‫‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تراقب الصين طفرات فيروس كورونا لضبط استجابة COVID-19

بكين، 3 يناير 2023 / PRNewswire / — مع تخفيف الصين للقيود المفروضة على فيروس كورونا، أعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن تخفيف الصين لقيود COVID-19 سيعزز احتمالية تحور الفيروس.

قالت شبكة سي إن إن “إنه مصدر قلق”، نقلًا عن ويليام شافنر، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية بالمركز الطبي بجامعة فاندربيلت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، والمدير الطبي في المؤسسة الوطنية للأمراض المعدية.

قال كريس موراي، مدير مركز البحوث الصحية في جامعة واشنطن في سياتل، في برنامج سي إن بي سي، في حين أن خطر ظهور متغير جديد خطير في الصين “منخفض للغاية”.

قال موراي إنه يجب أن يكون لديه بعض “الخصائص الخاصة” لكي يظهر متغير جديد ويحل محل Omicron ، مضيفًا أنه “ربما يكون مخاطرة صغيرة في هذه المرحلة.”

من خلال البيانات، أصدرت GISAID ، وهي قاعدة بيانات عامة مقرها في ألمانيا، بيانًا يوم الجمعة أن بيانات تسلسل الجينوم الصيني الأخيرة تشير إلى أن “جميعها تشبه إلى حد بعيد المتغيرات المتداولة عالميًا التي شوهدت في أجزاء مختلفة من العالم بين يوليو وديسمبر،” عند المقارنة مع 14.4 مليون جينوم في قاعدة البيانات.

يتم تداول مجموعه 9 متغيرات فرعية من Omicron في الصين، ولم يتم العثور على أي خصائص للطفرات الجينية في هذه المتغيرات الفرعية حتى الآن، هذا ما صرح به شو وينبو، مدير المعهد الوطني للأمراض الفيروسية والسيطرة عليها ( NIVDC ) للمركز الصيني لمكافحة الأمراض و الوقاية الصين (CDC) ، يوم الثلاثاء.

جهود الصين في مراقبة الطفرات

قال شو إن البلاد قد صاغت خطة عمل لمراقبة سلالات فيروس كورونا الجديد منذ أن قامت بتحسين تدابير الوقاية والسيطرة على COVID-19 .

تتطلب خطة العمل اختيار ثلاث “مستشفيات خفر” أنشئت لمراقبة الأمراض الوبائية والمعدية والسيطرة عليها وعلاجها في كل مقاطعة.

سيجمع كل مستشفى خفير 15 عينة في العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، و 10 حالات خطيرة وجميع الحالات المميتة كل أسبوع لتسلسل الجينوم وتحليله، وتحميل البيانات إلى NIVDC ، وبالتالي إنشاء قاعدة بيانات الجينوم الوطنية لفيروس كورونا الجديد، وفقًا لشو .

قال يانغ شياو بينغ، مدير مركز ووهان للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، لمحطة التلفزيون المحلية في مقابلة أن المستشفيات الخافرة في مدينة ووهان جمعت 40 عينة من مسحة الحلق كل أسبوع من منتصف ديسمبر، مما يضاعف الرقم السابق، للكشف عن المرض. الفيروس.

أظهرت جميع البيانات أنه لم يتم العثور على سلالات أخرى متداولة في المدينة اعتبارًا من أكتوبر، باستثناء BA.5.2 ، وفقًا لما ذكره يانغ.

كما شاركت الدولة بياناتها مع العالم. قال وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض في الصين، يوم الخميس، إن الصين تقوم بتحميل التسلسلات الجينية إلى منظمة الصحة العالمية منذ تفشي الوباء، حتى تتمكن الدول الأخرى من تطوير الكواشف التشخيصية واللقاحات بناءً على البيانات.

تم تبادل مزيد من المعلومات يوم الجمعة. عقدت لجنة الصحة الوطنية ( NHC ) ومركز السيطرة على الأمراض الصيني اجتماعًا بالفيديو مع منظمة الصحة العالمية، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي لـ COVID-19 والعلاج واللقاحات. ستستمر التبادلات الفنية للمساعدة في إنهاء الوباء في جميع أنحاء العالم في أقرب وقت ممكن، وفقًا لـ NHC .

إن استجابة الصين للوقاية من COVID-19 ومكافحتها لها ما يبررها

أصدرت الصين تدابير متعددة في السنوات الثلاث الماضية لتقديم إرشادات للوقاية من الوباء ومكافحته، بما في ذلك تسعة إصدارات من بروتوكول التشخيص والعلاج لـ COVID-19 و 20 إجراء محسنًا و 10 إجراءات جديدة. ستتعامل الدولة مع COVID-19 من خلال تدابير تستهدف الأمراض المعدية من الفئة B بدلًا من الأمراض الأكثر خطورة من الفئة A اعتبارًا من 8 يناير 2023.

قال ليانج وانيان، رئيس لجنة خبراء الاستجابة لـ COVID-19 التابعة للجنة الوطنية للصحة، إن تعديل الصين للوباء يعتمد على فهم مسببات الأمراض، ومستوى مناعة السكان، وقدرة مقاومة النظام الصحي وتدابير تدخل الصحة العامة. .

وقال ليانغ إن هذا لا يعني التخلي عن الفيروس، ولكن “تخصيص الموارد لأهم مهام الوقاية والسيطرة والعلاج”.

بذلت الصين جهودًا لتعزيز الإمدادات الطبية اللازمة، بما في ذلك الأدوية العلاجية وكواشف الاختبار واللقاحات والأقنعة الطبية والبدلات الواقية.

قال لي بين، نائب رئيس NHC ، في مؤتمر صحفي يوم 27 ديسمبر، إنه تم إعطاء أكثر من 3.4 مليار جرعة لقاح COVID-19 حتى الآن، مع تطعيم أكثر من 90 في المائة من السكان بشكل كامل.

تجاوزت الطاقة الإنتاجية اليومية للبلاد من الأدوية المسكنة للألم خافض للحرارة إيبوبروفين وباراسيتامول 200 مليون قرص، بإنتاج يومي يصل إلى 190 مليون، وفقًا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس، مضيفة أن إنتاج البلاد من كواشف الكشف عن المستضدات قد ارتفع من 60 مليون في اليوم في أوائل ديسمبر إلى 110 مليون في اليوم.