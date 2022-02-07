‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): بينج ليوان تشجع التبادلات الثقافية بين الصين والإكوادور

في غرفة مزينة بالفاوانيا الصينية وورود الإكوادور، استقبلت السيدة بينج بحرارة السيدة ألسيفار، والتي كانت برفقة الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 يوم الجمعة.

وقد السيدة ألسيفار بجهود بكين لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية على الرغم من تأثير كوفيد -19، وأعربت عن تقديرها لمساعدة الصين للإكوادور في مكافحة الوباء وتمنى للرياضيين من كلا البلدين النجاح في الألعاب.

مع العلم أن ألسيفار كانت مهتمة بالثقافة الصينية التقليدية، رتبت بينغ عرضًا لأوبرا بكين وقدمت لها التاريخ الطويل والميزات الفنية لأوبرا بكين. استمتعوا معًا بمقتطفات من كلاسيكيات “Sell Water” و “Drunken Concubine“.

كما أشادت ألسيفار بالأداء الممتاز للفنانين وقالت إنها تأمل في معرفة المزيد عن الثقافة الصينية التقليدية في المستقبل.

وصرحت السيدة بينج إنه يمكن بذل جهود مشتركة لتعميق التبادلات الثقافية والشعبية والتعاون بين الصين والإكوادور لتعزيز التفاهم المتبادل.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-06/Peng-Liyuan-encourages-cultural-exchanges-between-China-and-Ecuador–17qlq5EaEAo/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=v4rWz_OMCEg