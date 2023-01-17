‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تحمي الصين الأرواح وتشارك الخبرات في مكافحة كوفيد-19 العالمية

بكين, 17 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — يعتنق الشعب الصيني شتاءً صاخبًا بعد أن خفضت الدولة سياساتها الخاصة بإدارة كوفيد-19.

إنه إنجاز في معركة البلاد التي استمرت ثلاث سنوات ضد الوباء، لكن التحديات ما زالت تنتظرنا.

خلال الرحلة، بذلت الصين قصارى جهدها لحماية شعبها وشاركت تجربتها القيمة مع العالم.

حماية الأرواح

شهدت الصين انخفاضًا في أعداد مرضى الحمى وزيارات الطوارئ وحالات كوفيد-19 الحرجة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لبيانات في مؤتمر صحفي عقدته آلية الوقاية والسيطرة المشتركة لمجلس الدولة بشأن كوفيد-19 يوم السبت.

قال جياو ياهوي، رئيس مكتب الإدارة الطبية التابع للجنة الوطنية للصحة ( NHC) ، إن عدد الحالات الحرجة في المستشفيات بلغ ذروته في 5 يناير/كانون الثاني بمقدار 128000، وانخفض إلى 105000 في 12 يناير/كانون الثاني.

لتحقيق التوازن بين إنقاذ الأرواح وضمان النشاط الاقتصادي، وفرت سياسات الصين بشأن كوفيد-19 الوقت الذي تم فيه تطوير حماية أكبر وأصبح الفيروس أقل فتكًا.

اعتبارًا من 13 يناير/كانون الثاني، تم الإبلاغ عن أكثر من 661 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وأكثر من 6.7 مليون حالة وفاة ذات صلة على مستوى العالم، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ( WHO ).

بلغ معدل الوفيات في الصين 2.29 لكل 100 ألف شخص اعتبارًا من 13 يناير/كانون الثاني، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وهو 1/37 من المتوسط العالمي و 1/143 من الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية أن معدل وفيات الحالات في الصين كان 0.31٪، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي 1.01٪ و1.09٪ في الولايات المتحدة اعتبارًا من 13 يناير/كانون الثاني.

تضع الصين “الناس أولاً، الحياة أولاً” في صميم عملية صنع السياسات الخاصة بكوفيد-19، وتدين الصين بمعدل الوفيات المنخفض إلى تدابير الوقاية والسيطرة الصارمة التي اتخذتها في السنوات الثلاث الماضية.

قال وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في اجتماع عام في نونبر/تشرين الثاني 2021: “استنادًا إلى متوسط معدل الإصابة العالمي، منعت الصين حوالي 47.84 مليون إصابة و950 ألف حالة وفاة”.

في ذلك الوقت، قدم وو الأرقام لشرح سبب التزام الصين بسياستها الديناميكية الصفرية على الرغم من أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية قد خففت من استراتيجيات الوقاية والسيطرة.

وأضاف وو أنه إذا كان من المتوقع باستخدام معدل الوفيات في الولايات المتحدة، فقد منعت الصين أكثر من 3 ملايين حالة وفاة.

الخبرة المشتركة

عند تفشي المرض لأول مرة في عام 2020، اتخذت الصين تدابير قوية لمنع انتقال الفيروس أكثر عن طريق إغلاق قنوات الخروج، مما خلق مساحة قيمة للمجتمع الدولي لاتخاذ الاستعدادات.

دأبت الصين على تبادل المعلومات حول الوباء. وأبلغت منظمة الصحة العالمية على الفور بتفشي المرض، وشاركت العالم في نتائج تسلسل الجينوم ونشرت بروتوكولات السيطرة والعلاج الخاصة بها. كل هذه التحركات سهلت الوقاية من كوفيد-19 ومكافحته في المجتمع الدولي، والبحث وتطوير اللقاحات وأدوات الاختبار.

من أجل مشاركة تجربتها، نظمت البلاد أكثر من 300 حدث تبادل حول مكافحة الأوبئة والعلاج الطبي مع أكثر من 180 دولة ومنطقة وأكثر من 10 منظمات دولية، وفقًا للجنة الوطنية للصحة. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال 37 فريقًا طبيًا إلى 34 دولة للمساعدة في الخطوط الأمامية.

خلال السنوات الثلاث الماضية، قامت الصين بتحديث 10 إصدارات تجريبية من بروتوكولات تشخيص وعلاج كوفيد-19. نظرًا لأن الطب الصيني التقليدي ( TCM ) مفيد في علاج المرض، فقد عقدت الصين أكثر من 100 تبادل فيديو وحدث مباشر لتقديم تشخيص الطب الصيني التقليدي وطرق علاجه لأكثر من 150 دولة ومنطقة.

الأدوات الطبية المطورة

خلال نافذة العدوى المنخفضة الثمينة التي أنشأتها سياساتها، عملت الصين ضد الوقت لتطوير عقاقير كوفيد-19 مع الترويج للتطعيم.

تمت الموافقة على الأدوية المطورة محليًا والمستوردة للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل منظم المنتجات الطبية في الصين. أكثر من 10 عقاقير عن طريق الفم لعلاج كوفيد-19 قيد البحث والتطوير في الصين.

حتى الآن، تمت الموافقة على 13 لقاحًا من لقاح كوفيد-19 من قبل الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للتسويق المشروط أو الاستخدام الطارئ في الصين. يمكن استنشاقها أو إعطاؤها للناس عن طريق الحقن ورذاذ الأنف.

لبناء حاجز مناعي ضد الفيروس، قدمت الحكومة الصينية لقاحات مجانية للجميع واستمرت في تحسين معدل التطعيم. شكل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في الصين أكثر من 90 في المائة من إجمالي السكان اعتبارًا من منتصف دجنبر/كانون الأول 2022.

من ناحية أخرى، استفاد أكثر من 4.6 مليون مواطن صيني يعيشون ويعملون في 180 دولة من حملة لقاح “سبرينغ سبروت”، وهي حملة الصين العالمية لتلقيح مواطنيها الذين يعيشون ويعملون في الخارج، وفقا لوزارة الشؤون الخارجية.

كانت الصين أول دولة تعلن أنها ستجعل لقاح كوفيد-19 منفعة عامة عالمية. كما أنها أخذت زمام المبادرة في التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 وإجراء إنتاج مشترك مع البلدان النامية. قدمت الدولة أكثر من 2.2 مليار جرعة من اللقاحات لأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.

كما قدمت مئات المليارات من مواد مكافحة الأوبئة إلى 153 دولة و15 منظمة دولية.