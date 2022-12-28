‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الحيوية في ظل COVID-19: الصين تستعد للإمدادات الطبية

بكين، 28 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — بذلت الصين جهودًا لضمان الإمدادات الطبية اللازمة للوقاية من COVID-19 والسيطرة عليه بعد أن خففت من تدابيرها الوبائية في أوائل ديسمبر، والتي أعقبتها زيادة في العدوى وارتفاع الطلب على الأدوية.

وقد حثت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في البلد السلطات التنظيمية الطبية على جميع المستويات على اعتماد تدابير معززة مختلفة، مثل إرسال الموظفين إلى المصانع لإجراء عمليات التفتيش وتعزيز عمليات التفتيش على عينات عالية الجودة، لحماية الإمدادات الطبية اللازمة، مثل الأدوية العلاجية، وكواشف الاختبار، واللقاحات، والأقنعة الطبية، والبدلات الواقية.

كما سعت شركات المستحضرات الصيدلانية إلى تأمين الإمدادات.

مقاطعة شاندونغ في شرق الصين هي أكبر قاعدة إنتاج للمواد الخام للأدوية المسكنة لمضادات الحموضة في البلاد. وتركز العديد من الشركات في المقاطعة على أسواق التصدير، ولكنها سرعان ما عدلت قنوات توزيعها وزادت من قدرتها الإنتاجية من أجل تأمين الإمدادات المحلية.

كما ساعدت الإدارات الحكومية المحلية الشركات على الحصول على المواد الخام ووسائل النقل لضمان استقرار سلسلة التوريد الصناعية للمنتجات الرئيسية. وقال زانغ هايبو، مدير إدارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في مقاطعة شاندونغ، لمجموعة وسائط الإعلام الصينية إن المواد الخام والأعمال التحضيرية قد أُنتجت بكامل طاقتها.

وقال زانغ إنهم سينسقون أيضًا بين مؤسسات الإنتاج والمؤسسات الطبية والتداول التجاري وغيرها، وينظمون تسليم الأدوية لتحسين إمكانية حصول الناس على الأدوية.

كما اعتمدت شركات الأدوية في جميع أنحاء البلاد تدابير، مثل التحولات التكنولوجية وخطوط الإنتاج الجديدة، لتوسيع القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب في السوق.

وقال تان غوانغوا، المدير العام لقسم الأعمال الدوائية في شركة غوانغتشو شيانغشو الدوائية المحدودة في مقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين، إنهم فتحوا خطين جديدين للإنتاج لإنتاج أدوية براءات الاختراع الصينية وزيادة الطاقة الإنتاجية اليومية بحوالي 50 في المائة.

بالنسبة لكواشف الكشف عن المستضدات، قال تشو جيان، نائب عام قسم صناعة المنتجات الاستهلاكية في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر صحفي في 14 ديسمبر، إن جميع الشركات المصنعة الـ 42 قد تم إدراجها في قائمة بيضاء حكومية وكان مطلوبًا منها شراء وتخزين المواد الرئيسية لضمان إمدادات كافية من الكواشف.

وقال تشو إن لقاح البلاد يمكن أن يلبي أيضًا احتياجات الوقاية من الوباء الحالي ومكافحته، حيث بنت الصين أكبر خط إنتاج في العالم للقاح COVID-19 ، بقدرة سنوية تزيد عن 7 مليارات جرعة وإنتاج أكثر من 5.5 مليار جرعة.

استجابة للطلب المتزايد على أقنعة N95 ، حسنت البلاد إنتاجها، وفقًا لـ Zhou .

الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات والعيادات

تم إنشاء العديد من عيادات الحمى المؤقتة على المستوى الشعبي في مدن في مقاطعتي جيانغسو وتشجيانغ في شرق الصين، ومقاطعة هينان الوسطى ومقاطعة غوانغدونغ الجنوبية لتوفير العلاج في الوقت المناسب للأشخاص الذين يعانون من أعراض COVID-19 .

سيقوم الأطباء في العيادات المؤقتة بتشخيص المرضى ووصف الأدوية، مما يجعلها مناسبة للسكان المحليين الذين هم في حاجة ماسة إلى الخدمات الطبية.

وفي مقاطعة غويزو في جنوب غرب الصين، افتتحت بعض العيادات المجتمعية خدمات استشارية عبر الإنترنت تدعم الوصفات الطبية والتسليم. وأنشأت بعض المؤسسات الطبية قنوات علاج خاصة للفئات الضعيفة من الناس مثل المسنين والحوامل والرضع.

وسعت شنغهاي قدرة عيادات الحمى في مراكز الخدمات الصحية المجتمعية ومراكز الفروع والعيادات القروية لاستقبال أعداد متزايدة من المرضى.

ولدى الصين نظام ثلاثي المستويات لتصنيف المستشفيات، مع مستشفيات ابتدائية وثانوية وثالثة. وعادة ما تستقبل المستشفيات الابتدائية والثانوية مرضى من مجتمعات محلية ومقاطعات معينة. في شنغهاي، استجاب هذان المستويان من المستشفيات حتى الآن إلى 60 في المائة من جميع متطلبات العلاج.

وتحتوي المستشفيات الجامعية على أكبر عدد من الأسرّة وتقدم خدمات طبية شاملة وهي على رأس القائمة. قامت العديد من مستشفيات التعليم العالي في شنغهاي بتوسيع قدرتها على العناية المركزة وزادت من مخزوناتها من الأدوية.

حثت بلدية بكين مستشفيات التعليم العالي التابعة لها على لعب دور في العلاج الطبي، وإعطاء اللعب الكامل لفرق الخبراء، وتوفير علاج محدد للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وفقًا لحالاتهم، وبذل كل جهد ممكن لرفع معدل العلاج وخفض معدل الوفيات، وفقًا لمتحدث رسمي في مؤتمر صحفي عقد في بكين يوم السبت.