيذًا سلسًا من خلال الإعداد الرقمي بنقرة واحدة والذي يسمح بإمكانية التوسع لأي مورد – كبير أو صغير – ويضمن السيولة بدعم من بنوك رئيسية متعددة الجنسيات.

حول سي 2 أف أو

سي 2 أف أو هي أكبر منصة في العالم لرأس المال العامل. نحن نخدم أكثر من مليون شركة تمثل 10.5 تريليون دولار على هيئة مبيعات سنوية في أكثر من 180 دولة. تربط منصتنا عبر الإنترنت أكثر من 110 مليار دولار أميركي من الحسابات الدائنة وحسابات القبض اليومية. سواء كنت بحاجة إلى رأس مال عامل أو لديك رأس مال عامل فائض، حدد معدل فائدتك، لتقوم منصة سي 2 أف أو بمطابقة طلبك في ثوانٍ. يمكنك تسريع أو تمديد الحسابات القابلة للدفع أو الحسابات المستحقة عند الطلب، مما يوفر لك ولعملائك ومورديك تحكمًا أكبر في التدفق النقدي. يمكنك أيضًا الاستفادة من تمويل الحسابات المستحقة وخيارات التمويل الأخرى القائمة على البيانات.

سي 2 أف أو هي منصة لرأس المال العامل، وتعمل من أجل الجميع. مهمتنا هي تقديم مستقبل يكون فيه لدى كل شركة في العالم رأس المال اللازم للنمو. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة C2FO.com.

علاقات الإعلام، ،سي 2 أف أو

ستيفاني دريسلر / دانيال دياز

دوكاس ليندن للعلاقات العامة

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