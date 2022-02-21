شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): اختتام بكين 2022، وتمرير دورة الألعاب الأولمبية الشتوية إلى ميلانو-كورتينا 2026
بكين، 21 فبراير 2022 /PRNewswire/ — اختتمت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في الاستاد الوطني في بكين ليلة الأحد بعد أكثر من أسبوعين من المنافسات في 109 فعالية من 15 تخصصًا على سبع رياضات في مناطق المنافسة الثلاث في بكين و يانتشينغ و تشانغجياكو.
وفازت الصين بصفتها الدولة المضيفة بـ 15 ميدالية في المجموع بما في ذلك تسع ذهبيات. حيث احتلت الصين المركز الثالث على طاولة الميداليات، خلف النرويج التي سجلت رقماً قياسياً جديداً على الإطلاق بحصولها على 16 ذهبية، وسيطرت ألمانيا على المنافسات المنزلقة بحصولها على 12 ميدالية ذهبية.
كما صرح باخ في خطابه: “كانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الاستثنائية حقًا في بكين 2022 بداية حقبة جديدة للرياضات الشتوية العالمية”.
بالطبع، لن يتمكن الرياضيون من تحقيق أداء مذهل دون دعم ومساعدة من اللجنة المنظمة. وقد تم تحضير حوالي 27,000 متطوع لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022. لم يتوانوا في الحضور طوال الوقت، لقد كانوا مستعدون لمساعدة كل مشارك في الألعاب. لقد أشاد العديد من الوفود بخدمة المتطوعين.
وقد صرح باخ في مقابلة سابقة مع تشاينا ميديا جروب: “لقد أظهروا الروح الأولمبية. لقد كانوا سفراء للصداقة والتفاهم والسلام”.
كما قدم الممثلان من الدولة المضيفة عرضًا تمهيديًا مدته ثماني دقائق للترحيب بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026.
وأعلن باخ إسدال الستار على دورة الألعاب الأولمبية بكين 2022 في نهاية خطابه.
https://news.cgtn.com/news/2022-02-20/Beijing-2022-Winter-Olympics-closing-ceremony-begins-17Ok5LgyH04/index.html
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